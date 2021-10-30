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全民造星4｜記招得81位參賽者現身 企C位竟然係佢 許廷鏗鬧爆呢位

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撰文：東方新地

ViuTV選秀節目《全民造星4》將於下周一（11月1日）晚上9時30分開播，賽前ViuTV率先舉行記者會，介紹各位參賽者、監製花姐、導師梁祖堯、許廷鏗和經理人阿Wing等出場，又即場表演了節目主題曲《前傳》，令人意外的是現場跳舞時，企最前排C位的並非賽前預測的各個大熱門，也並非花姐所睇好的兩位參賽者，而是23號的陳祖！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]

《全民造星4》有15位參賽者無影

ViuTV為即將開播的《全民造星4》率先舉行記者會熱身，除了介紹各位參賽者出場外，又即場表演了節目主題曲《前傳》，不過原本節目經過海選後有多達96位參賽者入圍，在記者會上卻只有81位現身，相信其他15位在節目初期就已被淘汰出局。

第1組10位參賽者右起：Ivy So、咖喱、Marf、穎蕎、莎莎、Hannah、Catrina、小砂、Carmina、潔滢。（圖片來源：ViuTV）
第1組10位參賽者右起：Ivy So、咖喱、Marf、穎蕎、莎莎、Hannah、Catrina、小砂、Carmina、潔滢。（圖片來源：ViuTV）
第2組10位參賽者右起：Dru、Sica、Ashi、Elka、Carina、子涓、阿蛋、蘇菲、筠兒、Karen。（圖片來源：ViuTV）
第2組10位參賽者右起：Dru、Sica、Ashi、Elka、Carina、子涓、阿蛋、蘇菲、筠兒、Karen。（圖片來源：ViuTV）
第3組9位參賽者右起：阿Ling、暐翹、陳祖、Ariel、Emiko、WINKA、Ada仔、Candy、阿杰。（圖片來源：ViuTV）
第3組9位參賽者右起：阿Ling、暐翹、陳祖、Ariel、Emiko、WINKA、Ada仔、Candy、阿杰。（圖片來源：ViuTV）
第4組10位參賽者右起：阿Kay、阿妹、CK、Ana、精靈、阿Gao、倩彤、芯駖、Tengie、Mei Mei。（圖片來源：Facebook@ViuTV影片截圖）
第4組10位參賽者右起：阿Kay、阿妹、CK、Ana、精靈、阿Gao、倩彤、芯駖、Tengie、Mei Mei。（圖片來源：[email protected]影片截圖）
第5組10位參賽者右起：Jade Chan、Ace、Yanny、鐵鐵、Bubu（歐陽巧霖）、Sinnie、丁丁、Miko、米線、Ariels。（圖片來源：ViuTV）
第5組10位參賽者右起：Jade Chan、Ace、Yanny、鐵鐵、Bubu（歐陽巧霖）、Sinnie、丁丁、Miko、米線、Ariels。（圖片來源：ViuTV）
第6組10位參賽者右起：Kinki、嘉嘉、Win Win、燒賣、榛綦、露髀、Vicky、阿Wing、Sarah、東東。（圖片來源：ViuTV）
第6組10位參賽者右起：Kinki、嘉嘉、Win Win、燒賣、榛綦、露髀、Vicky、阿Wing、Sarah、東東。（圖片來源：ViuTV）
第7組11位參賽者右起：Ika、Tania、So Ching、Winkie、馬欣、超酸、方方、Ash、阿Mic、何佩、VAL（趙展彤）。（圖片來源：ViuTV）
第7組11位參賽者右起：Ika、Tania、So Ching、Winkie、馬欣、超酸、方方、Ash、阿Mic、何佩、VAL（趙展彤）。（圖片來源：ViuTV）
第8組11位參賽者右起：Michelle、Yoyo、Jackie、安希婷、Christine、Day、阿Yo、Liu哥、Yanis、Alice、3妹。（圖片來源：ViuTV）
第8組11位參賽者右起：Michelle、Yoyo、Jackie、安希婷、Christine、Day、阿Yo、Liu哥、Yanis、Alice、3妹。（圖片來源：ViuTV）

陳祖企前排C位

未有出現的參賽者分別為Emi、Caca（羅思雅）、Puipui、Man C、2Ling、Chloe Au、Jolin、舒文、Sam、阿J、鉦貽、家琪、May May、TABI、阿bee。此外令人意外的是現場跳舞時，企最前排C位的並非賽前預測的各個大熱門，也並非花姐所睇好的兩位參賽者，而是23號的陳祖。

81位參賽者一齊跳《前傳》場面震撼，但也令人花多眼亂，而企正前排C位的23號陳祖就十分顯眼。（圖片來源：ViuTV）
81位參賽者一齊跳《前傳》場面震撼，但也令人花多眼亂，而企正前排C位的23號陳祖就十分顯眼。（圖片來源：ViuTV）
走可愛加型格路線的陳祖識得彈結他又識唱歌，曾做過不少街頭Busking表演。（圖片來源：ViuTV）
現年25歲的陳祖職業是中醫診所助理，識得彈結他又識唱歌，做過不少街頭Busking表演。（圖片來源：[email protected]

花姐睇好女版Edan、Lokman

而監製花姐、導師梁祖堯、許廷鏗（Alfred）、經理人阿Wing（戴穎）和主持人強尼一同出場接受訪問時，都有開名講自己的心水參賽者，其中花姐最鍾意的是5號莎莎和38號阿Gao，鍾意莎莎是因為覺得她性格癲癲神神，好似女版Edan，而鍾意阿Gao是因為覺得她有對兜風耳好似Lokman，因此叫她Lokwoman。

左起強尼、梁祖堯、許廷鏗、花姐和阿Wing。（圖片來源：Facebook@ViuTV影片截圖）
左起強尼、梁祖堯、許廷鏗、花姐和阿Wing。（圖片來源：[email protected]影片截圖）
日本妹莎莎在香港長大、外國留學，自言是個努力追夢的普通女仔。（圖片來源：ViuTV）
今年20歲的莎莎外表斯文，但花姐竟然指她性格癲神，好似女版Edan。（圖片來源：[email protected]
被封「餃姐」的Gao獲讚笑容超正，好有陽光沖繩Feel。（圖片來源：ViuTV）
38號阿Gao現年28歲，是街舞導師兼舞蹈員，被花姐指出有一對兜風耳。（圖片來源：[email protected]

阿Wing鍾意咖喱燒賣

阿Wing亦有開名講自己最睇好的參賽者，是2號咖喱和61號燒賣，其中阿Wing特別大讚燒賣好cute，令她經常忍不住要攬實她。強尼就開名點讚91號Day、94號Yanis和1號Ivy So，指她們年紀輕輕已經好有女人味。

咖喱的醫生職業令不少網友大叫好勁。（圖片來源：ViuTV）
2號咖喱職業是醫生，阿Wing話casting時已睇好她。（圖片來源：[email protected]
燒賣的相片是一張大頭自拍照，有不少網友大讚她勝在自然又大膽，亦有網友笑指因為是FB專頁「燒賣關注組」會員而選擇支持她。（圖片來源：ViuTV）
阿Wing又特別大讚只得16歲的燒賣好cute。（圖片來源：[email protected]
左起：Gao、莎莎、燒賣、咖喱。（圖片來源：ViuTV）
左起：Gao、莎莎、燒賣、咖喱。（圖片來源：ViuTV）
Day是Kpop舞團BRIGHTEN Dance HK成員，曾用藝名為Chaein（채인），擅長跳Kpop舞蹈，同時仲係「爵屎」（Edan呂爵安Fans）。（圖片來源：ViuTV）
91號Day今年19歲，是強尼睇好的參賽者之一。（圖片來源：[email protected]
熱愛唱歌和跳舞的Yanis今年畢業於聖士提反女子中學，是港大生物醫學系新生。（圖片來源：ViuTV）
仲有94號Yanis，雖然只得17歲，但強尼大讚好有女人味。（圖片來源：[email protected]
今年20歲的Ivy愛Cosplay亦愛跳舞。（圖片來源：ViuTV）
同埋今年20歲的1號Ivy So。（圖片來源：[email protected]

許廷鏗鬧爆趙展彤

導師梁祖堯和許廷鏗就未肯透露自己睇好的參賽者，許廷鏗只澄清網民一直指他會對與他同期出道的趙展彤偏私，但他在比賽期間其實可說「鬧到佢一戙都冇」，不過他又表示好開心可以見證到她的成長。

許廷鏗又叫大家留意他在節目中選出的A1組員，全是他最睇好的參賽者。（圖片來源：Facebook@ViuTV影片截圖）
許廷鏗又叫大家留意他在節目中選出的A1組員，全是他最睇好的參賽者。（圖片來源：[email protected]影片截圖）
魯生都有現身支持活動，同一班參賽者一齊合照。（圖片來源：Facebook@ViuTV影片截圖）
魯生都有現身支持活動，同一班參賽者一齊合照。（圖片來源：[email protected]影片截圖）
（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

即睇《全民造星IV》兩大導師 梁祖堯 許廷鏗登場：

仲有《全民造星IV》賽前熱身系列：大力掌摑花姐篇？！

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