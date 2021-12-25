全民造星4｜（持續更新）大熱門Marf失準！ 評判李嘉欣現身爆金句
文：東方新地｜圖：ViuTV《全民造星4》截圖
節目甫一開始就先由前三屆《造星》冠軍姜濤、吳啟洋（Phoebus）和趙祥誠（Ben）三子，引領20強參賽者載歌載舞演繹《全民造星4》主題曲《前傳》炒熱氣氛。
主持強尼現身，先介紹《造星4》最多瀏覽數的《天黑請閉眼》和《Bad Boy 》，繼而宣布全民投票的網上投票走勢，首名為Marf，第二是Day，芯駖則第三，Gao與So Ching佔據第四和五位。
首十位參賽者個人表演環節
今晚《全民造星4》決賽的星級評分別為魯庭暉、謝安琪、李嘉欣、麥兆輝和谷德昭。其中，李嘉欣說：「我嘅期望係見到有星味，希望她們能成為香港人的驕傲，並有潛能向世界發展。」至於谷德昭，他表示：「佢哋好肯畀力，好進步，同埋好有友誼，每一集都有互相幫助嘅表現，所以我好私心㗎！」
率先上台個人表演的Ivy So（蘇雅琳）以獨唱表達心意，唱方面她一向麻麻，但意思搭救，指好多香港人離開，唔喺屋企，想幫佢哋表達吓思鄉之情。
網上投票走勢居首的Marf上台跳唱原作歌，坦白講有點失準，跳舞力度稍嫌不足，歌唱有走音甩拍情況。至於她表演想表達的是「吸引力法則」，指很多人無私幫她，而她便把得到的再傳出去，幫助其他人。
以首三位上台表演的參賽者而言，穎蕎唱得較好，且她的長髮婚紗造型助她加分，靚咗唔少，而她在《造星4》中學識與人溝通，尤其是記者會後，主動與人打招呼並獲得回應，立即感悟溝通原來並不是太難。
第4位演出者是暐翹（林暐翹），跳唱有型有格，強尼都以剛柔並重形容她，而暐翹很感激媽媽無微不至的照顧與全力支持。
之後輪到獲一哥阿Dee何啟華點名讚的16歲Ariel（曾家瑩），她Rap的表演開始時不俗，但後段愈唱愈不清晰，或受跳舞氣喘影響。仍在求學的她放完聖誕假就要開始考試了。
WINKA（陳泳伽）一向唱得，今晚實力依舊，耳朵算得上因她而懷了孕，加上性感打扮驚艷了觀眾眼球，出得道啦！所以，她一完成表演，台下喊出至今最大聲的歡呼。
Ada仔（姜咏鑫）把聲唱得Chok，但歌揀得好，能把她霸氣強勢的力量感表露無遺，有驚喜。
再來，輪到Candy（王家晴）以前的表演都是集中青春可愛靚靚女女，今晚她說想做出型格的自己，以阿G.E.M.皮褲造型跳唱。跳與唱，一直非她長處，幸好她懂罵口乖，多謝花姐。
CK（黃斯琪）一如往常，她歌曲的編排在《造星4》無敵手，加上歌唱得不差，舞亦跳得下，屈屈地機㗎。她表示希望日後能把自己內向軟弱的一面呈現觀眾，希望大家別嚇親。
Gao（沈貞巧）活力十足，唱出十多年來為舞而生，唱到自己瞓著都仲會跳舞，之後更有風格突變的跳舞部分，整段表演兩隻字形容：態度。
Dance Battle環節
把截至現時為止已上台個人演出的10位參賽者集合在一起，進行「比舞」環節，搭配相當有舊時代Disco舞池的服裝打扮，看得觀眾眼花撩亂，精彩程度誠如強尼所讚：「兩個字，叻女！」
報一報暫時排名，以首十位已演出的囡囡而言，失準的Marf領先，其次是跳得引人入勝的Gao，第三是為離港港人唱出思鄉情的Ivy So。
另外十位參賽者個人表演環節
芯駖（李芯駖）被譽為「女人的天花板」，強尼也讚她35歲Keep得很好，充滿女人味，她更以被人抬住出場的女皇之姿登場，演繹魔性十足、普通話廣東話輪住唱的歌曲，她說想藉歌帶出參與整個《造星4》的感受：由一開始覺得自己一把年紀玩女團很傻，直到後來覺得如歌詞所說「我們不傻」，因為大家都是單憑一股傻勁真心追尋。
Tengie（區廷筠）是首個彈唱現身的參賽者，她說家人由一開始反對她的音樂路，到後來轉為支持，她感動得眼濕濕，更表示自己一直堅持只寫廣東歌，值得尊敬。
Win Win （楊安妮）的Rap屈機，歌詞更是無敵，「攞唔攞冠軍使乜咁認真」，「無冠軍相一樣可以碌到入20強」，貼地到呢！而且好有型，仲話個台啲獎，唔一定要爭，相反，可以分享。
榛綦（何榛綦）條短褲仔有點累贅，有點自曝其短，幸好不論唱定跳都有足夠水準，正正是以實力服人，難怪強尼都以「小巨人」稱呼她，但她自言是個欠缺自信的人，然而從她的表演中根本看不出她沒有自信。
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》總決賽何時舉行？評判是誰？
A： 《全民造星4》第四輪30強淘汰由12月8日展開，經兩輪淘汰後將剩20位參賽者，總決賽將在12月25日舉行，由最初96人晉級至最後20強，即看名單更新⋯⋯； 至於「5大星級評」判，除了李嘉欣，仲有以下幾位⋯⋯按此看詳情
Q： 《全民造星4》最強參賽者Marf有何勝算？
《全民造星4》大熱門19歲Marf的IG Followers由最初幾千人一躍到現時接近13萬，因為髮型關係曾經有「翻版炎明熹」之稱，但出場之後跳唱演技都有令人深刻印象，她的原名是⋯⋯詳見全民造星4｜大熱門19歲Marf穩入女團 曾與姜濤拍廣告 為家人朋友放膽一博