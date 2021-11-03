全民造星4｜港日混血莎莎跳「十字步」入圍 曾是薛家燕旗下少女組合成員
ViuTV王牌節目《全民造星4》日前首播，第一場比賽由5號的坂部佩莎（莎莎）以長腿辣舞先拔頭籌，成功晉身60強。但原來她是家燕媽媽藝術中心的學生，曾是少女組合Honey Bees成員，更在初期《全民造星4》海選面試中，靠表演家燕姐的招牌「十字步」成功入圍。
文：東方新地 ｜圖：ViuTV《全民造星4》截圖
港日混血兒莎莎晉升60強
ViuTV王牌節目《全民造星4》日前首播，由96名參賽者爭入60強展開激戰，比賽會由2位參賽者1對1比拚，勝出者可以進入60強。首場比賽由20歲港日混血兒坂部佩莎（莎莎），對戰大學醫科一年級生余施熲（Wing），莎莎憑著173cm身高、靚女外型及略勝一籌的舞技成功晉升60強，而她天然呆的性格明顯深得兩位導師梁祖堯及許廷鏗的歡心。
面試大跳家燕姐招牌「十字步」
莎莎成為首名入60強的參賽者，但原來她曾是薛家燕旗下少女組合Honey Bees成員，亦是家燕媽媽藝術中心的學生。少女組合Honey Bees於2010成立，當時只有9歲的莎莎就已經有家燕姐作為經理人兼老闆，經常安排Honey Bees一齊出席活動，莎莎自然有唔少公開演出的機會。早前在《全民造星4》面試初期，莎莎大跳家燕姐的招牌「十字步」而成功入圍。