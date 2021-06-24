全民造星4｜林二汶婉拒做導師 收徒自立門戶 網民建議花姐搵黃宗澤同周柏豪

《全民造星4》即將開鑼，被封「二汶爸爸」的上屆導師林二汶，早已收到花姐邀請冧莊再做導師，不過林二汶日前在個人社交平台發文表示已請辭，因為她籌備緊自己的音樂教室。林二汶唔做，花姐好頭痕，網民集思廣益提出建議，最熱門人選是許廷鏗與鄭欣宜，亦有人玩嘢叫花姐搵黃宗澤同周柏豪。

撰文：東方新地 圖片：林二汶IG圖片、許廷鏗IG、黃宗澤IG、周柏豪IG、杜麗莎IG、盧巧音IG