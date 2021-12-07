全民造星4丨梁祖堯千字文寸爆反擊網民指控：預測到三個月後嘅事買咗六合彩
ViuTV選秀真人騷《全民造星4》已經播了超過一半，最後40強快將誕生，而B組導師梁祖堯一直被網民質疑揀人時偏私，更曾自爆在節目出街後收到不少觀眾爆粗問候。日前梁祖堯終於在IG發千字文還擊，列出7點反駁網民指控！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、ViuTV《全民造星4》截圖
阿祖被爆粗問候
ViuTV皇牌真人選秀節目《全民造星IV》最後40強快將誕生，節目不經不覺播了超過一半，其衍生的話題不斷，亦佔據了不少討論區的版位，網民議論紛紛！網民除了對參賽者評頭品足外，對評判和導師的意見亦有不少，當中B組導師梁祖堯因為力保上屆20強方方（方芷欣）和39歲四子之母Ling被網民質疑偏私，更成為眾矢之的，阿祖亦自爆在節目出街後收到不少觀眾爆粗問候。
IG發千字文還擊
梁祖堯日前終於在IG發千字文大反擊，列出7點反駁網民指摘，分別為「做乜唔搵人幫手？你自己唱歌都唔掂」、「點解應該留低嗰啲你就foul晒？」、「做乜鬼成日做戲呀？選女團定係選劇團？」、「你根本唔識做導師！」、「你知唔知咩叫觀眾緣呀仆街？」、「靚就係觀眾緣啦你識唔識㗎？」、「你唔使解釋啦，我見到嘅唔係咁囉！」梁祖堯指比賽至今已進行14星期，拍攝了超過672小時，經過製作組挑選及剪接，正式出街的時數卻十分少，內容難免會有缺失，更可況節目在3個月前已錄製，難以估計觀眾現在的口味，阿祖直言：「如果我預測到三個月後會發生嘅事，我買咗六合彩啦！」