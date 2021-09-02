全民造星4｜96強現真身 參賽者41-60號 有歐陽巧瑩細妹 翻版Regen

今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中第41至60號參賽者，有歐陽巧瑩細妹歐陽巧霖（Bubu），亦有做過姜濤伴舞的Jolin，仲有貌似HotCha成員Regen的Win Win！

文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖