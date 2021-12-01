全民造星4｜導師梁祖堯著高踭鞋勁搶鏡 IG親解原因：呢條數我一定要找
ViuTV皇牌節目《全民造星4》最近播放至第三輪淘汰賽，由40強淘汰至30強。原本參賽者、女團才是節目重點，不過近日卻被導師梁祖堯搶晒鏡，因為他在第三輪淘汰賽中穿上一雙紅色高跟鞋亮相，網民議論紛紛，事後阿祖亦有於個人社交網站上解釋原因。
文：東方新地｜圖：《全民造星4》截圖、連登討論區截圖、梁祖堯IG
梁祖堯著紅色高踭鞋亮相
節目上不難發現，安坐預備區的梁祖堯身穿短褲、下配一雙超搶眼紅色高踭鞋，而且他的坐姿亦非常「撩人」，好在他前面放置了一搬「置入式廣告」商品，否則隨時走光都唔知！由於阿祖的一雙「美腿」配高踭鞋太過耀眼，網民都不禁將重點放在他身上，更有人在討論區開Post問「梁祖堯做乜著高跟鞋」，不少人亦有留言討論。
梁祖堯親解原因
但原來梁祖堯著高踭鞋並非為興趣，而是為了「找數」，體驗過後他表示更了解女性。至於「找數」的由來，梁祖堯透露原意是安排高跟鞋舞老師馬欣替隊員買高踭鞋作為練習，結果一班成員為阿祖訂造了一雙43號的高踭鞋，並要求他在比賽當日穿上，「作為男人，我覺得有兩種痛，未試過係一定唔會明白。一樣係生仔（M痛我都歸納埋呢樣），一樣係着高踭鞋。比賽當日，我同佢哋講，你哋著幾耐我就著幾耐。隻腳痛到X街，腳踭痛腳趾起晒水泡，腳板底抽筋，小腿抽筋，痛左足足三日。以前演出都有著過，但係只係着10幾分鐘，原來着住一晚係咁痛。係咁x痛。我都只係坐喺度，佢哋仲要着住嚟表演。真心respect 的。着高踭鞋的痛，我體驗了一晚。女孩們，我愛你們。生仔的痛，我冇辦法體驗，媽媽，我愛你。」