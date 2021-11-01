全民造星4｜製作特輯揭幕後地獄級工作量 網民超欣賞留言：黐線公司

ViuTV選秀節目《全民造星4》於11月1日晚正式啟播，對比起之前三季，「造星4」的播放日期明顯遲了約一個月，但其聲勢以及人氣依然不減，一眾準女團參賽者的命運仍然是萬眾期待。日前，ViuTV就將《造星4》的製作持輯放上YouTube，揭露製作團隊的地獄級工作量，網民都留言大嗌感動！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]