全民造星4｜導師梁祖堯著高踭鞋勁搶鏡 IG親解原因：呢條數我一定要找

ViuTV皇牌節目《全民造星4》最近播放至第三輪淘汰賽，由40強淘汰至30強。原本參賽者、女團才是節目重點，不過近日卻被導師梁祖堯搶晒鏡，因為他在第三輪淘汰賽中穿上一雙紅色高跟鞋亮相，網民議論紛紛，事後阿祖亦有於個人社交網站上解釋原因。

文：東方新地｜圖：《全民造星4》截圖、連登討論區截圖、梁祖堯IG