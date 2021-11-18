全民造星4｜單親辣媽希婷起底 曾到台灣與街頭藝人結婚 慘遭家暴獲法庭保護
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、《全民造星4》截圖、希婷IG圖片、練懿樂IG圖片
希婷早於2017年已出道
希婷，全名安希婷，在第十四集中一句「我希望將來等你大個，一樣可以帶埋媽咪去追你想追嘅夢想」感動全場。然而這一句感言背負著的卻是一個悲慘的故事。其實希婷早於17歲就已經拜師學紋生，在2017年更加開設個人店舖做老闆娘，另一方面亦開展了演藝生涯，簽約娛樂公司涉足電影、電視劇、廣告等工作，曾參演過劇集《 守護神之保險調查》、主持過ViuTV節目《Girls Talk》等。2018年，希婷在《第一屆香港紋身小姐》奪得「Levi’s 演繹大獎」與「香港紋身小姐」兩個獎項。
嫁去台灣慘遭家暴
2019年，希婷與台灣街頭藝人練懿樂結婚，之後亦隨丈夫定居當地，當年年尾，希婷誕下兒子Jayden。表面上一家三口溫馨生活，但實際上卻是家暴的現場。約於2020年10月，希婷更公開直指丈夫練懿樂家暴。
事實上，早於2019年希婷懷孕期間，練懿樂已經在喝酒及服食「無憂」後勒住希婷在地上拖行，之後又用門夾她的手指，最終搞到到報警求助兼驗傷。到2020年十月左右，夫妻二人再次因為照顧小朋友而拿利器險動真格，之後再次報警處理。
有網民曾截取希婷的限時動態：
練懿樂否認家暴、法庭發保護令
練懿樂是一名著名的婚禮歌手及街頭藝人，16歲開始在基隆市街頭及餐廳演唱，擅長彈奏木吉他，亦有創作流行音樂。2015年，練懿樂因為跟歌手林俊傑在台北信義區街頭演唱《江南》而為人所熟悉，影片亦廣為流傳。在家暴事件發生之後，不少網民在網上發起圍攻練懿樂，可是當時練懿樂在回覆網民留言時依然否認有對太太希婷使用暴力。不過最終家暴事件鬧上法庭，2020年12月31日法庭更向希婷頒發「保護令」，當時希婷亦在IG分享並寫道：「法律証明了我沒有抹黑，所講的都是事實，還了我一個公道。」
2月離婚，希婷回港發展
其實在2020年10月的家暴事件爆發之後，希婷仍然繼續自己在台灣的紋身事業，並帶同兒子一同去開工，到11月更正式搬離與丈夫的同住居所，自租小套房繼續生活。直到2021年2月，希婷與練懿樂正式離婚，而希婷亦帶住囝囝Jayden回港生活。4月時更在再次在香港開設紋身店，繼續自己的紋身事業，母兼父職。除此之外，希婷亦不時會唱Cover，亦曾帶住囝囝到街頭表演，希婷曾經在IG寫下：「不知道還要多久時間才能走出創傷，每天都很累…但是很開心梓軒跟在我身邊，讓我不太願意想起的台灣…帶著眼淚睡了，明天還要工作賺錢顧小孩，當媽也當爸，不過我樂意，自問不是個完美的人，但絕對是個負責任的人。」2021年9月，希婷踏上造星舞台。