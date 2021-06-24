全民造星4

全民造星4｜林二汶婉拒做導師 收徒自立門戶 網民建議花姐搵黃宗澤同周柏豪

東方新地 - 娛聞

《全民造星4》即將開鑼，被封「二汶爸爸」的上屆導師林二汶，早已收到花姐邀請冧莊再做導師，不過林二汶日前在個人社交平台發文表示已請辭，因為她籌備緊自己的音樂教室。林二汶唔做，花姐好頭痕，網民集思廣益提出建議，最熱門人選是許廷鏗與鄭欣宜，亦有人玩嘢叫花姐搵黃宗澤同周柏豪。

撰文：東方新地 圖片：林二汶IG圖片、許廷鏗IG、黃宗澤IG、周柏豪IG、杜麗莎IG、盧巧音IG

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因《全民造星3》而得到「二汶爸爸」暱稱的林二汶表示到今日依然有人叫她「二汶爸爸」，這個節目帶給她好多嘢，她衷心感激花姐同ViuTV。(圖片來源：林二汶IG）

全民造星4 林二汶難超越自己

ViuTV的《全民造星4》是「女生限定」，花姐(黃慧君)期望透過比賽發掘有潛質女新人，組成「全能女團」可以孖住MIRROR炸爆舞台。去年在《全民造星3》擔任導師的林二汶，再次獲花姐邀請擔任導師，不過二汶在社交網留言已口頭請辭做導師工作，她解釋：「上台容易落台難。我想像，如果我再次做導師，我都難以超越上一次嘅自己。既然唔能夠做得更好，何不讓更多有才之士去做？經過深思熟慮後，我先下呢個決定。」

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林二汶近年與ViuTV關係非常友好。（圖片來源：林二汶IG）
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林二汶在社交網出post表示已向花姐請辭。（圖片來源：林二汶IG）

投資音樂教室

林二汶衷心感激花姐同ViuTV讓她有機會成為《造星》導師，她婉拒了花姐好意的同時，亦宣布將會籌備一間音樂教室，希望將音樂從教育伸延落去，選址同師資已經確定，事在必行。

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林二汶去年與《造星3》學員打成一片。（圖片來源：林二汶IG）
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去年林二汶拍住彭秀慧一齊做導師，甚有火花。（圖片來源：林二汶）

網民熱議導師人選

據知花姐正為《全民造星4》的導師人選頭痕，現在落實的只有梁祖堯，而網民亦在社交網議論紛紛，提出不少人選，最正路而有可能的是許廷鏗與鄭欣宜，因為去年二人都曾上過《造星3》做評判，與ViuTV的關係亦友好，亦有人提出搵暴龍哥鄭中基。

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許廷鏗與欣宜成為網民心中《造星4》的導師大熱。（圖片來源：許廷鏗IG）

林二汶拒做《全民造星4》導師 收徒自立門戶 網民建議花姐搵黃宗澤同周柏豪

林二汶拒做《全民造星4》導師 收徒自立門戶 網民建議花姐搵黃宗澤同周柏豪

林二汶拒做《全民造星4》導師 收徒自立門戶 網民建議花姐搵黃宗澤同周柏豪

玩嘢之選黃宗澤、周柏豪

此外，亦有不少網民提出玩嘢建議，如搵黃宗澤及正在為《聲夢傳奇》擔任導師的周柏豪。

林二汶拒做《全民造星4》導師 收徒自立門戶 網民建議花姐搵黃宗澤同周柏豪

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網民建議黃宗澤做《造星4》導師，其實係笑佢唱歌走音。（圖片來源：黃宗澤IG）
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周柏豪身為星夢歌手又做緊《聲夢傳奇》導師，出現ViuTV的機率等於零。（圖片來源：周柏豪IG）

林二汶拒做《全民造星4》導師 收徒自立門戶 網民建議花姐搵黃宗澤同周柏豪

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有網民認為要請杜麗莎這種前輩級歌手先可以駕馭到班女參賽者。（圖片來源：杜麗莎IG）
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其他可行的導師人選還有盧巧音。（圖片來源：盧巧音IG）

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