全民造星4｜製作特輯揭幕後地獄級工作量 網民超欣賞留言：黐線公司
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]
監製花姐分析「何謂最佳選秀節目」一語中的
在《造星4》的製作特輯「《今世做電視：全民造星極限造夢者》將燭光變曙光再發光！」中，花姐分享了今輯的抱負，不純粹是要選出技能出眾的參加者，而是要將參加者最純真、想追求夢想的一面展現給觀眾作為出發點，為節目定下與其他選秀節目不同的格調。
被問到「何謂一個好嘅選秀節目？」
花姐不經思考地解析：「咁要睇你要咩選秀節目啦！咁如果我純粹係要做一個睇吓邊個唱歌好聽、跳舞好睇嘅節目，冇乜特別難，總之我咪搵一班好有才華嘅人表演畀大家睇囉！但我想拍嘅選秀節目唔係嘅，我想拍嘅係，我要將佢哋（參賽者）最純真，追求夢想嘅嗰一面要話畀人知，我覺得呢個令人再有希望嘅快樂呢，係完全值得嘅！」
《全民造星》海量影片
但到底《全民造星》工作量有幾大呢？今次的製作特輯提供了不少數字上的參考：海選參賽者超過1000人、11-12名導演、助理編導11-12名、選稿連自由工作者有8名、整個「拍攝」團隊約30人；一個主廠有6部攝錄機、評判席上4部GoPro，另外6部GoPro設於入圍區、二廠又再有10部攝錄機，過往經驗合計，一季拍攝連製作長達半年的「全民造星計劃」，拍攝下的片長約有53萬分鐘，即是不眠不休地可以播足一日24小時連播一年，總容量亦超過300TB，導演笑言一個節目已經塞滿全個 ViuTV的資料庫，非常驚人。
睇睇網民留言：
工作人員犧牲家庭、不眠不休，連換底褲都冇時間
睇完一堆超誇張數目字之後，今次的製作特輯亦有提到幕後工作人員的真實「生活」。其中名剪接師提到，他們基本上每日有18至20小時留在公司剪片，就連回家洗澡或換底褲都變成奢侈品，即使「完成」影片內容，到最後經花姐審核時又有可能迎來不斷的再剪輯，無限輪迴。當中還有不少人有家庭仔女，他們幾乎都要在參與《造星》過程中犧牲私人時間。然而，幕後工作人員仍然認為犧牲是有價值的，依然希望用心投入去做好件事，導演Himtos：「你係背負住呢班女仔嘅命運，你點剪、點拍、觀眾就係睇啲乜，某程度上我哋好大責任，就係要投入感情你先做到呢件事！」
https://www.youtube.com/watch?v=8EPUXjFPJL8