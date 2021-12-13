全民造星4｜25強名單出爐 Karen被賽制淘汰 Ashi無緣晉級30強止步
《全民造星4》第31集，第四輪淘汰賽圓滿結束，Karen以及Ashi被淘汰，25強名單正式出爐。當中大熱門的Marf、方方、Day等順利晉級。
文：東方新地｜圖：《全民造星4》截圖、《全民造星4》官方網站
Karen被賽制淘汰-欣宜難以抉擇，失控爆喊
上星期完成第四輪淘汰賽的第四輪比賽，最後經過評判裁決後，B組落敗，B組「死亡名單」上的第二順序Karen被淘汰。然而，在決定結果之前，評判釗峰、馮允謙以及欣宜都認為第二場比賽表演亮麗的Karen值得留低，但奈何今場對決中B組又略遜於A組，為了「公平」而決定投票於該場比賽表現較優的A組。在結果公布後，釗峰和馮允謙一起上前安慰Karen，希望她可以繼續努力自己的演藝事業，而坐在評判席上的欣宜更被花姐安慰下失控爆喊，替被淘汰的Karen可惜。Karen被淘汰之後，暐翹是B組「死亡名單」第三位順序。
A組總動員出動-CK領軍畢業大合唱-Mean爆余迪偉都讚齊整
第四輪最後一場比賽，A組總動員出擊以改編自導師許廷鏗《無力感》而成的作品《相信可以勇敢》，力保在「死亡名單」上的Ashi。今次A組的靈魂人物是極副編曲天份的舞蹈員CK，在她帶領之下以「畢業」作為主題作一個大合唱表演，所有隊員都有發揮自己聲線上優劣的Solo部分，令評判們都大讚安排恰當，連出名苛刻的余迪偉都大讚編排完整很有隊形。欣宜更點名讚阿Val和Kinki的聲線突出，令人印象深刻。
B組阿Gao領舞擺脫隱形命運-梁祖堯讚：震撼13億人
與A組的表演恰好相反，今次B組由阿Gao領軍，編排了一個純跳舞的表演。其實除了在第一輪96強淘汰賽之後，阿Gao在B組中常常成為附和的大多數，角色較為隱形，無論導師以及評判都有同感。故此，導師阿祖今次決定要阿Gao當一次主角，除了要求她為整個表演編舞之外，亦要求她成為表演的重心，深信她一跳舞就能「震撼13億人」！最終還阿Gao成功搶到評判的眼球，除了欣宜大讚今次表演是「齋跳舞都可以好好睇」的佐證之外，連電影導演黃修平都表示：「《狂舞派》都要拍落去」，可見評判對B組有極高評價。最後，評判全數紅燈判B組勝出，A組Ashi被淘汰。