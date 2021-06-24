全民造星4｜林二汶婉拒做導師 收徒自立門戶 網民建議花姐搵黃宗澤同周柏豪
《全民造星4》即將開鑼，被封「二汶爸爸」的上屆導師林二汶，早已收到花姐邀請冧莊再做導師，不過林二汶日前在個人社交平台發文表示已請辭，因為她籌備緊自己的音樂教室。林二汶唔做，花姐好頭痕，網民集思廣益提出建議，最熱門人選是許廷鏗與鄭欣宜，亦有人玩嘢叫花姐搵黃宗澤同周柏豪。
撰文：東方新地 圖片：林二汶IG圖片、許廷鏗IG、黃宗澤IG、周柏豪IG、杜麗莎IG、盧巧音IG
全民造星4 林二汶難超越自己
ViuTV的《全民造星4》是「女生限定」，花姐(黃慧君)期望透過比賽發掘有潛質女新人，組成「全能女團」可以孖住MIRROR炸爆舞台。去年在《全民造星3》擔任導師的林二汶，再次獲花姐邀請擔任導師，不過二汶在社交網留言已口頭請辭做導師工作，她解釋：「上台容易落台難。我想像，如果我再次做導師，我都難以超越上一次嘅自己。既然唔能夠做得更好，何不讓更多有才之士去做？經過深思熟慮後，我先下呢個決定。」
投資音樂教室
林二汶衷心感激花姐同ViuTV讓她有機會成為《造星》導師，她婉拒了花姐好意的同時，亦宣布將會籌備一間音樂教室，希望將音樂從教育伸延落去，選址同師資已經確定，事在必行。
網民熱議導師人選
據知花姐正為《全民造星4》的導師人選頭痕，現在落實的只有梁祖堯，而網民亦在社交網議論紛紛，提出不少人選，最正路而有可能的是許廷鏗與鄭欣宜，因為去年二人都曾上過《造星3》做評判，與ViuTV的關係亦友好，亦有人提出搵暴龍哥鄭中基。