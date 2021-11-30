全民造星4｜梁祖堯保送方方入20強得罪網民 重溫他擔任導師4宗罪

自從ViuTV皇牌節目《全民造星4》播出之後，其衍生的話題不斷，亦佔據了不少討論區的版位，網民議論紛紛！他們除了對參賽者評頭品足之外，對評判和導師的意見亦不少，而導師之一梁祖堯被狠批的話題更由一開始鬧到而家，還有網民表示開始因為《造星》而開始討厭梁祖堯。他在三輪因為「淘汰」燒賣及保送方方又再次觸發批評潮！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]造星評議會、《全民造星4》截圖、連登討論區