《全民造星4》東東21歲模界求突破露南北半球 拒做歌手!

東東（郭東彩）年僅21歲，去年參加《全民造星4》前是一名模特兒，經過多輪訓練，東東對跳唱無興趣亦無意做歌手，最後30強止步，但人氣大旺，IG粉絲數激增三倍，日前東東為品牌拍廣告照，超級性感露南北半球，震撼眼球！