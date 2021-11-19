全民造星4｜趙展彤12歲參加《超級巨聲》被欺凌 昔日對手許廷鏗今變導師

《全民造星4》公布96強名單當中，有不少熟悉的名字，當中24歲的趙展彤（VAL），原來細細個已經成名，以12歲之齡參加《超級巨聲》，當年引起很大關注﹗相隔12年，趙展彤昔日的對手許廷鏗，身份已由參賽者變成《全民造星4》導師，首輪對決趙展彤被安排於第15集登場，賽前許廷鏗已揚言會爭取趙展彤加入自己組﹗

文：東方新地｜圖：趙展彤IG、ViuTV圖片