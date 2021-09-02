全民造星4｜96強現真身 參賽者81-96號 有193細妹《超級巨聲》趙展彤 仲有《造星3》阿Bee同Christine

今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中第81至96號參賽者，有193細妹郭嘉盈（Michelle），還有曾參加過第一屆《超級巨聲》的趙展彤，以及《全民造星3》的阿Bee和Christine等。
文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖
《全民造星4》96強現真身 第81-96號參賽者逐個捉
81）鍾卓穎（Ash）
年齡：23
職業：護士
IG：iamashleyyy__
82）周卓盈（阿Mic）
年齡：23
職業：自由工作者
IG：micmichow
83）何佩婷（何佩）
年齡：25
職業：廣告撰稿員
IG：ho_pui
84）趙展彤（VAL）
年齡：24
職業：自由工作者
IG：valentina_cct
85）蘇家欣（阿bee）
年齡：27
職業：歌手/幼兒教育老師
IG：bebrianna
86）黎美萱（Michelle）
年齡：25
職業：藝人
IG：_lmhmc
87）葛綽瑤（Yoyo）
年齡：22
職業：自由工作者
IG：yoyo_kot
88）劉展翹（Jackie）
年齡：27
職業：演員
IG：jjackielauu
89）安希婷（安希婷）
年齡：24
職業：紋身師
IG：e.foreve
90）鄭嘉欣（Christine）
年齡：28
職業：模特兒
IG：christine.dinc
91）許軼（Day）
年齡：19
職業：學生
IG：6y_day
92）郭曉妍（阿Yo）
年齡：16
職業：學生
IG：yokhyo_
93）廖雪蕎（Liu哥）
年齡：24
職業：田徑教練
IG：samanthaliu614
94）吳欣諺（Yanis）
年齡：17
職業：學生
IG：yxnisng
95）許寶恆（Alice）
年齡：22
職業：文員
IG：huii_alice
96）郭嘉盈（3妹）
年齡：26
職業：金融從業員
IG：michellekky