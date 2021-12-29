全民造星4 ｜冠軍Marf廣告超多密密吸金 60強止步Ash仲威做埋MV女主角
文：東方新地｜圖：公關提供、參賽者IG
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Marf三度出席公開活動人氣高
《全民造星4》Marf（邱彥筒）以冠軍姿態順利殺入女團，其實她早在目播出期間已獲廣告商看中，先後出席了口罩品牌以及兩間時裝品牌的活動，當中還包括國際奢侈品品牌Burberry。在決賽之後亦瞬間在個人IG分享了LV以及YSL唇膏的廣告，人氣一時無兩！
Day、Ivy So有人爭
其實除了Marf之外，《全民造星4》的其它參賽者亦是商告商的新寵兒，例如季軍阿Day許軼早前出席米線活動、上文提過的口罩品牌活動上亦有Yoyo（葛綽瑤）、Ivy So（蘇雅琳）和Ada仔（姜咏鑫）同場、Marf與許廷鏗出席的服裝品牌活動上又有Win Win（楊安妮）、YoYo（葛綽瑤）、及So Ching（蘇芷晴）。而Ivy So、Alice亦都與Marf一齊接拍YSL唇膏廣告。早於96強止步的阿妹（黃敏蕎）就仲巴閉，廣告多到數唔晒，輕輕在她的IG掃幾掃就已經有幾個廣告，包括Columbia、CASETIFY、 Sony耳機等。除了出席活動之外，阿妹、Emiko（徐嘉蔚）以及Sinnie（吳倩怡）亦已經獲邀請出席《三哥Chill & Chilli》手作市集和音樂會作表演嘉賓。
Ash同咖喱做MV女主角
除咗拍廣告搵真銀之外，兩位早前被淘汰嘅參賽者Ash（鍾卓穎）和咖喱（黃雅慧）早前就獲邀請參與MV拍攝工作。Ash參與MC（張天賦）新歌《時候不早》的MV拍攝，而咖喱則參與林欣彤新歌《修養動物》的MV。但講到威，點都要讚吓Ash！因為論數量，她的參與的廣告絕對不比冠軍Marf少，當中包括ColumbiaHK、雪碧、Hogan、謝瑞麟等等。如果以吸金能力去衡量加入女團嘅條件，Ash同阿妹絕對有資格成為其中一員！
三個阿妹出Post密密食
另外，三位藝人阿妹余潔瀅、歐陽巧霖和193妹郭嘉盈的吸金力分分鐘比她們有過之而無不及！三位阿妹勝在本身已經有知名度，加上被淘汰後解開比賽的束縛，密密出IG Post吸金，驟眼睇，余潔瀅及歐陽巧霖都已經有三、四個廣告形式的產品IG Post，而三妹之前亦拍攝了一個衛生巾廣告，雖然醣勞幾多係商業機密，不過有人廣告商搵就係不爭嘅事實。所以話，一個《全民造星》認真商機無限！