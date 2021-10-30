全民造星4｜記招得81位參賽者現身 企C位竟然係佢 許廷鏗鬧爆呢位

ViuTV選秀節目《全民造星4》將於下周一（11月1日）晚上9時30分開播，賽前ViuTV率先舉行記者會，介紹各位參賽者、監製花姐、導師梁祖堯、許廷鏗和經理人阿Wing等出場，又即場表演了節目主題曲《前傳》，令人意外的是現場跳舞時，企最前排C位的並非賽前預測的各個大熱門，也並非花姐所睇好的兩位參賽者，而是23號的陳祖！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]