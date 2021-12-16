全民造星4｜20強名單出爐 方方、子涓決賽前止步 網民竟然非一面倒祝賀？
ViuTV皇牌節目《全民造星4》終於在第34集上演第五輪淘汰賽最後一個表演，上陣的是由阿Jer枊應廷擔任導師的「Jer組」，成員包括方方、Gao、Alice、阿蛋、子涓。20強名單出爐，上屆參賽者方方和子涓再次在決賽前被淘汰。
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、藝人IG、連登截圖
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即睇最後20強晉級和淘汰名單
「Jer組」得213.2分，晉級成員包括有：Gao、Alice
（方方、阿蛋、子涓被淘汰）
「DEE組」得236.6分，成員包括有：Day、So Ching、Ariel
（馬欣、Kinki被淘汰）
「AK組」得248分，全員晉級，成員包括有：芯駖、CK、Marf、Ivy So、穎蕎
「肥仔組」得294.4分，全員晉級，成員包括有：Candy、暐翹、Winka、Yoyo、Tengie
「Lokman組」得316.2分全員晉級，成員包括有：榛綦、Ada仔、VAL、Win Win、超酸
重溫第五輪最後一個表演-阿Jer對團員超貼心-全場最低分
「Jer組」作為第五輪淘汰賽最後一個表演，壓力故然突然高，因為她們的表演將會決定哪一組需要淘汰組員。在準備表演時，阿Jer非常用心，除了親自教授唱歌技巧，連道具都跟到足，極度體貼！可惜最後判評唔多BUY，花姐更狠批表演太貪心，令整個表演太過忙碌，嚴重影響觀賞值。
方方、子涓被淘汰並非全民祝賀
其實方方和子涓由一開始就已經被不少網民針對，甚至之前為女團改名的活動，網民亦以諷刺方方和子涓的方向去發揮創意。然而到方方和子涓終於被淘汰，網民的意見又並非一面倒，例如網民會戥評分唔公平，唔應該低分過嚴重失準嘅「Dee組」，更揶揄最後的賽果是「全民造馬」等等，亦有人心戥同組的阿旦唔抵。