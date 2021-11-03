全民造星4｜27歲馬欣險勝家琪 原來係黎明「御用Dancer」 16歲Yo巨鼻似劉華
繼昨晚燒賣、子涓以及Jolin先後入圍之後，今晚（3/11）的《全民造星4》繼續上演首輪一對一PK淘汰賽，首場即進入「舞林大會」，由Man C對暐翹！
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、連登討論區截圖
舞林大會Man C 對 暐翹！
Man C 是一位有11年跳舞經驗的專業舞蹈員，而暐趐則是拉丁舞的冠軍級人馬，未開場已經令所有評審及導師非常頭痕！不過最後暐翹的表演因為比較上更有觀賞價值，所以最尾險勝對方，順便加入阿祖的團隊。
暐翹跳拉丁舞有型有格。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
小紅帽主唱Ashi 對 16歲阿Yo（郭曉妍）
Ashi 是地下樂團「小紅帽」的主唱，之前亦曾經參演過《暖男爸爸》。海選嘅時候，Ashi隔住攝錄機拍向小紅帽的成員道歉，因為她覺得近年發展有點原地踏步。雖然Ashi穩打穩扎表演自彈自唱，但可惜未能打動評判，朱柏康更直言：「未見到吸引嘅表演」其餘兩位評判亦明顯對佢冇乜興趣。對反16歲嘅阿Yo憑住一夥青春的熱血，雖然跳舞未算亮眼，但依然被認為是可造之材，最後阿Yo被評判分派至許廷鏗團隊。
又係跳舞對決MIRROR御用家琪 對 黎明御用馬欣
而第今集第三輪戲碼又是兩位專業舞蹈員的對決。首先出場的馬欣大獲梁祖堯好評，未開始比賽已經撳定鐘希望馬欣加入自己的團隊。據資料顯示，馬欣是一名專業舞蹈員兼跳舞導師，曾為樂壇校長譚詠麟和歌神許冠傑等伴舞，更曾跟隨天王黎明到台北、澳門等地出騷，經驗相當豐富，難怪阿祖都讚佢「性感得嚟完全唔Cheap」高度讚揚！而另一位家琪都唔輸蝕，曾多次為MIRROR伴舞，今集的表演亦非常精彩，評審都拍爛手掌！可惜最後都係馬欣勝出，加入阿祖的團隊。