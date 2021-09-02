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全民造星4｜96強現真身 參賽者41-60號 有歐陽巧瑩細妹 翻版Regen

東方新地 - 娛聞

今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中第41至60號參賽者，有歐陽巧瑩細妹歐陽巧霖（Bubu），亦有做過姜濤伴舞的Jolin，仲有貌似HotCha成員Regen的Win Win！

文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖

ViuTV《全民造星4》第41至50號參賽者（右起）Man C、2Ling、Tengie、Mei Mei、Jade Chan、Chloe Au、Ace、Yanny、Jolin、鐵鐵。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV《全民造星4》第41至50號參賽者（右起）Man C、2Ling、Tengie、Mei Mei、Jade Chan、Chloe Au、Ace、Yanny、Jolin、鐵鐵。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV《全民造星4》第41至50號參賽者（右起）歐陽巧霖（Bubu）、Sinnie、丁丁、Miko、舒文、米線、Ariels、Kinki、嘉嘉、Win Win。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV《全民造星4》第41至50號參賽者（右起）歐陽巧霖（Bubu）、Sinnie、丁丁、Miko、舒文、米線、Ariels、Kinki、嘉嘉、Win Win。（圖片來源：ViuTV）

《全民造星4》96強現真身 第41-60號參賽者逐個捉

41）林文思（Man C）

年齡：29
職業：舞蹈員
IG：mannsze

Man C為了追夢最近剛從商台離職，成為Freelance Dancer，她本身是商台DJ兼及音樂總監雲妮的前助理，擔任過商台節目的控制人員（Operator），有不少雲妮的忠實粉絲都表示會為Man C加油打氣。（圖片來源：ViuTV）
Man C為了追夢最近剛從商台離職，成為Freelance Dancer，她本身是商台DJ兼及音樂總監雲妮的前助理，擔任過商台節目的控制人員（Operator），有不少雲妮的忠實粉絲都表示會為Man C加油打氣。（圖片來源：ViuTV）

42）王綺玲（2Ling）

年齡：24
職業：舞蹈員
IG：2lingling_ylw

2Ling（英文名Elaine）被網友指撞樣達哥，其實咁講即係撞樣埋木村拓哉同蔡思貝，都不失為靚女。（圖片來源：ViuTV）
2Ling（英文名Elaine）被網友指撞樣達哥，其實咁講即係撞樣埋木村拓哉同蔡思貝，都不失為靚女。（圖片來源：ViuTV）

43）區廷筠（Tengie）

年齡：24
職業：鋼琴導師
IG：tgxxiismj

作為鋼琴導師的Tengie有一定音樂功底，本身亦愛唱歌，特別鍾意唱 R&B 的歌曲。（圖片來源：ViuTV）
作為鋼琴導師的Tengie有一定音樂功底，本身亦愛唱歌，特別鍾意唱 R&B 的歌曲。（圖片來源：ViuTV）

44）曾美欣（Mei Mei）

年齡：29
職業：售貨員
IG：tsangmeimei

露齒笑的Mei Mei獲網友大讚棚牙又齊又白，個樣笑得好甜，好有明星相，可以直接出道。（圖片來源：ViuTV）
露齒笑的Mei Mei獲網友大讚棚牙又齊又白，個樣笑得好甜，好有明星相，可以直接出道。（圖片來源：ViuTV）

45）陳景晴（Jade Chan）

年齡：20
職業：學生
IG：jadechansnowflake

Jade除了被指眼細口大外，相片也被指太老土，好似20年前上影樓影的相，亦有網友指其相片的style似足「倩女幽魂」。（圖片來源：ViuTV）
Jade除了被指眼細口大外，相片也被指太老土，好似20年前上影樓影的相，亦有網友指其相片的style似足「倩女幽魂」。（圖片來源：ViuTV）

46）歐穎芝（Chloe Au）

年齡：18
職業：學生
IG：_chloe_au

Chloe的影相手法雖然也被似20年前的《Yes!》的「城市驚喜」，但她同時也獲讚貌似韓劇《鬼怪》女主角金高銀，勝在好有氣質。（圖片來源：ViuTV）
Chloe的影相手法雖然也被似20年前的《Yes!》的「城市驚喜」，但她同時也獲讚貌似韓劇《鬼怪》女主角金高銀，勝在好有氣質。（圖片來源：ViuTV）

47）周曉欣（Ace）

年齡：23
職業：舞蹈員／跳舞老師
IG：acechau

已是跳舞老師的Ace在社交網上有不少舞蹈片，獲網友大讚舞功了得，不過其單眼相被指好奇怪，似有沙入眼。（圖片來源：ViuTV）
已是跳舞老師的Ace在社交網上有不少舞蹈片，獲網友大讚舞功了得，不過其單眼相被指好奇怪，似有沙入眼。（圖片來源：ViuTV）

48）劉綺婷（Yanny）

年齡：22
職業：舞蹈員／舞蹈導師
IG：yannyhaha

擁有一身健康膚色的Yanny獲激讚靚女，且貌似大台小花賴慰玲。（圖片來源：ViuTV）
擁有一身健康膚色的Yanny獲激讚靚女，且貌似大台小花賴慰玲。（圖片來源：ViuTV）

49）溫彩玲（Jolin）

年齡：26
職業：舞蹈員
IG：jolinwan

Jolin曾在MIRROR演唱會上做過姜濤的伴舞Dancer，獲網友大讚又靚又型，好有魅力。（圖片來源：ViuTV）
Jolin曾在MIRROR演唱會上做過姜濤的伴舞Dancer，獲網友大讚又靚又型，好有魅力。（圖片來源：ViuTV）

50）歐卓瑩（鐵鐵）

年齡：25
職業：模特兒
IG：tiffffau

擁有標緻五官的鐵鐵被指貌似龔嘉欣和湯怡，不過網友更關注的是她在相中的pose令她「離哂罩」。（圖片來源：ViuTV）
擁有標緻五官的鐵鐵被指貌似龔嘉欣和湯怡，不過網友更關注的是她在相中的pose令她「離哂罩」。（圖片來源：ViuTV）

51）歐陽巧霖（Bubu）

年齡：25
職業：化妝師
IG：bubuubu

Bubu係前大台34C咪神歐陽巧瑩個妹，本身任職化妝師，曾經幫過羅天宇、張建聲同家姐及姐夫林師傑等人化妝，不過她公開的相片蒙住下半面，只露出雙眼，被網友取笑她想參加的其實是「口罩小姐2.0」。（圖片來源：ViuTV）
Bubu係前大台34C咪神歐陽巧瑩個妹，本身任職化妝師，曾經幫過羅天宇、張建聲同家姐及姐夫林師傑等人化妝，不過她公開的相片蒙住下半面，只露出雙眼，被網友取笑她想參加的其實是「口罩小姐2.0」。（圖片來源：ViuTV）

52）吳倩怡（Sinnie）

年齡：23
職業：獨立唱作歌手
IG:_nsyee

為了參加《造星4》，Sinnie染了一頭粉紫色長髮，外形相當突出，原來她已推出過不少歌曲，包括《望》、《做夢時我會找到幻想中的那個你》和《下雨時我會想着你帶給我的天晴》。（圖片來源：ViuTV）
為了參加《造星4》，Sinnie染了一頭粉紫色長髮，外形相當突出，原來她已推出過不少歌曲，包括《望》、《做夢時我會找到幻想中的那個你》和《下雨時我會想着你帶給我的天晴》。（圖片來源：ViuTV）

53）房婷婷（丁丁）

年齡：23
職業：學生
IG：tingting_fong

相貌甜美的丁丁被指貌似Bella林穎彤，此外對於因為姓房而被網友笑指係成龍私生女，丁丁亦有在社交網笑答：「我爸爸型啲！」（圖片來源：ViuTV）
相貌甜美的丁丁被指貌似Bella林穎彤，此外對於因為姓房而被網友笑指係成龍私生女，丁丁亦有在社交網親自回應，笑答：「我爸爸型啲！」（圖片來源：ViuTV）

54）任佳慧（Miko）

年齡：25
職業：文員
IG：ykw.ko

雖然職業報稱是文員，但Miko在社交網就指自己係Dancer，同時在手臂同心口上都有大片紋身，相信是走型格路線。（圖片來源：ViuTV）
雖然職業報稱是文員，但Miko在社交網就指自己係Dancer，同時在手臂同心口上都有大片紋身，相信是走型格路線。（圖片來源：ViuTV）

55）蔡舒文（舒文）

年齡：22
職業：學生
IG：shumanchoy

舒文的長髮造型獲讚似Mag林欣彤，而現在的她已改以短髮造型參加《造星4》，獲網友大讚又靚又sharp。（圖片來源：ViuTV）
舒文的長髮造型獲讚似Mag林欣彤，而現在的她已改以短髮造型參加《造星4》，獲網友大讚又靚又sharp。（圖片來源：ViuTV）

56）鍾心悅（米線）

年齡：22
職業：學生
IG：chickcsyyy

鍾心悅現時是港大學生，也是學校Danso成員，由於外號叫「米線」，令網友不停呼叫FB專頁「米線關注組」和譚仔marketing，希望他們可以現身支持「米線」參賽。（圖片來源：ViuTV）
鍾心悅現時是港大學生，也是學校Danso成員，由於外號叫「米線」，令網友不停呼叫FB專頁「米線關注組」和譚仔marketing，希望他們可以現身支持「米線」參賽。（圖片來源：ViuTV）

57）張瑞芝（Ariels）

年齡：17
職業：學生
IG：ari312__

Ariels的相片被網友取笑似尋人post中尋找行山失蹤人士的相片，睇翻Ariels的社交網，原來她經常四出行山和露營，非常享受戶外活動，同時她也是香港韓國國際學校中的K-pop舞團Caution Dance Crew成員。（圖片來源：ViuTV）
Ariels的相片被網友取笑似尋人post中尋找行山失蹤人士的相片，睇翻Ariels的社交網，原來她經常四出行山和露營，非常享受戶外活動，同時她也是香港韓國國際學校中的K-pop舞團Caution Dance Crew成員。（圖片來源：ViuTV）

58）盧芷韻（Kinki）

年齡：17
職業：學生
IG：kinki_is_here

近乎素顏出鏡的Kinki獲網友大讚夠pure又cute，而且仲好唱得。（圖片來源：ViuTV）
近乎素顏出鏡的Kinki獲網友大讚夠pure又cute，而且仲好唱得。（圖片來源：ViuTV）

59）張嘉慧（嘉嘉）

年齡：17
職業：學生
IG：09.30kw

嘉嘉平日影過不少寫真，也做過時裝網店Model，大部分相片都走型路線，今次所po的相片卻是陽光開朗mode，獲網友大讚表現得夠放。（圖片來源：ViuTV）
嘉嘉平日影過不少寫真，也做過時裝網店Model，大部分相片都走型路線，今次所po的相片卻是陽光開朗mode，獲網友大讚表現得夠放。（圖片來源：ViuTV）

60）楊安妮（Win Win）

年齡：25
職業：跳舞老師
IG：__on.i

Win Win被指貌似HotCha成員Regen，好有女團Feel，而且跳舞好勁，幫過肥仔拍MV，可以直接出道。（圖片來源：ViuTV）
Win Win被指貌似HotCha成員Regen，好有女團Feel，而且跳舞好勁，幫過肥仔拍MV，可以直接出道。（圖片來源：ViuTV）

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