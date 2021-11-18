全民造星4｜淘汰區復活名單！Ash復活首選、Jackie輸在評判瞓著超唔抵！
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
全民造星4 復活名單十大熱門選手：
復活名單1 ）「天籟之聲」81號 Ash
年僅23歲的Ash現職是一名護士，唔只有一顆天使之心，仲有一把天籟之音，雖然Ash的歌聲在比賽時成功融化評判兼導師，但最後依然輸畀陳泳伽（WINKA）。不過，最後阿祖講咗一句：「我兩個都要晒得唔得？」睇嚟Ash復活機會好大！
重溫Ash嘅比賽片段：
復活名單2 ）「內定冠軍」88號 Jackie 劉展翹
27歲的Jackie劉展翹樣子可愛兼有豐富幕前演出經驗，有傳媒形容為「內定冠軍」，早於2014年已經涉足演藝團，曾參與「學舌鳥 Mocking Jer」、「CapTV擷電視」、「啱Channel」等網絡平台，亦曾參加過《廣告女皇》，最近更加盟「試當真」，人氣極高！可惜當日Jackie慘敗於日系少女Sica，不少網民即時高呼「還我Jackie」。
即重溫Jackie首輪淘汰賽的表現：
復活名單3 ）「女版Lokman」 38號 Gao 沈貞巧
仲有「女版Lokman」阿 Gao，連阿祖都聲稱在她身上找到現時MIRROR組長Lokman的影子！不單只跳舞功架十足，而且表演中又能夠活用毛巾及掃把等道具，喜感十足，絕對值得復活繼續玩落去！
即重溫Gao首輪淘汰賽的表現：
復活名單4 ）「中性敗將」87號 葛綽瑤 Yoyo
87號的YoYo在第一輪淘汰賽之前已經獲花姐大讚外形吸引，更爆出一句「唔要MIRROR都要佢」嘅語論，可惜最後表演賞心悅目的她卻敗給「中性」的Dru，事後更有大量網民替YoYo抱不平，留言「明顯YoYo技藝外型魅力都更優勝」、「咁將YoYo轉做中性打扮咪得囉」等。所以YoYo都好有機會呀！
即重溫YoYo首輪淘汰賽的表現：
復活名單5 ）「樂隊主音」13號 曾善婷Ashi
Ashi是獨立樂隊「小紅帽」的主音，算是今屆《造星》中最有音樂Sence的選手，其自彈自唱表演亦相當之有台型。加上背負住由樂隊歌手轉型做唱跳女團的命運，故事吸引觀眾目光！
即重溫Ashi首輪淘汰賽的表現：
復活名單6 ）「仙氣擔當」28號 Candy 王家晴
Candy可以話係「仙界大戰」下的壯烈犧牲品！原來憑外形、樣子、人氣度，Candy都被視為必定晉級的大熱人選之一，可惜首輪淘汰賽中卻撞正同樣是「仙女下凡」的IVY So，加上被喻為「自殺式」的唱《紅綠燈》，最終評判在二揀一之下只好淘汰Candy，所以相信Candy有好大機會會成為復活12人的其中之一！
即重溫Candy首輪淘汰賽的表現：
復活名單7 ） 「強者下的犧牲品」94號 吳欣諺 Yanis
現時18歲的Yanis在首輪淘汰賽中帶來一首《明愛暗戀補習社》，穿上校服青演的她充滿青春活力，在未表演完畢之前已經吸引到許廷鏗撳燈搶人，可惜當被喻為今屆最強的阿Day表現完畢後，評判只好在二選一之下淘汰Yanis，所以她絕對有潛力再被許廷鏗揀返入隊！
即重溫Yanis首輪淘汰賽的表現：
復活名單8 ）「團長人選」 2號 咖喱 黃雅慧
咖喱黃雅慧今次為參加《全民造星4》狠下心場辭職實現夢想！而且外型亮眼，在拍攝主題MV時又非常照顧其它參賽者，很有大家姐風範！只可惜首輪對正現代舞專家學6號 Hannah，技術層面輸晒！
即重溫咖喱首輪淘汰賽的表現：
復活名單9 ）「年紀最細」33號 阿妹 黃敏蕎
在第二集登場的阿妹黃敏蕎在首輪遇上萌度滿分的燒賣，最終以表演精彩度敗給對方。然而，即使阿妹憑實力被淘汰，網民依然視她為最有資格成為女團成員的人選，當時亦掀起過一陣「阿妹復活」風，更有不少人一便睇直播，一邊在留言區高呼「還我阿妹」、「阿妹唔復活，我罷睇」類似的說話。
即重溫阿妹首輪淘汰賽的表現：
復活名單10 ）「飽歷滄桑」的 24號Ariel曾家瑩
24號Ariel曾家瑩雖然外型比較成熟，但其實她只得16歲，更表示經歷過「校園欺凌」，令自己的性格變得有點不一樣，經常被捕足到黑口黑臉，極不討好。不過Ariel嘅跳舞實力的確唔錯，而且花姐在鏡頭面前應承過要教好Ariel，無理由淨係教首輪咁不負責任啩！
即重溫Ariel首輪淘汰賽的表現：
全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》今屆賽制如何？
A： 《全民造星4》比賽由11月1日展開，第一輪前哨戰，由96人晉級至60強，參賽者採取「二人一組」淘汰制，先作1分30秒的表演，並透過抽籤決定出場次序；每位獲選晉級的女生，將分別隸屬導師梁祖堯或許廷鏗組別，30人一組。
Q： 《全民造星4》評判是誰？
首輪評判是鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」