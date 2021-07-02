全民造星4｜傳鄧麗欣擔任導師 Cookies仲有成員被邀 ViuTV搵女團過來人打造「女版Mirror」
編輯：東方新地｜圖片來源：吳雨霏（Kary）IG、鄧麗欣（Stephy）IG 、Heidi Lee IG、Cheronna IG｜原文刊於：新Monday
《全民造星4》林二汶拒絕再做導師：難以超越上一次嘅自己
《全民造星3》時，節目監製花姐（黃慧君）找來林二汶、彭秀慧來擔任導師，為大家帶來難忘的比賽，而今年花姐希望透過比賽發掘有潛質女新人，組成「全能女團」，因此再次邀請林二汶擔任導師一職，之不過，林二汶在其社交網上指已婉拒花姐的邀請：「上台容易落台難。我想像，如果我再次做導師，我都難以超越上一次嘅自己。既然唔能夠做得更好，何不讓更多有才之士去做？經過深思熟慮後，我先下呢個決定。」
《全民造星4》導師金廣誠透露已有暫定人選
《全民造星4》自上月（21日）正式對外公開招募參賽者時，即掀起熱話，網民最關心誰任導師，鄭欣宜和許廷鏗成為網民心水之選。傳媒向ViuTV製作部副總裁金廣誠查詢時，金廣誠表示現時仍是計劃階段，而梁祖堯、許廷鏗暫定是導師人選，至於大師兄MIRROR則有機會從旁給予意見。之不過許廷鏗日前卻表示一切未落實，他表示知道網民的意向，但許廷鏗表示還在考慮當中，因為未知自己是否夠資格擔任導師，怕影響別人的星途﹗
鄧麗欣和吳雨霏成首選
今日再有消息指，ViuTV有意找曾是女團、組合出身的成員來擔任導師，因可以透過自身的經驗來幫助一眾的參賽者，據消息傳出，曾是Cookies隊長的鄧麗欣（Stephy）曾與ViuTV合作拍攝劇集《男排女將》後，曾在《全民造星3》總決賽擔任評判，又以嘉賓身份參與《調教你MIRROR》，關係友好，ViuTV正力邀她出任導師一職。
ViuTV爭取Kary產後首復出
除了Stephy之外，據知ViuTV亦希望同是Cookies成員的吳雨霏（Kary）擔任導師，有指一來Kary同是組合出身，又是唱得及跳得之人，另外，Kary當媽後，生了一對子女後，鮮有曝光，希望能邀請Kary首復出舞台，定必有話題性﹗
《全民造星4》評判專攻女團成員
此外，另一女子組合Super Girls的成員如「隊長」趙慧珊（Aka）、吳嘉禧（Cheronna）、李靜儀（Heidi）等則是評審對象的目標人物。
林二汶婉拒做導師 宣布投資音樂教室
ViuTV的《全民造星4》是「女生限定」，花姐(黃慧君)期望透過比賽發掘有潛質女新人，組成「全能女團」可以孖住MIRROR炸爆舞台。去年在《全民造星3》擔任導師的林二汶，再次獲花姐邀請擔任導師，不過二汶在社交網留言已口頭請辭做導師工作。林二汶衷心感激花姐同ViuTV讓她有機會成為《全民造星3》導師，她婉拒了花姐好意的同時，亦宣布將會籌備一間音樂教室，希望將音樂從教育伸延落去，選址同師資已經確定，事在必行。
網民熱議導師人選
據知花姐正為《全民造星4》的導師人選頭痕，現在落實的只有梁祖堯，而網民亦在社交網議論紛紛，提出不少人選，最正路而有可能的是許廷鏗與鄭欣宜，因為去年二人都曾上過《造星3》做評判，與ViuTV的關係亦友好，亦有人提出搵暴龍哥鄭中基。