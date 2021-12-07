全民造星4丨梁祖堯千字文寸爆反擊網民指控：預測到三個月後嘅事買咗六合彩

ViuTV選秀真人騷《全民造星4》已經播了超過一半，最後40強快將誕生，而B組導師梁祖堯一直被網民質疑揀人時偏私，更曾自爆在節目出街後收到不少觀眾爆粗問候。日前梁祖堯終於在IG發千字文還擊，列出7點反駁網民指控！