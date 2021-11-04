全民造星4｜IG粉絲數勁過馬欣 33號黃敏蕎最受觀眾熱捧：還我阿妹！
ViuTV選秀節目《全民造星4》近日全港熱播，亦成為不少網絡討論區的熱議話題，當中有不少人都批評今次《造星》暫時入圍的全部都是靠跳舞，一開口唱歌就嚇親人！雖然話就係咁講，但昨晚第三集入圍的性感舞孃馬欣卻被受熱捧，更一度登上香港的熱搜字眼。然而，馬欣IG的粉絲數，原來依然被已淘汰出區的16歲阿妹（黃敏蕎）。
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》節目截圖
16歲阿妹有2.7萬IG粉絲
論才華，16歲的阿妹一定比不上搶晒風頭嘅馬欣，回顧第二集阿妹在《造星》中的表現，雖然外在條件可標青，但因為「一碌木」咁企定定唱歌，最後不敵同是16歲的燒賣慘入淘汰區等復活。然而，即使阿妹憑實力被淘汰，網民暫時依然視她為最有資格成為女團成員的人選，無不希望她能夠在第一輪後復活，更有不少人一便睇直播，一邊在留言區高呼「還我阿妹」、「阿妹唔復活，我罷睇」類似的說話。事實上，阿妹的人氣仍然高企，其IG帳戶由一開始公布海選入圍名單的約1.2萬Followers，至今已經累積超過一倍接近2.8萬！更已經有粉絲為她開設粉絲專頁，非常有心！
阿妹比馬欣更啱入女團？
相比起27歲的馬欣，網民認為阿妹更有可塑性！阿妹年僅16歲，身高171cm，體重53kg，而且身形均勻，企出嚟就係一個可人兒非常養眼。雖然阿妹冇表現到佢跳舞嘅才華，但她識彈奏結他，亦天生有一把甜美聲線，連花姐都認為她是可造之才。相反，馬欣的唱歌表現，在海選時已經嚇親幾位導師，齋跳舞好睇似乎太早定型。另外，現時為中學生的阿妹亦曾經為一家韓風IG Shop擔任樣特兒，擺甫士有版有眼，難怪網民如此激動要求阿妹回歸！