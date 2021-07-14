全民造星4｜許廷鏗落實做導師 夾埋新廣告做宣傳一舉兩得

《全民造星4》已經開始進行面試甄選，不過一直得梁祖堯落實做導師，許廷鏗就話未諗清楚，原來係別有用心。許廷鏗在社交網出post表示因為花姐一句說話「導師就是要令參賽者成長」，令他接受這個挑戰。不過公開好消息的同時，許廷鏗竟在同一個post大賣信用卡廣告，真係一舉兩得。

編輯：東方新地｜圖片來源：許廷鏗IG、吳雨霏IG、鄧麗欣IG 、Heidi Lee IG、Cheronna IG