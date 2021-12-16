2313165

全民造星4｜20強名單出爐 方方、子涓決賽前止步 網民竟然非一面倒祝賀？

最新娛聞
撰文：東方新地

ViuTV皇牌節目《全民造星4》終於在第34集上演第五輪淘汰賽最後一個表演，上陣的是由阿Jer枊應廷擔任導師的「Jer組」，成員包括方方、Gao、Alice、阿蛋、子涓。20強名單出爐，上屆參賽者方方和子涓再次在決賽前被淘汰。

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、藝人IG、連登截圖

相關文章：全民造星4｜JER柳應廷被指搭上「翻版朱茵」Alice 正印女友嬲爆結束5年情

即睇最後20強晉級和淘汰名單

「Jer組」得213.2分，晉級成員包括有：Gao、Alice
（方方、阿蛋、子涓被淘汰）

（圖片來源：《全民造星4》截圖）
花姐對呢個表演劣評，主要原因是她認為「Jer組」的表現被太多道具影響，太忙碌反而分散力量。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

「DEE組」得236.6分，成員包括有：Day、So Ching、Ariel
（馬欣、Kinki被淘汰）

全民造星4｜
阿Day表現失準，但表現被評判認為太鬆散。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

「AK組」得248分，全員晉級，成員包括有：芯駖、CK、Marf、Ivy So、穎蕎

「AK組」五名成員都係Fit馬，CK的原創歌更被許廷鏗大讚係「出道歌」，可惜表現不及評判預期，分數被拉低。（圖片來源：）
「AK組」五名成員都係Fit馬，CK的原創歌更被許廷鏗大讚係「出道歌」，可惜表現不及評判預期，分數被拉低。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

「肥仔組」得294.4分，全員晉級，成員包括有：Candy、暐翹、Winka、Yoyo、Tengie

「肥仔組」確定晉級，《NoBoddy笨珠》作為第五輪淘汰賽第一個表演。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
「肥仔組」確定晉級，《NoBoddy笨珠》作為第五輪淘汰賽第一個表演。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

「Lokman組」得316.2分全員晉級，成員包括有：榛綦、Ada仔、VAL、Win Win、超酸

「Lokman組」確定晉級。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
「Lokman組」確定晉級，評判喻為第五輪最似表演的項目。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

重溫第五輪最後一個表演-阿Jer對團員超貼心-全場最低分

「Jer組」作為第五輪淘汰賽最後一個表演，壓力故然突然高，因為她們的表演將會決定哪一組需要淘汰組員。在準備表演時，阿Jer非常用心，除了親自教授唱歌技巧，連道具都跟到足，極度體貼！可惜最後判評唔多BUY，花姐更狠批表演太貪心，令整個表演太過忙碌，嚴重影響觀賞值。

（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）

方方、子涓被淘汰並非全民祝賀

其實方方和子涓由一開始就已經被不少網民針對，甚至之前為女團改名的活動，網民亦以諷刺方方和子涓的方向去發揮創意。然而到方方和子涓終於被淘汰，網民的意見又並非一面倒，例如網民會戥評分唔公平，唔應該低分過嚴重失準嘅「Dee組」，更揶揄最後的賽果是「全民造馬」等等，亦有人心戥同組的阿旦唔抵。

方方：「我而家有個感覺，就係停一停，沉殿一下，做返一個學生，我想學多啲唔同嘅嘢，令到自己可以做一個真係好輕鬆，而且有內涵嘅表演者。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
方方：「我而家有個感覺，就係停一停，沉殿一下，做返一個學生，我想學多啲唔同嘅嘢，令到自己可以做一個真係好輕鬆，而且有內涵嘅表演者。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
子涓：「未來嘅路只會比而家呢個階段仲難行，我覺得有種功成身退嘅感覺？我覺得我做到我做到嘅嘢，我都好鍾意依家嘅自己，我希望都會有人鍾意我。」（圖片來源：《全民造星4》截圖）
子涓：「未來嘅路只會比而家呢個階段仲難行，我覺得有種功成身退嘅感覺？我覺得我做到我做到嘅嘢，我都好鍾意依家嘅自己，我希望都會有人鍾意我。」（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：造星評議會 - 全民造星討論區）
（圖片來源：造星評議會 – 全民造星討論區）
（圖片來源：造星評議會 - 全民造星討論區）
（圖片來源：造星評議會 – 全民造星討論區）
（圖片來源：造星評議會 - 全民造星討論區）
（圖片來源：造星評議會 – 全民造星討論區）
（圖片來源：造星評議會 - 全民造星討論區）
（圖片來源：造星評議會 – 全民造星討論區）

讀者留言

熱門文章

 