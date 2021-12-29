全民造星4 ｜冠軍Marf廣告超多密密吸金 60強止步Ash仲威做埋MV女主角

今年MIRROR的人氣可謂一時無兩，早前就有指MIRROR加上ERROR在上半年合作共拍攝了超過150個廣告，可見ViuTV出品的藝人商機無限。而近日剛播畢的真人騷節目《全民造星4》成功在香港搶Fo，其參賽者更在正式出道之前已經獲廣告商垂青，搵佢哋出席活動兼拍廣告，當中冠軍Marf更涉足國際品牌，60強止步的Ash仲做埋MV女主角添！