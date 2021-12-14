全民造星4 ｜ViuTV出女團改名Post送飛 網民創意「方向」一致：就叫保方

ViuTV皇牌節目《全民造星4 》即將進入尾聲，12月25日將會進行總決賽，相信女團亦會正式誕生！而佛心的ViuTV今日亦在官方網站發起「女團改名Post」送總決賽現場門票，網民留言十之八九都「方向一致」，曲線揶揄參賽者之一方方，創意十足！