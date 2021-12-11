全民造星4｜余迪偉獲封最佳評判 對參賽者Mean得有理 連同伴都遭殃

ViuTV皇牌節目《全民造星4》正進行得如火如荼，25強即將誕生！而嚟到第四輪淘汰賽，觀眾終於都等到夢寐以求的評判組合，余迪偉更加被網民稱為今季最佳評判！原因是他Mean得有道理，而且同其它評判亦很有火花！