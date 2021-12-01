全民造星4｜咖喱黃雅慧為參賽辭去醫生職位 最後表演小丑女上身40強止步
《全民造星4》來到第三輪淘汰賽，首輪淘汰賽已經初嘗落敗滋味的2號黃雅慧（咖喱）雖然之後被復活，可惜來到第二十三集（2/12）始終都要被淘汰，40強止步。
文：東方新地｜圖：《全民造星4》截圖、參賽者IG
咖喱第三輪表現
其實咖喱的表現，在與其它參賽者比較之下並不太過突出，不過她有一種照顧別人的親和力，不少網民都希望她最後可以成為女團的一員，更有「女團隊長」的架勢！可惜來到第三輪淘汰賽，咖喱卻是導師梁祖堯B3組的「死亡名單」，不論表現好壞，只要隊伍落敗，咖喱即被淘汰！咖喱在第三輪比賽表現不俗，無論自選還指定唱歌環節均能令人留下深刻的印象！尤其指定表現，咖理以小丑女的造型亮相，令導師、評判都非常驚喜。可惜面對實力超晒班的A5組，咖喱只能飲恨離場。
醫生咖喱為比賽辭職
咖喱黃雅慧原本是一名醫生，今次為了《全民造星4》決定狠下心場辭職準備實現舞想！其實在第一輪比賽時，咖喱已經敗給現代舞專家學6號 Hannah，險些就將努力和決心在首輪白白浪費，幸而之後獲阿祖賞識，復活後加入B組。來到第三輸淘汰賽，咖喱曾自白了當時的苦況：「因為我辭職係要一個月通知，呢段時間我係兩邊一齊做，即係我一路返工，我要On Call，然後要參與拍攝MV，嗰段時間我係覺得超級攰！」只可惜咖喱始終都難逃被淘汰的命運。
（圖片來源：全民造星[email protected]第7集截圖）
醫生起底
其實咖喱黃雅慧曾任職瑪麗醫院以及屯門醫院，今次為比賽可以話係好大犧牲！不過咖喱在職場也很頗受歡迎，之前在麗醫院工作的最後一日亦有大批同事與她合照留念，可以話係靚絕公立醫院㗎！
即睇埋咖喱嘅靚相：
https://www.youtube.com/watch?v=sHsuYJWZ1b4