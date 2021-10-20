全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？

ViuTV一年一度的皇牌選秀節目《全民造星4》將於11月1日晚上9時30分首播，日前ViuTV在其社交網及《全民造星4》官網上載96位參賽者最新一輯的造型照，展示各個參賽者的獨特魅力，其中有不少參賽者的靚相獲網友大讚顏值同氣質都令人非常驚艷，但亦有不少參賽者被網友指得罪了造型師和攝影師，以致新一輯相片展現出的樣貌，比舊相更加驚嚇！

文：東方新地｜圖：[email protected]、ViuTV《全民造星4》官方網站截圖@kingmaker.viu.tv