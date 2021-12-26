全民造星4｜總決賽三大缺陷令人失望 李嘉欣做評判連恭喜嘅機會都冇！
《全民造星4》決賽今晚12月25日聖誕節假九展舉行，由入圍的20名女生競逐三甲直入女團名額，可謂全民引頸期盼，賽果出爐名單並不意外，唯整個節目卻略嫌失望。
文：東方新地｜圖：ViuTV《全民造星4》截圖、維基截圖
總決賽三甲出爐
《全民造星4》的冠軍是Marf大熱奪冠，並從李嘉欣手上接過冠軍獎杯，她由《造星4》甫一開播已經人氣高企，由頭帶到落尾，且無論唱定跳都有一定實力，表情與態度更是到位，最難得是表現穩定；而亞軍阿Gao對表演很有態度，一直都是正能量滿滿，經理人Wing早就透露很欣賞她；季軍阿Day人氣由始至終都是居高不下，儘管歌唱方面仍有待加強，但她望鏡時那種充滿電力的眼神，足以叫觀眾被震懾。
三大缺撼-美中不足
零感動位
而今次決賽美中不足的地方總共有三，首先是當96位女孩子齊人表演，令人以為要準備紙巾睇感動位時，這部分突然就完結，嘥料。
評判零評語
另外，最唔掂的肯定是多位評判沒有足夠發言機會，就算在最後宣布賽果時，星級評判一樣沒有針對20位女仔發表評語的機會，難得請到李嘉欣，可惜連恭喜三甲都沒機會講，不僅對觀眾而言是可惜，對參賽者更加是損失，損失了大大提升自己能力、改善缺點的星級評語。
頒獎似趕收工
而且，賽果宣布得很倉猝，很倉猝，很倉猝！重要講三次！三甲得獎者沒感言時間，算，連表演多次讓觀眾欣賞冠亞季王者之姿的機會也沒有，過分！各大樂壇頒獎典禮得獎者唱不到全首歌，都有半首啦！難為了《造星4》三甲及眾多女孩的付出，亦難為了觀眾的支持。
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有網民已經在維基更新總決賽的評分：
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》女團成員何時揭曉？
A： 《全民造星4》女團成員將於2022年1月揭曉，總決賽三甲直入女團，其他入圍成員及團名按此看詳情； 至於「5大星級評」判，除了李嘉欣，仲有以下幾位⋯⋯按此看詳情
Q： 《全民造星4》最強參賽者Marf有何勝算？
《全民造星4》大熱門19歲Marf的IG Followers由最初幾千人一躍到現時接近13萬，因為髮型關係曾經有「翻版炎明熹」之稱，但出場之後跳唱演技都有令人深刻印象，她的原名是⋯⋯詳見全民造星4｜大熱門19歲Marf穩入女團 曾與姜濤拍廣告 為家人朋友放膽一博