全民造星4｜傳李嘉欣出山為總決賽擔任評判 網民爆笑留言：Ada嘅死敵
ViuTV選秀節目《全民造星4》總決賽將於本月25號聖誕夜假九展舉行現場直播，近日有消息指ViuTV邀得多名重量級人物擔任評判，當中有「大美人」之稱的李嘉欣將成為評判，見證女團誕生。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_monique_reis、ViuTV《全民造星4》截圖
傳李嘉欣擔任總決賽評判
ViuTV選秀節目《全民造星IV》進行得如火如荼，而總決賽將於聖誕節12月25日假九龍灣國際展貿中心舉行並會現場直播，到時20強將爭奪冠亞季軍殊榮。已往三季《造星》總決賽ViuTV都請來重量級嘉賓擔任評判，分別有周慧敏、謝安琪及鄧麗欣等等。而近日有消息指，ViuTV今季成功邀得「大美人」李嘉欣擔任當晚評判，親身見證女團誕生。有指李嘉欣今次答應為ViuTV擔任《造星4》評判，除了因為交情外，原來她亦是「鏡粉」，非常欣賞人氣男團MIRROR及ViuTV對年輕一代的創意，所以李嘉欣今次出山亦希望能為娛樂圈出一分力發掘更多新血。
睇睇網民點睇：
闊別12年再出山
其實李嘉欣自從下嫁許晉亨並誕下獨子許建彤（Jayden）後，近年專心相夫教子淡出幕前，享受少奶奶生活。她對上一次在電視台亮相已經數到2009年，當年她擔任《香港小姐競選》評判，選出港姐三甲。