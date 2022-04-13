《全民造星4》東東21歲模界求突破露南北半球 拒做歌手!
東東 中門大開 Winka激讚：好CRAZY
東東參賽時已有港版Black Pink成員Lisa之稱，日前她在IG上載了多張靚相，相中的她中門大開兼漏奶露南北半球，火速吸like，COLLAR成員Winka（陳泳伽）亦有留言大讚：「好CRAZY啊！」隊長阿Gao（沈貞巧）和成員Ivy（蘇雅琳）亦有以emoji表達支持，東東亦逐一回覆她們。
《全民造星4》隊友大讚太性感
與東東同是《造星4》參賽者的Alice（許寶恆）、Carina（李晞彤）、蘇菲（陳莉詩）等都有留言，Alice表示：「喂！太性感啦！」而Carina就話：「大癲……聽日一定（生）眼挑針。」蘇菲亦流晒口水咁話：「唔准咁正！」
東東被男友出賣趣怪食相
除了靚相外，東東被男友焯嵐出賣，在其IG大晒男友視角的現實版「醜照」，相中東東正咬住一大啖炸雞，嘴巴張開，加上用魚眼鏡拍攝，令東東顯得頭大身仔，十分趣怪，但胸前卻意外洩出更多春光，獲網友大讚自然又性感。
東東曾被余迪偉炮轟唱得唔夠好
東東在參加《全民造星4》時，曾被評判余迪偉批評唱得實在唔夠好，余迪偉當時更直言：「聽唔到你唱乜！」又直指東東與馬欣、方方身為表演中的主角，唱功影響整體表現，連花姐喺後台都指評論好合理，最後這場30進25強的比賽中，B組落敗，東東即時被淘汰。
東東被淘汰後講真心話：其實我本身都唔係好鍾意唱歌跳舞
其實東東在參加比賽之前對唱歌跳舞完全沒有概念，任職美甲師的她同為鼓佬KB新公司THE BADDIES FACTORY旗下模特兒，曾為KB拍過「情義兩難全之玩X爆屯門」系列影片，早前亦透露過是老闆幫她報名參賽的。不過進步神速的她深受節目組和網民歡迎，被淘汰後她發表感想：
「其實我本身都唔係好鍾意唱歌跳舞，不過呢個節目好好玩，我覺得唔似參加緊比賽，識到一班好好嘅朋友同好好嘅導師，冇諗過會行到嚟呢個地步，好多謝大家，好多謝所有B組、A組一齊努力嘅人，好開心，好多謝，我真係學到好多嘢！」
重溫東東被淘汰的演出：
東東 郭東彩 被封滑板女神
被指樣貌激似BLACK PINK成員Lisa的東東參加《造星4》，KB亦有「曲線」幫口說：「希望花姐有機會幫我報仇！留佢喺度折磨吓佢！呢個係最好懲罰！」
東東參加《造星4》人氣倍升
東東一直都不乏人氣，其個人IG本身已有超過2萬名Followers，參加《造星4》後，更倍增至現在有6萬多名Followers。可惜東東亦正如她在海選時所講，無論唱歌跳舞都並不擅長，到首輪比賽，除咗「有進步」已經沒有其它可以評論，勝在外形無得輸。
常見問題
東東近日有什麼突破？
東東參加《全民造星4》前是一名模特兒，東東亦曾表明對跳唱無興趣亦無意做歌手，近日以模特兒身分為品牌拍了一輯性感漏奶廣告照⋯⋯詳情請看
東東男友是何人？
東東參加《全民造星4》時已是廣為人知的滑板女神，與男友焯嵐是一對滑板情侶⋯⋯詳情請看