AA

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？

最新娛聞
撰文：東方新地

ViuTV一年一度的皇牌選秀節目《全民造星4》將於11月1日晚上9時30分首播，日前ViuTV在其社交網及《全民造星4》官網上載96位參賽者最新一輯的造型照，展示各個參賽者的獨特魅力，其中有不少參賽者的靚相獲網友大讚顏值同氣質都令人非常驚艷，但亦有不少參賽者被網友指得罪了造型師和攝影師，以致新一輯相片展現出的樣貌，比舊相更加驚嚇！

文：東方新地｜圖：[email protected]、ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv

《全民造星4》96位參賽者新相曝光

ViuTV近日為其皇牌選秀節目《全民造星4》推出官方網站，並上載了96位參賽者的最新造型照，展示出各個參賽者的獨特魅力，同時還有各人星座、嗜好、專長以及自我介紹影片等，讓大家能夠加深認識96位參賽者的真實一面，其中有不少參賽者的靚相都獲網友大讚顏值同氣質都令人非常驚艷，但亦有不少參賽者被網友指得罪了造型師和攝影師，紛紛直言「唔同哂樣」、「造美人2｣、「好似仲衰過上次佢哋自己影嗰啲」、「係咪專登影到佢哋比真人差啲，等觀眾唔好要求咁高」等等。

1至10號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
1至10號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
11至20號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
11至20號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
21至30號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
21至30號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
31至40號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
31至40號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
41至50號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
41至50號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
51至60號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
51至60號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
61至70號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
61至70號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
71至80號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
71至80號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
81至90號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
81至90號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
91至96號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）
91至96號參賽者。（圖片來源：ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv）

驚艷組：

1號 Ivy So 蘇雅琳 有冠軍相

自稱「麻甩」的Ivy So，最滿意自己充滿energy的笑容，而網友就讚她好有冠軍相。（圖片來源：Facebook@ViuTV.hk）
自稱「麻甩」的Ivy So，最滿意自己充滿energy的笑容，而網友就讚她好有冠軍相。（圖片來源：[email protected]

4號ZIVA穎蕎 嫩版何超儀

穎蕎自言係個土生土長的混血兒，個人專長同嗜好都係食嘢，由於五官立體標緻，被網友封為年輕版的何超儀。（圖片來源：Facebook@ViuTV.hk）
穎蕎自言係個土生土長的混血兒，個人專長同嗜好都係食嘢，由於五官立體標緻，被網友封為年輕版的何超儀。（圖片來源：[email protected]

7號 Catrina 梁式昕 港版新垣結衣

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
現年27歲的Catrina在其1分鐘的自我介紹片中狂騷唱功，擁有一頭中短髮型的她，給人清新自然的感覺，被網友讚似十足日本女神新垣結衣。（圖片來源：[email protected]

15號 Carina 李晞彤 青春自然

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
自稱手長腳長的Carina，在造型照中穿著一件湖人波衫上陣，獲網友大讚青春又自然，加上一對長腿非常煞食。（圖片來源：[email protected]

33號 阿妹 黃敏蕎天生麗質

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
阿妹年僅17歲，身高已有170cm，網友大讚她的造型照影得好自然，屬天生麗質。（圖片來源：[email protected]

47號 Ace 周曉欣 瘦版湯洛雯

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
23歲Ace擅長跳舞，獲讚似瘦版湯洛雯，仲好有屬於自己的氣質。（圖片來源：[email protected]

70號 東東 郭東彩翻版徐子珊

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
KB愛將東東本身擁有高人氣，在網上有大批支持者，有網友更封她做「翻版徐子珊」。（圖片來源：[email protected]

81號 Ash 鍾卓穎 日味濃

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
正在箍牙的俏護士Ash，獲網友大讚好有日系美女的清新甜美風格，而她所報的專長餵BB飲奶，亦受到網友關注。（圖片來源：[email protected]

87號 Yoyo 葛綽瑤 笑容甜美

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
現年22歲的Yoyo獲得前有線主持潘杰寧（Kelena）留言稱讚好靚女，網友亦讚她笑容甜美，看起來仍似十幾歲的少女。（圖片來源：[email protected]
全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
（圖片來源：[email protected]

90號 Christine 鄭嘉欣港版石原聰美

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
有「港版石原聰美」之稱的Christine樣靚不在話下，網友更讚她身形亦十分靚，在眾多參賽者中露膊露得最自然。（圖片來源：[email protected]

91號 Day 許軼 大熱之選

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
自言是個有10年減肥經驗的Day，在早前上架的MV中鏡頭最多，網友都大讚她各樣條件都十分標青，睇好她可以由頭帶到尾，成為最後冠軍。（圖片來源：[email protected]

93號 Liu哥 廖雪蕎 Fit爆蠻牛

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
職業係田徑教練的Liu哥自稱一頭蠻牛，她上次公開的相片造型勁Man，今次她雖然同樣穿著運動服，但馬尾造型獲網友大讚好自然又靚女，連TVB藝人伍富橋都有留言大讚她「好瘦好索」。（圖片來源：圖片來源：[email protected]
全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
（圖片來源：圖片來源：[email protected]

驚嚇組：

2號 咖喱 黃雅慧 濃妝阿梅

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
咖喱今次的造型照，被網友指是得罪了造型師的代表作，事關她的眼妝被指化得太濃，撈味勁重，驟眼睇似足電影《少林足球》入面的「阿梅」一樣。（圖片來源：[email protected]

8號 小砂 陳玥伶 大隻妹

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
自言又肥又矮又老又醜但有實力的小砂，被網友指身形好大隻，而且塊面同個身完全唔同色。（圖片來源：[email protected]

19號 筠兒 黃筠兒 下巴出事

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
在社交網有甚多靚相，在MV中亦以聽Walkman的靚女形象示人的黃筠兒，今次的造型照卻被指「出晒事」，似係得罪了攝影師，更指其下巴似係「人造下巴」，一笑就「現形」。（圖片來源：[email protected]

20號 Karen 余嘉熙 佛祖加阿儀

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
擅長唱Rap同寫歌、嗜好係襯衫的Karen，除了被網友指膚色似外傭之外，更有不少網友指她外貌似「佛祖」Kirsten加「亞視一姐」薛影儀的混合體。（圖片來源：[email protected]

37號 Puipui 利佩佩 女版黃宗澤

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
由入選以來Pui Pui一直被指似女版黃宗澤，今次的造型照，Pui Pui染回一頭深色髮型，更被指似外傭版黃宗澤。（圖片來源：[email protected]

76號 Winkie 羅詠琪單眼怪

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
Winkie雖然眼大大卻未見討好，被指髮型太扁塌，望落去似頭細身大，好似一隻單眼怪。（圖片來源：[email protected]

96號 3妹 郭嘉盈個樣太惡

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
3妹由參賽以來都備受網民關注，但今次的造型照卻被批個樣太惡，非常趕客，而且張相影到她的面又大又起角，似也是得罪了攝影師的參賽者之一。（圖片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 