全民造星4｜記招得81位參賽者現身 企C位竟然係佢 許廷鏗鬧爆呢位
ViuTV選秀節目《全民造星4》將於下周一（11月1日）晚上9時30分開播，賽前ViuTV率先舉行記者會，介紹各位參賽者、監製花姐、導師梁祖堯、許廷鏗和經理人阿Wing等出場，又即場表演了節目主題曲《前傳》，令人意外的是現場跳舞時，企最前排C位的並非賽前預測的各個大熱門，也並非花姐所睇好的兩位參賽者，而是23號的陳祖！
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]
《全民造星4》有15位參賽者無影
ViuTV為即將開播的《全民造星4》率先舉行記者會熱身，除了介紹各位參賽者出場外，又即場表演了節目主題曲《前傳》，不過原本節目經過海選後有多達96位參賽者入圍，在記者會上卻只有81位現身，相信其他15位在節目初期就已被淘汰出局。
陳祖企前排C位
未有出現的參賽者分別為Emi、Caca（羅思雅）、Puipui、Man C、2Ling、Chloe Au、Jolin、舒文、Sam、阿J、鉦貽、家琪、May May、TABI、阿bee。此外令人意外的是現場跳舞時，企最前排C位的並非賽前預測的各個大熱門，也並非花姐所睇好的兩位參賽者，而是23號的陳祖。
花姐睇好女版Edan、Lokman
而監製花姐、導師梁祖堯、許廷鏗（Alfred）、經理人阿Wing（戴穎）和主持人強尼一同出場接受訪問時，都有開名講自己的心水參賽者，其中花姐最鍾意的是5號莎莎和38號阿Gao，鍾意莎莎是因為覺得她性格癲癲神神，好似女版Edan，而鍾意阿Gao是因為覺得她有對兜風耳好似Lokman，因此叫她Lokwoman。
阿Wing鍾意咖喱燒賣
阿Wing亦有開名講自己最睇好的參賽者，是2號咖喱和61號燒賣，其中阿Wing特別大讚燒賣好cute，令她經常忍不住要攬實她。強尼就開名點讚91號Day、94號Yanis和1號Ivy So，指她們年紀輕輕已經好有女人味。
許廷鏗鬧爆趙展彤
導師梁祖堯和許廷鏗就未肯透露自己睇好的參賽者，許廷鏗只澄清網民一直指他會對與他同期出道的趙展彤偏私，但他在比賽期間其實可說「鬧到佢一戙都冇」，不過他又表示好開心可以見證到她的成長。