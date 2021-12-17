全民造星4｜許軼發千字文講賽果不公平 Day：點解唔係foul我！
ViuTV皇牌節目《全民造星4》昨日（16/12）上演最後一輪淘汰賽後，入圍總決賽的20強順利誕生。但成功入圍的許軼（Day）今晨突然在IG發長文，感覺賽果不公平，直言：「點解唔係foul我。」
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_day、ViuTV《全民造星4》截圖
總決賽20強誕生
ViuTV皇牌節目《全民造星4》昨晚（16/12）選出20強，柳應廷的「Jer組」演出《無》失準，結果只得213.2分，排名5組中最低分，要淘汰3名組員，包括方方（方芷欣）、子涓（夏子涓）及阿蛋（黃詠霖）；而第二低分「Dee組」淘汰兩名組員Kinki（盧芷韻）及馬欣（馬彩欣）。而賽前6位大熱門，許軼（Day）、邱彥筒（Marf）、許寶恆（Alice）、蘇雅琳（Ivy So）及葛綽瑤 （Yoyo）都能順利打入總決賽。
阿Day當日表演失準：
Day感嘆賽果不公平
有份進入總決賽，19歲的許軼（Day）今日凌晨突然在IG發長文，感嘆賽果不公平。阿Day表示由96強開始，見到不少有實力又有魅力的朋友未能入圍已經覺得不公平，她說：「去到A2真係每日大家一齊練，一齊努力但唔可以一齊入嘅感覺真係好差好差。去到黑天鵝，馬欣係我比賽之前已經鍾意嘅跳舞老師，Kinki係一個有實力又識創作嘅人，我同大家都一樣唔明點解係foul咁好嘅佢地唔係foul我。」不過阿Day最後仍承諾會在決賽努力演出，不會令粉絲及前隊友失望。