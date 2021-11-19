全民造星4｜60強名單出爐！193阿妹黯然出局 VAL趙展彤才藝技驚四座
《全民造星4》第十五集，今日終於都到193阿妹郭嘉盈（3妹）登場！另外仲有之前參加過TVB舉辦《超級巨聲》的阿VAL趙展彤。而今日亦將會係60強名單公布嘅大日子！
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
96號 郭嘉盈（3妹）對 Ada仔
3妹在未出場之前已經因為是193阿妹的因由而極高人氣，雖然3妹遲遲未出場，但已經因為比賽而令她有拍攝廣告嘅機會。可惜，3妹無論是唱歌或跳舞的能力都認真麻麻，在首輪比賽表演跳唱《天生二品》勝在表情做足喜感搭夠，最終仍然是敗給唱功了得的Ada仔。
3妹今日出場，入唔入圍已經賺咗，因為廣告商吼準佢今日出場，喺佢IG賣M巾廣告。（圖片來源：廣告截圖）
84號 VAL 趙展彤 對 21號 謝裕鈴（Ling）
參加過《超級巨聲》的阿VAL表演經驗豐富，海選時更表示過當年在中《超級巨聲》曾被欺凌及無視，有一個不太好的經驗。然而，由於VAL的歌唱技巧了得，面對住今屆年紀最大的謝裕鈴，依然能夠順利真晉級，進入許廷鏗的隊伍。雖然阿Ling落敗，但憑住她渾厚的聲線，成功復活。
即睇今集成功復活嘅參賽者：
復活名單1 ）「天籟之聲」81號 Ash
年僅23歲的Ash現職是一名護士，唔只有一顆天使之心，仲有一把天籟之音，雖然Ash的歌聲在比賽時成功融化評判兼導師，但最後依然輸畀陳泳伽（WINKA）。不過，最後阿祖講咗一句：「我兩個都要晒得唔得？」睇嚟Ash復活機會好大！
復活名單2 ）「女版Lokman」 38號 Gao 沈貞巧
復活名單3 ）「中性敗將」87號 葛綽瑤 Yoyo
復活名單6 ）「團長人選」 2號 咖喱 黃雅慧
（圖片來源：全民造星[email protected]第7集截圖）