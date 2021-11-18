全民造星4｜單親辣媽希婷起底 曾到台灣與街頭藝人結婚 慘遭家暴獲法庭保護

今屆《全民造星4》可以講得上係話題不斷，由參賽者到評判，再由花姐到導師，每個細節都變成網民的熱討話題。而在第十四集登場的「單親辣媽」雖然只得24歲，但過去可謂飽歷滄桑，隻身嫁去台灣，結果慘遭家暴離婚收場。

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、《全民造星4》截圖、希婷IG圖片、練懿樂IG圖片