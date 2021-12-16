全民造星4｜20強名單出爐 方方、子涓決賽前止步 網民竟然非一面倒祝賀？

ViuTV皇牌節目《全民造星4》終於在第34集上演第五輪淘汰賽最後一個表演，上陣的是由阿Jer枊應廷擔任導師的「Jer組」，成員包括方方、Gao、Alice、阿蛋、子涓。20強名單出爐，上屆參賽者方方和子涓再次在決賽前被淘汰。