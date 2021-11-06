全民造星4｜三位評判被斥唔夠專業 網民揶揄當奴朱栢康：呃Show錢！

ViuTV王牌節目《全民造星4》首周播出後後惹起不少討論，當中網民最關注的當然是一班參賽者的表現，最觸目的例如有超晒班嘅DAY許軼、性感而王低俗的舞孃馬欣、可愛度爆燈的燒賣以及最值得復活的阿妹黃敏蕎等。但無論參賽者的表演有幾難睇都好啦，觀眾頂多都係捱十分八分鐘，好快過。相反，由DJ當奴、朱栢康以及鄭融組成的首輪淘汰賽評判團，卻是網民日日鬧的對象！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、[email protected]造星評議會