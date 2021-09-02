全民造星4｜96強現真身 參賽者41-60號 有歐陽巧瑩細妹 翻版Regen

今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中第41至60號參賽者，有歐陽巧瑩細妹歐陽巧霖（Bubu），亦有做過姜濤伴舞的Jolin，仲有貌似HotCha成員Regen的Win Win！
文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖
《全民造星4》96強現真身 第41-60號參賽者逐個捉
41）林文思（Man C）
年齡：29
職業：舞蹈員
IG：mannsze
42）王綺玲（2Ling）
年齡：24
職業：舞蹈員
IG：2lingling_ylw
43）區廷筠（Tengie）
年齡：24
職業：鋼琴導師
IG：tgxxiismj
44）曾美欣（Mei Mei）
年齡：29
職業：售貨員
IG：tsangmeimei
45）陳景晴（Jade Chan）
年齡：20
職業：學生
IG：jadechansnowflake
46）歐穎芝（Chloe Au）
年齡：18
職業：學生
IG：_chloe_au
47）周曉欣（Ace）
年齡：23
職業：舞蹈員／跳舞老師
IG：acechau
48）劉綺婷（Yanny）
年齡：22
職業：舞蹈員／舞蹈導師
IG：yannyhaha
49）溫彩玲（Jolin）
年齡：26
職業：舞蹈員
IG：jolinwan
50）歐卓瑩（鐵鐵）
年齡：25
職業：模特兒
IG：tiffffau
51）歐陽巧霖（Bubu）
年齡：25
職業：化妝師
IG：bubuubu
52）吳倩怡（Sinnie）
年齡：23
職業：獨立唱作歌手
IG:_nsyee
53）房婷婷（丁丁）
年齡：23
職業：學生
IG：tingting_fong
54）任佳慧（Miko）
年齡：25
職業：文員
IG：ykw.ko
55）蔡舒文（舒文）
年齡：22
職業：學生
IG：shumanchoy
56）鍾心悅（米線）
年齡：22
職業：學生
IG：chickcsyyy
57）張瑞芝（Ariels）
年齡：17
職業：學生
IG：ari312__
58）盧芷韻（Kinki）
年齡：17
職業：學生
IG：kinki_is_here
59）張嘉慧（嘉嘉）
年齡：17
職業：學生
IG：09.30kw
60）楊安妮（Win Win）
年齡：25
職業：跳舞老師
IG：__on.i