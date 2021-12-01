全民造星4｜咖喱黃雅慧為參賽辭去醫生職位 最後表演小丑女上身40強止步

《全民造星4》來到第三輪淘汰賽，首輪淘汰賽已經初嘗落敗滋味的2號黃雅慧（咖喱）雖然之後被復活，可惜來到第二十三集（2/12）始終都要被淘汰，40強止步。

文：東方新地｜圖：《全民造星4》截圖、參賽者IG