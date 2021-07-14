全民造星4｜許廷鏗落實做導師 夾埋新廣告做宣傳一舉兩得
編輯：東方新地｜圖片來源：許廷鏗IG、吳雨霏IG、鄧麗欣IG 、Heidi Lee IG、Cheronna IG
許廷鏗公布新任務
自從ViuTV公布再搞《全民造星4》後，許廷鏗一直被指是花姐心中的導師最佳人選之一，不過他一直猶豫不決，日前他在社交網故弄玄虛，表示接受了一個新任務，有一個新身份，大家都猜測他將會擔任《全民造星4》導師一職。
好消息加植入式廣告
這日許廷鏗終於親口在社交網撰文認已落實做《全民造星4》的導師，文中表示「因為關乎參賽者的夢想，這個決定我必深思熟慮，就是因為花姐一句說話，導師就是要令參賽者成長，但其實導師都會從中成長，探索在於勇於嘗試…」講完一大輪，許廷鏗竟然Tag咗去講他的新廣告：「感謝客戶這次邀請合作，為我度身訂造了這個內容，令我更相信自己可以自主地探索及實現無限可能…」宣布新動向順便賣廣告，許廷鏗一石二鳥非常划算。
吳雨霏口痕想唱歌
吳雨霏（Kary）婚後專注相夫教子，只作有限度的工作，日前她現身中環出席品牌活動，透露口痕技癢好想唱歌，有意全面復出。Kary說：「對上嗰次出唱片已經係4年前，依家喺屋企唱兒歌，都想搵個機會喺小朋友面前上台唱。」
吳雨霏開口想做《全民造星4》導師
Kary自言雖然生活充實，不過一言難盡，日日忙於照顧3歲囝囝及歲半囡囡，最近亦已計劃復工，她說：「接吓活動先。（聽講ViuTV有意搵你做《全民造星IV》導師？）知道有咁嘅報道，但真係未接觸過，不過我幾有興趣。」
《全民造星4》林二汶拒絕再做導師：難以超越上一次嘅自己
《全民造星3》時，節目監製花姐（黃慧君）找來林二汶、彭秀慧來擔任導師，為大家帶來難忘的比賽，而今年花姐希望透過比賽發掘有潛質女新人，組成「全能女團」，因此再次邀請林二汶擔任導師一職，之不過，林二汶在其社交網上指已婉拒花姐的邀請：「上台容易落台難。我想像，如果我再次做導師，我都難以超越上一次嘅自己。既然唔能夠做得更好，何不讓更多有才之士去做？經過深思熟慮後，我先下呢個決定。」
《全民造星4》導師金廣誠透露已有暫定人選
《全民造星4》自上月（21日）正式對外公開招募參賽者時，即掀起熱話，網民最關心誰任導師，鄭欣宜和許廷鏗成為網民心水之選。傳媒向ViuTV製作部副總裁金廣誠查詢時，金廣誠表示現時仍是計劃階段，而梁祖堯、許廷鏗暫定是導師人選，至於大師兄MIRROR則有機會從旁給予意見。之不過許廷鏗日前卻表示一切未落實，他表示知道網民的意向，但許廷鏗表示還在考慮當中，因為未知自己是否夠資格擔任導師，怕影響別人的星途﹗
鄧麗欣成首選
日前再有消息指，ViuTV有意找曾是女團、組合出身的成員來擔任導師，因可以透過自身的經驗來幫助一眾的參賽者，據消息傳出，曾是Cookies隊長的鄧麗欣（Stephy）曾與ViuTV合作拍攝劇集《男排女將》後，曾在《全民造星3》總決賽擔任評判，又以嘉賓身份參與《調教你MIRROR》，關係友好，ViuTV正力邀她出任導師一職。
《全民造星4》評判專攻女團成員
此外，另一女子組合Super Girls的成員如「隊長」趙慧珊（Aka）、吳嘉禧（Cheronna）、李靜儀（Heidi）等則是評審對象的目標人物。
林二汶婉拒做導師 宣布投資音樂教室
ViuTV的《全民造星4》是「女生限定」，花姐(黃慧君)期望透過比賽發掘有潛質女新人，組成「全能女團」可以孖住MIRROR炸爆舞台。去年在《全民造星3》擔任導師的林二汶，再次獲花姐邀請擔任導師，不過二汶在社交網留言已口頭請辭做導師工作。林二汶衷心感激花姐同ViuTV讓她有機會成為《全民造星3》導師，她婉拒了花姐好意的同時，亦宣布將會籌備一間音樂教室，希望將音樂從教育伸延落去，選址同師資已經確定，事在必行。
網民熱議導師人選
據知花姐正為《全民造星4》的導師人選頭痕，現在落實的只有梁祖堯，而網民亦在社交網議論紛紛，提出不少人選，最正路而有可能的是許廷鏗與鄭欣宜，因為去年二人都曾上過《造星3》做評判，與ViuTV的關係亦友好，亦有人提出搵暴龍哥鄭中基。