421

全民造星4｜60強名單出爐！193阿妹黯然出局 VAL趙展彤才藝技驚四座

最新娛聞
撰文：東方新地

《全民造星4》第十五集，今日終於都到193阿妹郭嘉盈（3妹）登場！另外仲有之前參加過TVB舉辦《超級巨聲》的阿VAL趙展彤。而今日亦將會係60強名單公布嘅大日子！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片

96號 郭嘉盈（3妹）對 Ada仔

3妹在未出場之前已經因為是193阿妹的因由而極高人氣，雖然3妹遲遲未出場，但已經因為比賽而令她有拍攝廣告嘅機會。可惜，3妹無論是唱歌或跳舞的能力都認真麻麻，在首輪比賽表演跳唱《天生二品》勝在表情做足喜感搭夠，最終仍然是敗給唱功了得的Ada仔。

全民造星4｜60強名單出爐！193阿妹終於登場 VAL趙展彤才藝技驚四座3妹的表演項目係唱歌。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

3妹今日出場，入唔入圍已經賺咗，因為廣告商吼準佢今日出場，喺佢IG賣M巾廣告。（圖片來源：廣告截圖）

3妹今日出場，入唔入圍已經賺咗，因為廣告商吼準佢今日出場，喺佢IG賣M巾廣告。（圖片來源：廣告截圖）

擁有一頭長直髮的Ada仔，獲網友大讚笑容甜美，好高質。（圖片來源：ViuTV）
擁有一頭長直髮的Ada仔，獲網友大讚笑容甜美，好高質。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）

84號 VAL 趙展彤 對 21號 謝裕鈴（Ling）

參加過《超級巨聲》的阿VAL表演經驗豐富，海選時更表示過當年在中《超級巨聲》曾被欺凌及無視，有一個不太好的經驗。然而，由於VAL的歌唱技巧了得，面對住今屆年紀最大的謝裕鈴，依然能夠順利真晉級，進入許廷鏗的隊伍。雖然阿Ling落敗，但憑住她渾厚的聲線，成功復活。

24歲趙展彤（圖片來源：ViuTV圖片）
24歲趙展彤（圖片來源：ViuTV圖片）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
多才多藝的Ling獲大讚係實力派無得輸，不過Ling的中文名謝裕鈴同Do姐鄭裕玲讀音相似，令不少網友都笑指讀錯以為係Do姐參賽，更指真正比賽時要讀Ling個名會「考起」強尼，而在記者會現場，Ling更換上金髮Bob頭大變樣。（圖片來源：ViuTV）
多才多藝的Ling獲大讚係實力派無得輸，不過Ling的中文名謝裕鈴同Do姐鄭裕玲讀音相似，令不少網友都笑指讀錯以為係Do姐參賽，更指真正比賽時要讀Ling個名會「考起」強尼，而在記者會現場，Ling更換上金髮Bob頭大變樣。（圖片來源：ViuTV）

即睇今集成功復活嘅參賽者：

復活名單1 ）「天籟之聲」81號 Ash

年僅23歲的Ash現職是一名護士，唔只有一顆天使之心，仲有一把天籟之音，雖然Ash的歌聲在比賽時成功融化評判兼導師，但最後依然輸畀陳泳伽（WINKA）。不過，最後阿祖講咗一句：「我兩個都要晒得唔得？」睇嚟Ash復活機會好大！

參賽者鍾卓穎（Ash）甜美歌聲俘虜全場 。（圖片來源：ViuTV提供圖片）
參賽者鍾卓穎（Ash）甜美歌聲俘虜全場 ，台前幕後都認同，她是少數「箍牙都靚」的女生。（圖片來源：ViuTV提供圖片）

復活名單2 ）「女版Lokman」 38號 Gao 沈貞巧

（圖片來源：ViuTV圖片）
（圖片來源：ViuTV圖片）

復活名單3 ）「中性敗將」87號 葛綽瑤 Yoyo

（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）

復活名單4 ）「樂隊主音」13號 曾善婷Ashi

（圖片來源：《全民造星4》截圖）（圖片來源：《全民造星4》截圖）

復活名單5 ）「仙氣擔當」28號 Candy 王家晴

（圖片來源：IG@candyw1219）
（圖片來源：[email protected]

復活名單6 ）「團長人選」 2號 咖喱 黃雅慧

（圖片來源：全民造星4@ViuTV第7集截圖）（圖片來源：全民造星[email protected]第7集截圖）

復活名單7 ）「飽歷滄桑」的 24號Ariel曾家瑩

女版ian 何佩

復活名單8 ）60號 Win Win楊安妮

Win Win被指貌似HotCha成員Regen，好有女團Feel，而且跳舞好勁，幫過肥仔拍MV，可以直接出道。（圖片來源：ViuTV）
Win Win被指貌似HotCha成員Regen，好有女團Feel，而且跳舞好勁，幫過肥仔拍MV，可以直接出道。（圖片來源：ViuTV）

復活名單9 ）34號黃斯琪（CK）

CK張相十分濛，但都睇得出兩手臂都有紋身，更被指貌似張耀揚，現職Dancer的她和不少歌手藝人都係朋友，Frankie、肥仔、Stanley、KB等都有follow她的IG。（圖片來源：ViuTV）
CK張相十分濛，但都睇得出兩手臂都有紋身，更被指貌似張耀揚，現職Dancer的她和不少歌手藝人都係朋友，Frankie、肥仔、Stanley、KB等都有follow她的IG。（圖片來源：ViuTV）

復活名單10 ） 老江湖舞蹈員 54號 Miko

雖然職業報稱是文員，但Miko在社交網就指自己係Dancer，同時在手臂同心口上都有大片紋身，相信是走型格路線。（圖片來源：ViuTV）
雖然職業報稱是文員，但Miko在社交網就指自己係Dancer，同時在手臂同心口上都有大片紋身，相信是走型格路線。（圖片來源：ViuTV）

復活名單11 ）梁祖堯私心選「重讀生」方方

方方是《全民造星2》十強參賽者Tank（梁德忠）的女友，去年方方曾參加過《造星3》，可惜表演《666》敗給了Kimman（黃劍文），令她在進入20強後止步，今年她再度挑戰《造星4》，網友都希望她能夠攞到冠軍。（圖片來源：ViuTV）
方方是《全民造星2》十強參賽者Tank（梁德忠）的女友，去年方方曾參加過《造星3》，可惜表演《666》敗給了Kimman（黃劍文），令她在進入20強後止步，今年她再度挑戰《造星4》，網友都希望她能夠攞到冠軍。（圖片來源：ViuTV）

復活名單12 ）年紀最大39歲Ling謝裕鈴

多才多藝的Ling獲大讚係實力派無得輸，不過Ling的中文名謝裕鈴同Do姐鄭裕玲讀音相似，令不少網友都笑指讀錯以為係Do姐參賽，更指真正比賽時要讀Ling個名會「考起」強尼，而在記者會現場，Ling更換上金髮Bob頭大變樣。（圖片來源：ViuTV）

睇埋其它48位晉級的參賽者：

1）蘇雅琳（Ivy So）第6集登場晉級

今年20歲的Ivy愛Cosplay亦愛跳舞。（圖片來源：ViuTV）
今年20歲的Ivy愛Cosplay亦愛跳舞。（圖片來源：ViuTV）

3）邱彥筒（Marf）

職業報稱係獸醫護士的Marf，亦有兼做Freelance Model和Dancer。（圖片來源：ViuTV）
Marf係冠軍大熱。（圖片來源：ViuTV）

4）穎蕎（穎蕎）

已經入行做Model的穎蕎英文名Ziva，鬼妹樣被指有點似何超儀。（圖片來源：ViuTV）
已經入行做Model的穎蕎英文名Ziva，鬼妹樣被指有點似何超儀。（圖片來源：ViuTV）

5）坂部佩莎（莎莎）第1集登場

日本妹莎莎在香港長大、外國留學，自言是個努力追夢的普通女仔。（圖片來源：ViuTV）
日本妹莎莎在香港長大、外國留學，自言是個努力追夢的普通女仔。（圖片來源：ViuTV）

6）陳玉幸（Hannah）

今年自舞蹈學校畢業的Hannah，被指同MIRROR成員阿Jer撞樣。（圖片來源：ViuTV）
今年自舞蹈學校畢業的Hannah，被指同MIRROR成員阿Jer撞樣。（圖片來源：ViuTV）

9）羅洛家（Carmina）

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
Carmina是著名指揮家葉詠詩及退休警務處高級助理處長羅夢熊的女兒。（圖片來源：ViuTV）

10）余潔滢（Zoe）

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
余潔滢是女星余香凝細妹，曾演出ViuTV劇集《男排女將》，不過她最受人關注的，卻是作為MIRROR成員Tiger緋聞女友的身份。（圖片來源：ViuTV）

11）鍾君珩（Dru）第9集登場

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手

12）何洛瑤（Sica）

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手

14）鄭芷淇（Elka）第4集登場嚴重走音晉身60強

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
Elka早前亦參加過網上選秀真人騷節目《冤枉新秀訓練營》，曾被七師傅指貌似日本AV女優。（圖片來源：ViuTV）

15）李晞彤（Carina）

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
仍在讀書的Carina有樣有身材，在IG亦不時經常大晒著小背心和熱褲的靚相。（圖片來源：ViuTV）.

16）夏子涓（子涓）

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
曾是女團Bingo成員的子涓屢敗屢戰，繼去年《造星3》落敗後，今次再度挑戰《造星4》。（圖片來源：ViuTV）

17）黃詠霖（阿蛋）

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
19歲阿蛋獲網友大讚又靚又有氣質，是個清純美少女。（圖片來源：ViuTV）

18）陳莉詩（蘇菲）

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
蘇菲獲讚表演《前傳》時跳得又唱得，有機會成為大熱參賽者。（圖片來源：ViuTV）

19）黃筠兒（筠兒）

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
筠兒（Chloe）本名黃均宜，自細學舞，去年出道成為新人跳唱歌手，及拍過網劇《快樂520》。（圖片來源：ViuTV）

20）余嘉熙（Karen）

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
還是學生的Karen有自己寫歌並放上YouTube，其YouTube頻道吸引了過千個訂閱者。（圖片來源：ViuTV）

22）林暐翹（暐翹）

擁有超強舞技的暐翹被指貌似泰國人，亦有網友指她貌似劉美君。（圖片來源：ViuTV）
擁有超強舞技的暐翹被指貌似泰國人，亦有網友指她貌似劉美君。（圖片來源：ViuTV）

25）徐嘉蔚（Emiko）

年紀輕輕的Emiko有特殊技能，就係識彈古箏，此外她亦打鼓、彈結他和唱歌，現時係浸大音樂系學生，今年開始成為樂壇新人，推出首支原創歌《試驗》，記者會上，Emiko染了一頭金髮，非常搶眼。（圖片來源：ViuTV）
年紀輕輕的Emiko有特殊技能，就係識彈古箏，此外她亦打鼓、彈結他和唱歌，現時係浸大音樂系學生，今年開始成為樂壇新人，推出首支原創歌《試驗》，記者會上，Emiko染了一頭金髮，非常搶眼。（圖片來源：ViuTV）

26）陳泳伽（WINKA）

2018年已加入樂壇的Winka，是人氣Busker兼唱作歌手，今年相繼推出了歌曲《Cupid-19》及《無名》。（圖片來源：ViuTV）
2018年已加入樂壇的Winka，是人氣Busker兼唱作歌手，今年相繼推出了歌曲《Cupid-19》及《無名》。（圖片來源：ViuTV）

27）姜咏鑫（Ada仔）

擁有一頭長直髮的Ada仔，獲網友大讚笑容甜美，好高質。（圖片來源：ViuTV）
擁有一頭長直髮的Ada仔，獲網友大讚笑容甜美，好高質。（圖片來源：ViuTV）

31）周芷慧（阿杰）

阿杰（Aggie）是香港樂隊The Cooper主音，在澳洲出世和長大，曾參加過ViuTV選秀真人騷《Good Night Show廣告女皇》，又拍過保錡〈痼〉MV，因為對拍戲和唱歌有好大興趣，所以決定參加《造星4》。（圖片來源：ViuTV）
阿杰（Aggie）是香港樂隊The Cooper主音，在澳洲出世和長大，曾參加過ViuTV選秀真人騷《Good Night Show廣告女皇》，又拍過保錡〈痼〉MV，因為對拍戲和唱歌有好大興趣，所以決定參加《造星4》。（圖片來源：ViuTV）

32）李凱翹（Kay）

前空姐Kay曾參加過ViuTV節目《轉機On Air》，亦上過紅館《陳輝陽x女聲合唱》音樂會表演，獲網友大讚人靚聲甜。（圖片來源：ViuTV）
前空姐Kay曾參加過ViuTV節目《轉機On Air》，亦上過紅館《陳輝陽x女聲合唱》音樂會表演，獲網友大讚人靚聲甜。（圖片來源：ViuTV）

40）李芯駖（芯駖）

芯駖獲讚靚女之餘仲好跳得同唱得，個樣有幾分似張可頤和彭秀慧，不過亦有網友指她年紀太大。（圖片來源：ViuTV）
芯駖獲讚靚女之餘仲好跳得同唱得，個樣有幾分似張可頤和彭秀慧，不過亦有網友指她年紀太大。（圖片來源：ViuTV）

43）區廷筠（Tengie）

作為鋼琴導師的Tengie有一定音樂功底，本身亦愛唱歌，特別鍾意唱 R&B 的歌曲。（圖片來源：ViuTV）
作為鋼琴導師的Tengie有一定音樂功底，本身亦愛唱歌，特別鍾意唱 R&B 的歌曲。（圖片來源：ViuTV）

44）曾美欣（Mei Mei）

露齒笑的Mei Mei獲網友大讚棚牙又齊又白，個樣笑得好甜，好有明星相，可以直接出道。（圖片來源：ViuTV）
露齒笑的Mei Mei獲網友大讚棚牙又齊又白，個樣笑得好甜，好有明星相，可以直接出道。（圖片來源：ViuTV）

45）陳景晴（Jade Chan）

Jade除了被指眼細口大外，相片也被指太老土，好似20年前上影樓影的相，亦有網友指其相片的style似足「倩女幽魂」。（圖片來源：ViuTV）
Jade除了被指眼細口大外，相片也被指太老土，好似20年前上影樓影的相，亦有網友指其相片的style似足「倩女幽魂」。（圖片來源：ViuTV）

49）溫彩玲（Jolin）

Jolin曾在MIRROR演唱會上做過姜濤的伴舞Dancer，獲網友大讚又靚又型，好有魅力。（圖片來源：ViuTV）
Jolin曾在MIRROR演唱會上做過姜濤的伴舞Dancer，獲網友大讚又靚又型，好有魅力。（圖片來源：ViuTV）

50）歐卓瑩（鐵鐵）

擁有標緻五官的鐵鐵被指貌似龔嘉欣和湯怡，不過網友更關注的是她在相中的pose令她「離哂罩」。（圖片來源：ViuTV）
擁有標緻五官的鐵鐵被指貌似龔嘉欣和湯怡，不過網友更關注的是她在相中的pose令她「離哂罩」。（圖片來源：ViuTV）

58）盧芷韻（Kinki）

近乎素顏出鏡的Kinki獲網友大讚夠pure又cute，而且仲好唱得。（圖片來源：ViuTV）
近乎素顏出鏡的Kinki獲網友大讚夠pure又cute，而且仲好唱得。（圖片來源：ViuTV）

61）曾業喬（燒賣）

燒賣的相片是一張大頭自拍照，有不少網友大讚她勝在自然又大膽，亦有網友笑指因為是FB專頁「燒賣關注組」會員而選擇支持她。（圖片來源：ViuTV）
燒賣的相片是一張大頭自拍照，有不少網友大讚她勝在自然又大膽，亦有網友笑指因為是FB專頁「燒賣關注組」會員而選擇支持她。（圖片來源：ViuTV）

62）何榛綦（榛綦）

18歲榛綦被指似嫩版張栢芝，亦有網友指她比193個妹更加似女版193，但大部分網友都表示唔識讀佢個名，其實佢個名係讀「津其」。（圖片來源：ViuTV）
18歲榛綦被指似嫩版張栢芝，亦有網友指她比193個妹更加似女版193，但大部分網友都表示唔識讀佢個名，其實佢個名係讀「津其」。（圖片來源：ViuTV）

64）林泳怡（Vicky）

Vicky自2016年出道，是港台節目《日常8點半》主持，此外亦拍過ViuTV節目《對號入座‎》及《快樂童盟-手作仔》，又參演過劇集《太平紋身店》、《YOLO的練習曲‎》和電影《二次人生》等，樣貌被網友指似梁嘉琪加葉翠翠的混合體。（圖片來源：ViuTV）
Vicky自2016年出道，是港台節目《日常8點半》主持，此外亦拍過ViuTV節目《對號入座》及《快樂童盟-手作仔》，又參演過劇集《太平紋身店》、《YOLO的練習曲》和電影《二次人生》等，樣貌被網友指似梁嘉琪加葉翠翠的混合體。（圖片來源：ViuTV）

66）賴泳騫（Sam）

曾到紐約留學的Sam（全稱Samantha），現正就讀於浸大電影學院，有不少網友都指她貌似YouTube頻道《小薯茄》人氣成員阿冰。（圖片來源：ViuTV）
曾到紐約留學的Sam（全稱Samantha），現正就讀於浸大電影學院，有不少網友都指她貌似YouTube頻道《小薯茄》人氣成員阿冰。（圖片來源：ViuTV）

67）楊芷程（Sarah）

今年剛大學畢業的Sarah職業報稱是主題公園演員，社交網上亦有她cosplay虎女和山羊的裝扮，獲網友大讚cute爆，但Sarah的素顏相被網友取笑似外傭姐姐，更有網友指她貌似黃心穎和蔡一智。（圖片來源：ViuTV）
今年剛大學畢業的Sarah職業報稱是主題公園演員，社交網上亦有她cosplay虎女和山羊的裝扮，獲網友大讚cute爆，但Sarah的素顏相被網友取笑似外傭姐姐，更有網友指她貌似黃心穎和蔡一智。（圖片來源：ViuTV）

70）郭東彩（東東）

開了一間個人美甲店的東東（Jazzica），是鼓佬KB新公司THE BADDIES FACTORY旗下模特兒，與焯嵐是一對滑板情侶，曾為KB拍過「情義兩難全之玩X爆屯門」系列影片。（圖片來源：ViuTV）
開了一間個人美甲店的東東（Jazzica），是鼓佬KB新公司THE BADDIES FACTORY旗下模特兒，與焯嵐是一對滑板情侶，曾為KB拍過「情義兩難全之玩X爆屯門」系列影片。（圖片來源：ViuTV）

72）廖芷嘉（Ika）第4集登場唱功超班 晉身60強

個樣有少少混血兒Feel的Ika是一名新晉唱作歌手，曾在今年4月首度推出單曲《LAVA》。（圖片來源：ViuTV）
個樣有少少混血兒Feel的Ika是一名新晉唱作歌手，曾在今年4月首度推出單曲《LAVA》。（圖片來源：ViuTV）

73）陳紀澄（Tania）

同前As One成員陳苑澄撞英文名的陳紀澄Tania，曾經代表過香港參加韓國JTBC電視台舉辦的K-Pop舞蹈比賽節目《Stage K》。（圖片來源：ViuTV）
同前As One成員陳苑澄撞英文名的陳紀澄Tania，曾經代表過香港參加韓國JTBC電視台舉辦的K-Pop舞蹈比賽節目《Stage K》。（圖片來源：ViuTV）

74）蘇芷晴（So Ching）

So Ching也是姜濤表演《Master Class》時的跳舞拍檔之一，現時為演唱會伴舞外，也有開班教跳舞。（圖片來源：ViuTV）
So Ching也是姜濤表演《Master Class》時的跳舞拍檔之一，現時為演唱會伴舞外，也有開班教跳舞。（圖片來源：ViuTV）

78）馬彩欣（馬欣）第3集登場未表演完已獲選！

馬欣有樣有身材，獲讚有點林嘉欣加黃心穎，其相中的小背心Look更獲網友激讚。（圖片來源：ViuTV）
馬欣有樣有身材，獲讚有點林嘉欣加黃心穎，其相中的小背心Look更獲網友激讚。（圖片來源：ViuTV）

79）陳昭煊（超酸）第12集登場跳唱成功入圍

超酸曾做過郭富城演唱會Dancer，亦曾客串演出電影《衝上雲霄》，現時除了教跳舞外，亦有做美容產品的KOL代言人。（圖片來源：ViuTV）
超酸曾做過郭富城演唱會Dancer，亦曾客串演出電影《衝上雲霄》，現時除了教跳舞外，亦有做美容產品的KOL代言人。（圖片來源：ViuTV）

82）周卓盈（阿Mic）

阿Mic被網友指激似台灣性感女神「雞排妹」鄭家純，但亦有網友指她貌似元祖級YouTube女神杜小喬（現名杜以辰），原來她去年曾參加過《全民造星3》，但第一回合已被淘汰。（圖片來源：ViuTV）
阿Mic被網友指激似台灣性感女神「雞排妹」鄭家純，但亦有網友指她貌似元祖級YouTube女神杜小喬（現名杜以辰），原來她去年曾參加過《全民造星3》，但第一回合已被淘汰。（圖片來源：ViuTV）

83）何佩婷（何佩）

何佩是人氣YouTube頻道《小薯茄》成員程仁富曾經提到的「中同」（中學同學），過去何佩亦曾為《小薯茄》出鏡拍過影片，因此程仁富的粉絲都紛紛留言為何佩打氣，仲有網友大讚她好似阿冰與童童的混合體，但亦有網友認為她似女版Ian。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

84）趙展彤（VAL）

曾參加過2005年《殘酷一叮》及2009年《超級巨聲》的趙展彤，相隔12年再參加《全民造星4》，被指女大18變、變得太成熟之餘，亦獲讚是實力派，連昔日的對手、如今的導師許廷鏗，都有大讚她唱歌唱到好似播帶一樣好聽。（圖片來源：ViuTV）
曾參加過2005年《殘酷一叮》及2009年《超級巨聲》的趙展彤，相隔12年再參加《全民造星4》，被指女大18變、變得太成熟之餘，亦獲讚是實力派，連昔日的對手、如今的導師許廷鏗，都有大讚她唱歌唱到好似播帶一樣好聽。（圖片來源：ViuTV）

89）安希婷（安希婷）

現時染有一頭藍髮的安希婷英文名Evelyn，有個一歲多大的兒子Jayden，是2018年第一屆香港紋身小姐選舉冠軍，除了紋身師身份外，她還兼任歌手和演員。（圖片來源：ViuTV）
現時染有一頭藍髮的安希婷英文名Evelyn，有個一歲多大的兒子Jayden，是2018年第一屆香港紋身小姐選舉冠軍，除了紋身師身份外，她還兼任歌手和演員。（圖片來源：ViuTV）

91） 許軼（Day）第4集登場晉身60強

Day是Kpop舞團BRIGHTEN Dance HK成員，曾用藝名為Chaein（채인），擅長跳Kpop舞蹈，同時仲係「爵屎」（Edan呂爵安Fans）。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

92）郭曉妍（阿Yo）

阿Yo咬鏈墜的相被網友笑指好得人驚，嚇到人個心離一離，連韓子亮都留言話「好似鬼片」，但亦有網友大讚她好有氣質，好似韓劇《逆轉時機》女主角李世榮。（圖片來源：ViuTV）
阿Yo咬鏈墜的相被網友笑指好得人驚，嚇到人個心離一離，連韓子亮都留言話「好似鬼片」，但亦有網友大讚她好有氣質，好似韓劇《逆轉時機》女主角李世榮。（圖片來源：ViuTV）

93）廖雪蕎（Liu哥）

Liu哥雖然個名好男性化，但網友都大讚她是陽光美少女，亦有網友指她似女版Tiger。（圖片來源：ViuTV）
Liu哥雖然個名好男性化，但網友都大讚她是陽光美少女，亦有網友指她似女版Tiger。（圖片來源：ViuTV）

95）許寶恆（Alice）第6集登場朱茵咁靚唱得衰都晉到級

看上去有點Cool的Alice，外貌獲讚似日本女神工藤靜香，靚女有才華之餘，仲好有氣質。（圖片來源：ViuTV）
看上去有點Cool的Alice，外貌獲讚似日本女神工藤靜香，靚女有才華之餘，仲好有氣質。（圖片來源：ViuTV）

讀者留言

熱門文章

 