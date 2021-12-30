全民造星4｜8人女團成軍名單流出 35歲芯駖入團捱轟 謝安琪燈走兩大熱門

《全民造星4》選完唔夠一星期，冠、亞、季軍Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）已穩佔女團3席位，ViuTV將於1月12日正式公布女團成立，但日前已有名單流出，加埋人氣王Ivy So、WINKA、芯駖、So Ching及Candy，組成8人女團。名單流出後，有人歡喜有人愁，不少人都替Win Win及CK唔抵，仲話係評判謝安琪「點燈」而令二人被Out，而35歲的芯駖的入圍亦受到非議。