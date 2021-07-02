全民造星4｜傳鄧麗欣擔任導師 Cookies仲有成員被邀 ViuTV搵女團過來人打造「女版Mirror」

《全民造星4》又嚟啦﹗今次講明選女團，誓要打造「女版MIRROR」。上月林二汶表明已婉拒擔任《全民造星4》導師，其後ViuTV製作部副總裁金廣誠親向媒體透露，暫定由梁祖堯、許廷鏗擔任《全民造星4》導師，不過許廷鏗卻表示還在考慮中﹗最新消息指，ViuTV希望能邀請女團出身的藝人任導師，而Cookies出身的鄧麗欣是最佳人選，其他名單還有以下呢啲﹗

編輯：東方新地｜圖片來源：吳雨霏（Kary）IG、鄧麗欣（Stephy）IG 、Heidi Lee IG、Cheronna IG｜原文刊於：新Monday