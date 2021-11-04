全民造星4｜IG粉絲數勁過馬欣 33號黃敏蕎最受觀眾熱捧：還我阿妹！

ViuTV選秀節目《全民造星4》近日全港熱播，亦成為不少網絡討論區的熱議話題，當中有不少人都批評今次《造星》暫時入圍的全部都是靠跳舞，一開口唱歌就嚇親人！雖然話就係咁講，但昨晚第三集入圍的性感舞孃馬欣卻被受熱捧，更一度登上香港的熱搜字眼。然而，馬欣IG的粉絲數，原來依然被已淘汰出區的16歲阿妹（黃敏蕎）。

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》節目截圖