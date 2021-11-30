全民造星4｜梁祖堯保送方方入20強得罪網民 重溫他擔任導師4宗罪
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]造星評議會、《全民造星4》截圖、連登討論區
新罪一）保送方方入20強
上屆20強參賽者方方，今季雖然不被觀眾睇好，但她經第一輪敗給大熱人選Marf之後，獲梁祖堯復活進入60強，繼而又再逃過第二輪的「九人淘汰名單」，再下一城晉身40強。其實方方再度晉級已經惹來觀眾不滿，主因是有不少網民認為方方顏值不夠高而且顯老，另一方面亦覺得方方沒有「星味」，表演乏味。然而，最令網民生氣的地方在於第三輪淘汰賽。第三輪的規矩是導師會預先決定「死亡名單」，是在比賽進行之前已經決定好敗方隊伍中那位參賽者會被淘汰。雖然在第21集的節目上，花姐只公布了許廷鏗A2組會淘汰阿蛋，但觀眾看花姐口形，已猜測梁祖堯會在B1組選擇淘汰Hannah，間接保送方方上20強。最後一如所料，B1組落敗，Hannah慘被淘汰。網民對此的批評非常激烈，在討論區指罵阿祖又用計保住方方，當中更夾雜不少粗口，支持方方的網民明顯較少。
即重溫方方在第三輪比賽的表現：
方方、馬欣以及Hannah的表演被指取巧，因為她們的表演中包含戲劇元素，而且「走錯位」也是表演的內容之一，令評判難以判斷她們當中的「失誤」到底是「失誤」還是「戲劇」元素。
新罪二-以學業為由淘汰燒賣
在第二輪淘汰賽結束之後，B組三敗的成績，導師梁祖堯在賽後要淘汰9位成員，而他第一個就選擇了燒賣，他當時解釋自己不是她的監護人：「佢好有活力㗎，對我嚟講，佢畀咗好多能量我哋。我會覺得我呢件事（比賽）耽誤咗佢嘅學業，而且佢屋企人唔支持佢！你要做呢個決定，你要走堂，你要得到家長嘅批准。我應承你我會繼續教你，你嘅路仲有好長好長，Love You。」然而，阿祖的理由未能說服觀眾，有網民批評他不尊重燒賣的意願，表示「可以心痛佢，甚至勸佢退賽，但唔到以因為咁而Foul佢！」
網民反應兩極
雖然大部分網民都認同燒賣很有潛質加入女團發展演藝事業，但畢竟家人反對，觀眾亦只能無奈接受燒賣的淘汰。其實在燒賣被淘汰之後，她有參與當晚ViuTV的Facebook 直播，期間她透露自己是最後一屆舊制DSE考生，不能重讀，慶幸被淘汰的時間是9月至10月，對功課和成績未造成顯著的影響。所以不少網民都認為燒賣在適當的時候「退出」亦屬明智，始終「學業」也是人生的重要環節，亦不代表她未來不能夠躋身演藝事業。
重溫燒賣60強的表演：
梁祖堯原罪一）偏幫子涓
其實在《全民造星4》播放初期，梁祖堯已經因為偏幫子涓而被批評。早於第二集，參加過上一季的夏子涓雖然憑實力擊敗陳祖順利晉級，但在子涓比賽之前，梁祖堯已經致電上季擔任子涓導師的林二汶，並對她作出承諾：「我有個想法，我想畀佢跟許廷鏗，因為我覺得許廷鏗可以湊大佢。」此舉被網民批評「偏幫」到出晒面，討論區更有留言表示「重點係迫許生要囉 對陳祖唔公平」、「仲喺度講感情，呢啲真係好嬲」等等。
重溫子涓60強的表演：
原罪二）堅持復活39歲謝裕鈴
由於60強名單中，當中有12個名額是從首輪淘汰賽中的48名敗方中挑選復活者，當時梁祖堯以「壓台感實在比好多其他參賽者優勝」為理由復活39歲的謝裕鈴（阿Ling）。此事討論度極高，不少人都認為阿Ling年紀太大不適合加入女團，加上梁祖堯又自認與阿Ling「相識多年」，所以梁祖堯又被批評極重私心，事後阿祖更在IG發長文表示曾收到「粗口」問候，亦有自認作為導師的不足。
重溫阿Ling首輪的表演：
https://www.youtube.com/watch?v=AiFgLF4eFTw&t=19s