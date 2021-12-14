全民造星4 ｜ViuTV出女團改名Post送飛 網民創意「方向」一致：就叫保方
ViuTV皇牌節目《全民造星4 》即將進入尾聲，12月25日將會進行總決賽，相信女團亦會正式誕生！而佛心的ViuTV今日亦在官方網站發起「女團改名Post」送總決賽現場門票，網民留言十之八九都「方向一致」，曲線揶揄參賽者之一方方，創意十足！
文：東方新地｜ViuTV官方Facebook、《全民造星4 》截圖、參賽者IG
揶揄梁祖堯保方行動
《全民造星4 》節目現正上演30強淘汰至25強，其中一個最令網民不滿的是B team的導師梁祖堯不斷保送方方，無論是第一輪方方敗予大熱門Marf後被阿祖復活，又或者之後由導師決定的「死亡名單」中都未有淘汰方方的意欲，加上網民一直不看好方方，多次失手仍然繼續晉級。因此方方一直都成為眾矢之的，由直播留言區至討論區，甚至今次的女團命名活動亦都以方方為重心，最近的方向更發展到「欣然接受」方方必入女團的事實證，所以網民拋出一堆「方」字gag，例如「保方（意大利著名足球守門員）」、「十方者」等等，非常有創意。
二號針對人物：子涓
其實除了方方之外，A組的子涓亦是被網民特別關注的「焦點」之一，雖然沒有像方方一般重視，但普遍都對她不懷好感。其實子涓與方方一樣，都是上屆的參賽者之一，所以在《全民造星4》初期亦被視為大熱人選之一，是實力的保證。然而，觀眾認為她帶口音的廣東話並不討好，再加上子涓在《造星4》表現亦未見亮眼，而且久久未被淘汰，網民近日亦將子涓與方方混為一談，在今次的命名活動亦見到不少以方方及子涓合體的創意團名。
盤古初開叫「Flower」
在首次公開活動時，花姐接受傳媒訪問時都略略提意過吓有意按照MIRROR、ERROR團名為相似格式，更笑言以「Flower」作為女團團名，不過當時戴穎阿Wing就唔多滿意喇！其實在今次活動之前，已經有不少網民發起過為女團改名的討論，當中亦有不少非以上「針對性」的提意，現在就精選幾個讓各位參詳一下！