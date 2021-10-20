全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
ViuTV一年一度的皇牌選秀節目《全民造星4》將於11月1日晚上9時30分首播，日前ViuTV在其社交網及《全民造星4》官網上載96位參賽者最新一輯的造型照，展示各個參賽者的獨特魅力，其中有不少參賽者的靚相獲網友大讚顏值同氣質都令人非常驚艷，但亦有不少參賽者被網友指得罪了造型師和攝影師，以致新一輯相片展現出的樣貌，比舊相更加驚嚇！
文：東方新地｜圖：[email protected]、ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv
《全民造星4》96位參賽者新相曝光
ViuTV近日為其皇牌選秀節目《全民造星4》推出官方網站，並上載了96位參賽者的最新造型照，展示出各個參賽者的獨特魅力，同時還有各人星座、嗜好、專長以及自我介紹影片等，讓大家能夠加深認識96位參賽者的真實一面，其中有不少參賽者的靚相都獲網友大讚顏值同氣質都令人非常驚艷，但亦有不少參賽者被網友指得罪了造型師和攝影師，紛紛直言「唔同哂樣」、「造美人2｣、「好似仲衰過上次佢哋自己影嗰啲」、「係咪專登影到佢哋比真人差啲，等觀眾唔好要求咁高」等等。