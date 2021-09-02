全民造星4｜96強現真身 參賽者61-80號 有電臀舞女神 前大台童星 《造星3》方方

今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中第61至80號參賽者，有被封為「電臀舞女神」的露髀，還有KB旗下模特兒東東，曾做過大台童星的前Honey Bees成員May May，以及曾參加過《全民造星3》的方方等。
文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖
《全民造星4》96強現真身 61-80號參賽者逐個捉
61）曾業喬（燒賣）
年齡：16
職業：學生
IG：siumaiii_0426
62）何榛綦（榛綦）
年齡：18
職業：學生
IG：natsiennaho
63）陳嘉瑤（露髀）
年齡：25
職業：舞蹈員
IG：c.rubyy__
64）林泳怡（Vicky）
年齡：27
職業：自由身演員／電視節目主持
IG：lamvickyvicky
65）余施熲（阿Wing）
年齡：19
職業：學生
IG：ahwinggg_
66）賴泳騫（Sam）
年齡：22
職業：學生
IG：samantha.lwh
67）楊芷程（Sarah）
年齡：22
職業：主題公園演員
IG：Sarah_yangtszching
68）傅奕思（阿J）
年齡：25
職業：自僱人士
IG：jjforjelly
69）黃鉦貽（鉦貽）
年齡：25
職業：舞蹈員
IG：zoewcyyy
70）郭東彩（東東）
年齡：21
職業：美甲師
IG：jazzicabbx
71）莫家琪（家琪）
年齡：27
職業：全職舞蹈員／導師
IG：kakimokkk
72）廖芷嘉（Ika）
年齡：24
職業：歌手
IG：ikaliu_
73）陳紀澄（Tania）
年齡：18
職業：學生
IG：taniackc
74）蘇芷晴（So Ching）
年齡：25
職業：舞蹈員／跳舞老師
IG：soching_nat
75）譚羨桐（May May）
年齡：20
職業：學生
IG：maymay_mmt
76）羅詠琪（Winkie）
年齡：22
職業：Freelance model / 跳繩教練
IG：wingki.1118
77）吳秀明（TABI）
年齡：28
職業：唱作歌手
IG：tabi.hk
78）馬彩欣（馬欣）
年齡：27
職業：專業舞蹈員／跳舞導師
IG：myyoann
79）陳昭煊（超酸）
年齡：25
職業：自由工作者
IG：kilbychan
80）方芷欣（方方）
年齡：26
職業：專業舞蹈員
IG：fongfongfong_