全民造星4｜花姐大爆想加入更多戲劇元素！已搵梁祖堯做導師

ViuTV《全民造星4》正在籌備中！《全民造星》捧紅了男團MIRROR與搞笑組合ERROR，不少成員也勁高人氣，包括姜濤、IAN與193等。《全民造星》節目監製兼經理人花姐絕對是功臣之一，她最近接受訪問，提到正準備《全民造星4》，表示想加入戲劇元素，也講到即使保錡有錯，但沒有想過放棄他，即睇睇詳情！

撰文：Lmc丨圖片：梁祖堯@IG、花姐@IG、彭秀慧@IG、保錡@IG、[email protected]丨編輯：東方新地