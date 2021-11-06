全民造星4｜三位評判被斥唔夠專業 網民揶揄當奴朱栢康：呃Show錢！
ViuTV王牌節目《全民造星4》首周播出後後惹起不少討論，當中網民最關注的當然是一班參賽者的表現，最觸目的例如有超晒班嘅DAY許軼、性感而王低俗的舞孃馬欣、可愛度爆燈的燒賣以及最值得復活的阿妹黃敏蕎等。但無論參賽者的表演有幾難睇都好啦，觀眾頂多都係捱十分八分鐘，好快過。相反，由DJ當奴、朱栢康以及鄭融組成的首輪淘汰賽評判團，卻是網民日日鬧的對象！
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、[email protected]造星評議會
朱柏康被指呃飯食、當奴評語悶到爆
其實過去《造星》的評審一向是觀眾的著眼點之一，例如上屆卓韻之一句「唔好啦」更瞬即成為網絡潮語。但當大部分觀眾期待緊三位評審的精警評語之時，卻一天比一天失望。例如，有網民認為當奴的評語毫無建設性，就連講感受都非常沉悶冇情緒，講咗等於無講；而朱柏康就長期處於一個「迷失」的狀態，每次撳燈都糾結，每次都有選擇困難症，大嗌「人生好難」好無謂等，更有留言諷刺他「呃show錢」；至於鄭融更好似消失的評審，如非她曾於第一集突然爆喊攬住子涓，網民甚至表示沒發現她的存在。普遍網民都認為評判不一要夠刻薄，但今輪的三位卻有欠專業。
即睇網民留言：
好在有ViuTV一哥嘅「命運之手」
雖然評審慘遭攻擊，但有觀眾就認為此情形的出現是源於《造星4》的首輪賽制，採用1對1PK淘汰太過殘忍，經常出現強旅對決或海軍鬥水兵等不公平情況，某些有潛質的參賽者飲恨跌入淘汰區，相反又有較弱的人會矇混過關。不過做成上述情況的，完全掌握在主持人強尼的手中，現場即時抽出比賽對手的他常常配對出「強對強」「弱對弱」的組合，成功製造出緊張的比賽氣氛，無疑為《全民造星4》生色不少。