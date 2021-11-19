全民造星4｜趙展彤12歲參加《超級巨聲》被欺凌 昔日對手許廷鏗今變導師
文：東方新地｜圖：趙展彤IG、ViuTV圖片
趙展彤12歲參加《超級巨聲》一夜成名被欺凌
《全民造星4》又來啦，84號24歲的趙展彤（VAL）報稱自由工作者，首次以《全民造星4》參賽者會見傳媒，並與同為《超級巨聲》出身的昔日對手許廷鏗同場，許廷鏗現擔任《全民造星4》導師，他直言之前已「重遇」對方，並毫不留情狠批她多年沒有改變，後來大家坦誠相對成為朋友，並大讚趙展彤現在唱功了得如播碟，所以身為導師的他會爭取趙展彤入組為目標﹗
趙展彤上《勁歌金曲》被原唱者激讚
趙展彤與其餘兩名同為網絡歌手，早前在《勁歌金曲》與歌手曾若華合唱《零分》，而趙展彤獲原唱者曾若華大讚歌聲獨特，在三名網絡歌手最為突出。趙展彤原來12歲時曾參加《超級巨聲》，成為最年輕參賽者，網民指若趙展彤能「回到未來」參加《聲夢傳奇》贏硬﹗
趙展彤（右二）與同為網絡歌手趙小婷（左一）、袁天恩（左二）跟曾若華在《勁歌金曲》合唱〈零分〉。
趙展彤女大十八變
如果小編同大家講今日要介紹「 趙展彤 」，大家一時間可能未必記得佢係邊個，咁如果係12歲就參加《超級巨聲》嗰位濃妝小妹妹呢？咁可能大家都好有印象！老套講句時間就如白駒過隙，當年的小妹妹如今已出落得亭亭玉立，眼大咗、下巴尖咗，搖身一變成為索女，果然係女大18變啊！
趙展彤12歲參加《超級巨聲》
其實趙展彤7歲時已經在TVB節目《殘酷一叮》嶄露頭角，以一曲《夜上海》成為第8集的冠軍，直到2009年第一屆《超級巨聲》，當時只有12歲的趙展彤係當中最年幼的參賽者，所以備受觀眾關注。咁細個參加歌唱節目雖然係幾勇敢，可惜娘味十足的衣著與其年紀毫不相襯，另外佢每次出鏡都係會塗上搶眼的眼影，意圖掩飾自己稚嫩的外貌。
曾公開批評周柏豪
趙展彤年紀小小但似乎當自己係大明星，當年喺一次訪問中被指言行舉止囂張，並對自己父母的態度極為惡劣，因此引起唔少市民反感。另外，佢又曾經公開批評歌手周柏豪及台灣組合「飛輪海」成員吳尊唱歌難聽，雖然前兩者唱功如何就見仁見智，不過由一個小妹妹口中講出就似乎係自大過頭。幾年後趙展彤擔任線上遊戲《夢夢Online》的代言人兼唱主題曲，同樣被插！
進軍內地
雖然多年來被網民針對，不過趙展彤同「醬爆」一樣沒有放棄理想，一直堅持發展其歌唱事業。2011年擔任《超級巨聲3》嘉賓時，已經開始被人一種幼女初長成的感覺，外表開始成熟，網民亦慢慢對其改觀。2015年時佢更衝出香港，參加內地歌唱節目《中國好聲音4》，chok爆獻唱陳奕迅的國語歌〈謝謝儂〉，更一度投入到反晒白眼！可惜被導師庾澄慶狂笑，第一回合已經被淘汰。
女大18變
日月如飛，當小編身邊唔少90後朋友都話自己開始老之際，1997年出世的趙展彤依家已經23歲，當年的濃妝小妹妹如今長得亭亭玉立，化妝技術似乎進步不少，短髮大眼睛造型都幾索喎！
昔日的小妹妹，如今喺「美心妹妹」Celine旁邊，已經係大姐姐了。
趙展彤仲同「薯片叔叔」曾俊華影過相！唔通係對方請佢唱番首歌助選？
眼大下巴尖
除咗細個嗰對矇豬眼唔見了，以前一直臉圓圓的趙展彤連下巴仔都尖咗唔少，有網民仲讚佢有幾分似內地索女星楊冪！
再闖娛樂圈
趙展彤之前接受傳媒訪問時，都直言會繼續走演藝呢一條路，不過現時要自專心讀書。雖然曝光率唔算高，但趙展彤其實平時都有出席一些公開活動和首映禮，曾參演電影《一夜再成名》，有機會與多位影壇前輩合作。樣靚咗，歌喉繼續進步，睇嚟趙展彤已經準備好再展娛樂圈啦！
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》今屆賽制如何？
A： 《全民造星4》比賽由11月1日展開，第一輪前哨戰，由96人晉級至60強，參賽者採取「二人一組」淘汰制，先作1分30秒的表演，並透過抽籤決定出場次序；每位獲選晉級的女生，將分別隸屬導師梁祖堯或許廷鏗組別，30人一組。
Q： 《全民造星4》評判是誰？
首輪評判是鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」