全民造星4｜余迪偉獲封最佳評判 對參賽者Mean得有理 連同伴都遭殃
文：東方新地｜《全民造星4》截圖
余迪偉評語到點夠實在
在最新一集的比賽中，余迪偉的評述非常有水準，而且又做到節目效果，深受觀眾歡迎。例如在第二十五集B組Karen與Alice合作表演《怎麼可以食兔兔》時，對於二人的「八婆」表現的評語相當到點：「我覺得佢哋好大膽啊揀呢首歌，因為好容易真係乞人憎，但你哋嗰兩個『吹咩態度』做得好好，又夠Match唔會搶咗對方，我直情諗起嗰啲金髮美女，我諗起鄭欣宜。」在旁的欣宜亦有交戲回應：「You are so mean!」
欣宜慘被余迪偉寸「懶糾結」
繼上集上演過A組的《七個小矮人》和B組的《怎麼可以食兔兔》後，又到評判撳燈決定生死的時間，但由於兩組的表演類型太過不同，令欣宜都不禁被第一輪評判朱柏康傳染到選擇困難症。而一早揀定嘅迪偉就出口揶揄欣宜，「你唔好懶糾結咁啦，聽朝先拍完㗎喇！」多次受攻擊的欣宜再一次畀反應：「你唔好成日咁趕啦！事關重大呀！」
余迪偉Mean得有理：我哋睇嗰陣時冇共鳴
來到第三輪對決，A組以已被淘汰的Ika、穎蕎和心駖作為重心去表現唱跳加戲劇元素的《This is me》，余迪偉以外的四位評判都有讚冇彈，惟獨余迪偉卻恨鐵不成鋼，指出Ika唱歌的比例太多，浪費了穎蕎和芯駖兩位唱得之人，而且亦未發現到比原曲的電影有「昇華」的元素，說出一句，「I mean it’s good，is not good enough。」至於B組方面，她們又再次總動員上演作品《未知道》，而這個表演是綜合B組過去一段日子的表演元素去湊合而成，一眾參賽者、導師梁祖堯亦被感動落淚。但余迪偉又再次發功：
我主要想講，你哋會知道，我哋今日坐喺度做評判，係冇睇過你哋之前嗰啲表演㗎嘛，呢個係你哋揀一條橋，去做一個創作出嚟要諗埋嘅嘢，我哋睇嗰陣時冇共鳴，唔應該要強尼出嚟畫出腸，啊我感動返會加返兩分，唔係一嚟我畀10分咁囉，呢個就蝕咗章囉。對你哋嚟講呢個好感動，之前做過呢啲嗰啲，跟住而家畢業喇咁樣，未畢業㗎，對我哋評判嚟講。
余迪偉之前曾炮轟「歌手評判」：冇評論歌唱技巧
其實在B組的第一個表演時，余迪偉已經火力全開。雖然B組第一個比賽全員出陣，加上音樂劇元素場面震撼的表演，就連電影黃修平都大讚有戲劇張力，三位歌手評判釗峰、欣宜以及馮允謙亦沉醉在表演當中，此時迪偉卻眾人皆醉我獨醒，更加向三位位歌手評判施壓：「問題係歌唱部份，我唔知點解前面三個歌星都冇評論歌唱技巧，東東係好勁，但對唔住，唱得實在唔夠好，聽唔到你唱乜！」又直指馬欣、東東及方方身為表演中的主角，唱功影響整體表現，連花姐喺後台都指評論好合理，網民則激讚余迪偉一針見血。
指罵安希婷：到底你喊乜啫？
在第四輪淘汰賽的第二輪對決中，A組唱將表現就爭啲激嬲迪偉！事源A組每個人都唱得好投入，最後安希婷更唱到眼濕濕，貌似感動其實唔係，反而被情緒拖垮。表現完之後余迪偉直接向安希婷質問：「到底你喊乜啫？咁容易喊嘅咩？」直指安希婷即使因為經歷破碎婚因而內心情緒激動，但卻未能向觀眾傳送情感，最後整個表演的評分亦大打折扣。