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全民造星4 ｜冠軍Marf廣告超多密密吸金 60強止步Ash仲威做埋MV女主角

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撰文：東方新地

今年MIRROR的人氣可謂一時無兩，早前就有指MIRROR加上ERROR在上半年合作共拍攝了超過150個廣告，可見ViuTV出品的藝人商機無限。而近日剛播畢的真人騷節目《全民造星4》成功在香港搶Fo，其參賽者更在正式出道之前已經獲廣告商垂青，搵佢哋出席活動兼拍廣告，當中冠軍Marf更涉足國際品牌，60強止步的Ash仲做埋MV女主角添！

文：東方新地｜圖：公關提供、參賽者IG

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Marf未出道已經獲廣告商垂青。（圖片來源：IG@marifemarife）
Marf未出道已經獲廣告商垂青。（圖片來源：[email protected]

Marf三度出席公開活動人氣高

《全民造星4》Marf（邱彥筒）以冠軍姿態順利殺入女團，其實她早在目播出期間已獲廣告商看中，先後出席了口罩品牌以及兩間時裝品牌的活動，當中還包括國際奢侈品品牌Burberry。在決賽之後亦瞬間在個人IG分享了LV以及YSL唇膏的廣告，人氣一時無兩！

獲廣告商垂青嘅唔止Marf呀！（圖片來源：IG@americaneaglehk）
決賽前己經獲廣告商垂青！（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@_marifemarife）
（圖片來源：[email protected]_marifemarife）
（圖片來源：IG@_marifemarife）
（圖片來源：[email protected]_marifemarife）

Day、Ivy So有人爭

其實除了Marf之外，《全民造星4》的其它參賽者亦是商告商的新寵兒，例如季軍阿Day許軼早前出席米線活動、上文提過的口罩品牌活動上亦有Yoyo（葛綽瑤）、Ivy So（蘇雅琳）和Ada仔（姜咏鑫）同場、Marf與許廷鏗出席的服裝品牌活動上又有Win Win（楊安妮）、YoYo（葛綽瑤）、及So Ching（蘇芷晴）。而Ivy So、Alice亦都與Marf一齊接拍YSL唇膏廣告。早於96強止步的阿妹（黃敏蕎）就仲巴閉，廣告多到數唔晒，輕輕在她的IG掃幾掃就已經有幾個廣告，包括Columbia、CASETIFY、 Sony耳機等。除了出席活動之外，阿妹、Emiko（徐嘉蔚）以及Sinnie（吳倩怡）亦已經獲邀請出席《三哥Chill & Chilli》手作市集和音樂會作表演嘉賓。

Day都有份喇！（圖片來源：公開提供）
Day都有份喇！（圖片來源：公開提供）
其實參賽者例如何佩、Tania都有現身撐場。（圖片來源：IG@_nsyee_）
其實參賽者例如何佩、Tania都有現身撐場。（圖片來源：[email protected]_nsyee_）
IVYSO（圖片來源：IG@ivyysooo）
IVYSO（圖片來源：[email protected]
Alice都有份！（圖片來源：IG@huii_alice）
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Candy同IVYSO。（圖片來源：IG@cocacolahk）
Candy同IVYSO。（圖片來源：[email protected]
WinWin都有服裝品牌廣告。（圖片來源：IG@beams_hongkong）
WinWin都有服裝品牌廣告。（圖片來源：[email protected]_hongkong）
阿妹IG唔使掃都已經有幾個！（圖片來源：IG@hsiaksueudidi）
阿妹IG唔使掃都已經有幾個！（圖片來源：[email protected]

Ash同咖喱做MV女主角

除咗拍廣告搵真銀之外，兩位早前被淘汰嘅參賽者Ash（鍾卓穎）和咖喱（黃雅慧）早前就獲邀請參與MV拍攝工作。Ash參與MC（張天賦）新歌《時候不早》的MV拍攝，而咖喱則參與林欣彤新歌《修養動物》的MV。但講到威，點都要讚吓Ash！因為論數量，她的參與的廣告絕對不比冠軍Marf少，當中包括ColumbiaHK、雪碧、Hogan、謝瑞麟等等。如果以吸金能力去衡量加入女團嘅條件，Ash同阿妹絕對有資格成為其中一員！

MV女主角呀！（圖片來源：IG@iamashleyyy）
MV女主角呀！（圖片來源：[email protected]
睇嚟Ash唔使做返護士都有得撈喎！（圖片來源：IG@iamashleyyy截圖）
睇嚟Ash唔使做返護士都有得撈喎！（圖片來源：[email protected]截圖）
咖喱都有MV拍呀！（圖片來源：IG@wnwkelly）
咖喱都有MV拍呀！（圖片來源：[email protected]

三個阿妹出Post密密食

另外，三位藝人阿妹余潔瀅、歐陽巧霖和193妹郭嘉盈的吸金力分分鐘比她們有過之而無不及！三位阿妹勝在本身已經有知名度，加上被淘汰後解開比賽的束縛，密密出IG Post吸金，驟眼睇，余潔瀅及歐陽巧霖都已經有三、四個廣告形式的產品IG Post，而三妹之前亦拍攝了一個衛生巾廣告，雖然醣勞幾多係商業機密，不過有人廣告商搵就係不爭嘅事實。所以話，一個《全民造星》認真商機無限！

余潔瀅都唔會輸，有面膜、濕紙巾等產品Post。（圖片來源：IG@zoe_yuying）
余潔瀅都唔會輸，有面膜、濕紙巾等產品Post。（圖片來源：[email protected]_yuying）
就咁Cap都見到好幾個產品Post！（圖片來源：IG@bubuubu）
就咁Cap都見到好幾個產品Post！（圖片來源：[email protected]
3妹拍埋廣告添喇！（圖片來源：IG@michellekky）
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