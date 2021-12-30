全民造星4｜女團團名及隊徽曝光 網民唔滿意風趣揶揄：我哋係領女

《全民造星4》選完唔夠一星期，冠、亞、季軍Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）已穩佔女團3席位，ViuTV將於1月12日正式公布女團成立，除了有8人女團名單流出之外，更有網民發現ViuTV已經決定好女團名，而且連IG都開埋，一切畜勢待發！