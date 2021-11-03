全民造星4｜港日混血莎莎跳「十字步」入圍 曾是薛家燕旗下少女組合成員

ViuTV王牌節目《全民造星4》日前首播，第一場比賽由5號的坂部佩莎（莎莎）以長腿辣舞先拔頭籌，成功晉身60強。但原來她是家燕媽媽藝術中心的學生，曾是少女組合Honey Bees成員，更在初期《全民造星4》海選面試中，靠表演家燕姐的招牌「十字步」成功入圍。

文：東方新地 ｜圖：ViuTV《全民造星4》截圖