全民造星4｜花姐大爆想加入更多戲劇元素！已搵梁祖堯做導師
撰文：Lmc丨圖片：梁祖堯@IG、花姐@IG、彭秀慧@IG、保錡@IG、[email protected]丨編輯：東方新地
全民造星4｜花姐大爆想加入更多戲劇元素
花姐大爆正準備《全民造星4》，今次更想加入更多戲劇元素：「可能要參賽者互鬥演技，《全民造星3》佢哋有實力但係冇機會，但係第4屆佢哋唔係冇機會，可能佢哋唔了解自己最好嘅一面而行錯咗路，可能《造星》個重點唔喺跳唱，可能發大少少喺綜藝或者戲劇。」
全民造星4｜花姐斟掂梁祖堯做《全民造星4》導師
《全民造星3》節目贏盡口碑，除了多得A、B組的導師林二汶與彭秀慧領軍有功外，被A組參賽者暱稱為「媽媽」的客席導師梁祖堯（祖祖）亦功不可抹，梁祖堯用心去教導與指引，令節目內容更富娛樂性，而賽後花姐已斟掂梁祖堯擔任《全民造星4》的導師。
全民造星4｜花姐想有戲劇元素梁祖堯做導師勢在必行
《全民造星4》已在籌備中，今年勢必再搞《全民造星4》，《全民造星3》完結後監製花姐已被追問何時開始籌備，她笑說：「畀我唞一唞先，未開始工作mode。」不過梁祖堯早已收到花姐誠邀做《全民造星4》導師，不過他有條件，就是不想與林二汶做對手，因為今次他負責協助二汶，建立起感情與默契，參賽者更叫二汶做「爸爸」，對於明年做《全民造星4》導師，梁祖堯直認不諱仲表現好興奮：「花姐係有問我下年想唔想做導師？當然想啦！但就唔想同二汶做對手，我唔離婚呀！我唔要我哋個家散呀！哈哈！我想保住我頭家，唔知一齊得唔得？」有梁祖堯幫手，《全民造星4》肯定有睇頭啦！
花姐喜見IAN拍拖：Amy係個好positive嘅女仔，大家會支持
IAN是MIRROR成員中人氣極高的一位，不少歌迷視他為男神。被爆與盧慧敏（Amy）與陳曉華拍拖，花姐提到：「冇擔心過，佢哋未拍拖前我都話Amy又靚又善解人意又開心，同你（Ian）好夾喎！佢拍咗一、兩個禮拜就同我講。我甚至唔知邊個係陳曉華，出咗新聞我冇嘢，因知一定唔係佢。Amy係個好positive嘅女仔，大家會支持，見到佢哋冧滋滋真係開心。」另外，新城頒獎禮當晚Ian被影到跟Amy拍拖而冇出席活動，花姐也指大家誤會咗Ian，因為Ian真的請假5點前去處理家事。
花姐自言冇諗過放棄保錡
而比IAN更大獲的是保錡爆出跟沙律（張沛樂）拍拖，同時被指未與賴嘉賢（Carrie）正式分手，背上負心漢之名。花姐表示：「有唔開心鬧過保錡，但從來冇諗過放棄。我嗰時有鬧佢，你係公眾人物係咪唔應該咁，喺個live度講粗言穢語，會有小朋友睇緊，嗰刻我係好唔開心，我同佢傾大家對你comment都唔好，我哋消化吓件事，你趁呢段時間作吓歌，佢都好願望去做。」另外，花姐也認為大家應該原諒一個善良肯努力嘅人。