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全民造星4｜8人女團成軍名單流出 35歲芯駖入團捱轟 謝安琪燈走兩大熱門

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撰文：東方新地

《全民造星4》選完唔夠一星期，冠、亞、季軍Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）已穩佔女團3席位，ViuTV將於1月12日正式公布女團成立，但日前已有名單流出，加埋人氣王Ivy So、WINKA、芯駖、So Ching及Candy，組成8人女團。名單流出後，有人歡喜有人愁，不少人都替Win Win及CK唔抵，仲話係評判謝安琪「點燈」而令二人被Out，而35歲的芯駖的入圍亦受到非議。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV圖片、[email protected]造星評議會

《全民造星4》 女團名單早洩

ViuTV女團選秀騷《全民造星4》圓滿結束，結果都係大熱入三甲，不過都有好多受歡迎的參賽者等住被召喚成為女團的一份子，雖然正式名單仍公布，但已有初步名單流出，亦好符合經理人阿Wing所講，20強會優先考慮。

《全民造星4》冠、亞、季軍分別由Marf、Gao及Day奪得，三人亦成功贏得女團席位！（圖片來源：ViuTV圖片）
《全民造星4》冠、亞、季軍分別由Marf、Gao及Day奪得，三人亦成功贏得女團席位！（圖片來源：ViuTV圖片）
ViuTV宣布將於1月12日正式公布女團名單。（圖片來源：ViuTV圖片）
ViuTV宣布將於1月12日正式公布女團名單。（圖片來源：ViuTV圖片）

網民無限推測

之前有粉絲猜測Ivy So（蘇雅琳）和Alice（許寶恆）因與Marf為美妝品牌拍攝廣告相，估計Ivy So及Alice會是女團成員之一，而Ivy So與Candy（王家晴）又開live指「阿Ｗing係女團第十人」，從而又估計女團會是8人以上等等。有傳經過內部商議，女團只會得8人，除Marf、Gao、Day外，WINKA（陳泳伽）、芯駖、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）都順利入團。

第7名的Winka （評審：15分 / 民選：10分）（圖片來源：ViuTV圖片）
第7名的Winka （評審：15分 / 民選：10分）（圖片來源：ViuTV圖片）
第4名的芯駖（評審：16分 / 民選：17分）（圖片來源：）（圖片來源：ViuTV圖片）
第4名的芯駖（評審：16分 / 民選：17分）（圖片來源：）（圖片來源：ViuTV圖片）
第6名的So Ching（評審：12分 / 民選：16分）（圖片來源：ViuTV圖片）
第6名的So Ching（評審：12分 / 民選：16分）（圖片來源：ViuTV圖片）
第11名的Ivy So（評審：5分 / 民選：15分）（圖片來源：ViuTV圖片）
第11名的Ivy So（評審：5分 / 民選：15分）（圖片來源：ViuTV圖片）
第8名的Candy （評審：10分 / 民選：13分）（圖片來源：ViuTV圖片）
第8名的Candy （評審：10分 / 民選：13分）（圖片來源：ViuTV圖片）

女團名單好正路

睇番個名單，其實都好正路，除三甲外，第4名的芯駖（評審：16分 / 民選：17分）、第6名的So Ching（評審：12分 / 民選：16分） 、第7名的Winka （評審：15分 / 民選：10分）、第8名的Candy （評審：10分 / 民選：13分）及第11名的Ivy So（評審：5分 / 民選：15分），全部都是人氣參賽者 。

有網民不滿流出的名單，直指女團成員顏值唔夠高。(圖片來源：Facebook@造星評議會)
有網民不滿流出的名單，直指女團成員顏值唔夠高。(圖片來源：[email protected]造星評議會)
初步有8位女團成員，全部都是20強參賽者。有指雖然初步名單已出，但由於距離正式公布日還有一段時間，名單可能仍存在變數，一切都要等ViuTV正式公布才作準！（圖片來源：ViuTV圖片）
初步有8位女團成員，全部都是20強參賽者。有指雖然初步名單已出，但由於距離正式公布日還有一段時間，名單可能仍存在變數，一切都要等ViuTV正式公布才作準！（圖片來源：ViuTV圖片）

芯駖被嫌棄年紀大

不過網民似乎對芯駖能突圍而出有意見，仲話35歲的芯駖入團會拉高女團的平均年齡，網民更表示甜美之選YoYo與Ash唔入團都唔正常；而比賽以來都有話題的Win Win與CK就冇得留低，有人指出因評判謝安琪於完騷後曾自爆心水，睇好Win Win同CK是女團的上佳人選，結果慘被「燈死」！

CK有才華，不過講樣真係輸。（圖片來源：ViuTV圖片）
CK有才華，不過講樣真係輸。（圖片來源：ViuTV圖片）
Win Win人氣都唔弱，不過呢個造型就被指是家燕Win Win。（圖片來源：ViuTV圖片）
Win Win人氣都唔弱，不過呢個造型就被指是家燕Win Win。（圖片來源：ViuTV圖片）

花姐話揀女唔係睇分數

花姐早前講明揀女團不是睇分數，唔計三甲，另外盛傳入圍的5位成員都有特色，決賽當晚Win Win、CK都比Ivy So高分，但20歲的Ivy So一直都坐擁超強人氣，亦係顏值擔當，前途無限。跳舞老師芯駖靠實力，So Ching明顯有進步，至於Candy，花姐與女團經理人阿Wing早已透露係心水之選，另眼相看。

(圖片來源：Facebook@造星評議會)
(圖片來源：[email protected]造星評議會)
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導師梁祖堯日前大搞聖誕Party，與一班《造星4》囡囡歡度佳節，仲大顯身手整火雞。(IG@pumpkinjojoinstagram)
導師梁祖堯日前大搞聖誕Party，與一班《造星4》囡囡歡度佳節，仲大顯身手整火雞。([email protected])
網民推測得閒出席者都入唔到女團。（圖片來源：(IG@pumpkinjojoinstagram)）
網民推測得閒出席者都入唔到女團。（圖片來源：([email protected])）

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