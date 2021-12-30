全民造星4｜女團團名及隊徽曝光 網民唔滿意風趣揶揄：我哋係領女
《全民造星4》選完唔夠一星期，冠、亞、季軍Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）已穩佔女團3席位，ViuTV將於1月12日正式公布女團成立，除了有8人女團名單流出之外，更有網民發現ViuTV已經決定好女團名，而且連IG都開埋，一切畜勢待發！
撰文：東方新地 圖片：IG截圖、連登討論區
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ViuTV已經註冊商標
今日（30日）在連登討論區有網民以「Viu女團名字流出？已私下註冊商標」為題發起討論，更供出多張「HK Televison」註冊商標的截圖，除了名字為「COLLAR」之外，就連Logo都註冊埋，與MIRROR一樣是白底黑圖。而另一方面網民亦在IG找到兩個疑似是「COLLAR」的IG專頁，除了名之外，簡介上亦寫住「Stay tune greatness awaits（等待偉大的時刻）」，雖然暫時仲未有任何貼文，但粉絲數已經破千，而且正在直線上升中！
網民唔多滿意
雖然消息未有證實，不過網民對「COLLAR」以及其Logo似乎就唔多滿意，更加將「COLLAR」直譯做「衫領」，笑言她們的開場白是「大家好，我哋係領女」（MIRROR被稱為鏡仔）。而且覺得Logo太過簡陋唔美觀，仲狠批有一陣「抄襲」嘅味道。其實當年MIRROR嘅隊徽抄BTS防彈少年團，所以今次都不禁再有網友問「今次抄邊個KPOP團」。