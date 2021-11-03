全民造星4｜27歲馬欣險勝家琪 原來係黎明「御用Dancer」 16歲Yo巨鼻似劉華

繼昨晚燒賣、子涓以及Jolin先後入圍之後，今晚（3/11）的《全民造星4》繼續上演首輪一對一PK淘汰賽，首場即進入「舞林大會」，由Man C對暐翹！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、連登討論區截圖