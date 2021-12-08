全民造星4｜B組東東成第四輪賽制第一位犧牲者：本身唔係好鍾意唱歌跳舞
文：東方新地｜圖：《全民造星4》截圖、參賽者IG
即睇第四輪淘汰賽評判名單：
第四輪賽制
第四輪比賽將會由30強淘汰至25強，分A、B組進行5場對決，比賽亦不限人數。而在比賽之前，許廷鏗與梁祖堯會擬定一份「人質式死亡名單」，並隨比賽場次順序公布，每場比賽的都會公布A、B組各一名，並坐在淘汰區，該場比賽敗方一組就會淘汰名單上的第一個順序。則若然A組第一場落敗，即淘汰A組名單上的第一順序，到第二輪若B組落敗，亦會淘汰第一順序的參賽者。但若然被淘汰的參賽者仍然有份參與之後的表演，該名參賽者的亦能夠繼續參與，不過不會改變已被淘汰的命運。
第一場A、B對決
A、B 組的死亡名單第一順序分別是Ika和東東。第一場A 組已經強陣出戰，7位成員包括Marf、WinWin、超酸、CK以及芯駖等，一出場的架勢已經是一隊女團。果然不出所料，表演非常有欣賞性，尤其CK今次改編大會主題曲，還加入了說唱的部分讓WinWin超水準發揮，所有評判都讚口不絕，更稱她們將比賽的水平直線接高。不過以方方、馬欣以及東東係為骨幹成員表現的B組亦不甘示弱，10人總動員出陣，其表演非常有導梁祖堯的風格，加入了大量舞台劇的藝術元素，加上戲劇張力夠強，評判亦給予正面的評價，惟三位候骨幹成員的唱歌能力稍微不足，最後以4比1落敗，東東被即時淘汰。
東東被淘汰仍需比賽
其實東東在參加比賽之前對唱歌跳舞完全沒有概念，現職美甲師的她是鼓佬KB新公司THE BADDIES FACTORY旗下模特兒，曾為KB拍過「情義兩難全之玩X爆屯門」系列影片，早前亦透露過是老闆幫她報名參賽的。不過進步神速的她深受節目組和網民歡迎，被淘汰後她發表感想：「其實我本身都唔係好鍾意唱歌跳舞，不過呢個節目好好玩，我覺得唔似參加緊比賽，識到一班好好嘅朋友同好好嘅導師，冇諗過會行到嚟呢個地步，好多謝大家，好多謝所有B組、A組一齊努力嘅人，好開心，好多謝，我真係學到好多嘢！」而B組的下一位死亡名單順序是Karen。