全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者1-20號 有余香凝細妹余潔滢 古天樂旗下藝人《造星3》子涓等
今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中首20位參賽者，有余香凝細妹余潔滢，亦有《造星3》子涓，質素相當高。
文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖
《全民造星4》96強現真身首20位參賽者逐個捉
1）蘇雅琳（Ivy So）
年齡：20
職業：學生
IG：ivyysooo
2）黃雅慧（咖喱）
年齡：27
職業：醫生
IG：wnwkelly
3）邱彥筒（Marf）
年齡：19
職業：獸醫護士
IG：_marifemarife_
4）穎蕎（穎蕎）
年齡：24
職業：模特兒
IG：ziva.wingkiu
5）坂部佩莎（莎莎）
年齡：20
職業：學生
IG：lezona_b
6）陳玉幸（Hannah）
年齡：23
職業：自由工作者
IG：hannchannn
7）梁式昕（Catrina）
年齡：27
職業：模特兒
IG：catrina_leung
8）陳玥伶（小砂）
年齡：29
職業：舞蹈員
IG：siusaaaa
9）羅洛家（Carmina）
年齡：26
職業：模特兒
IG：carminola
10）余潔滢（潔滢）
年齡：24
職業：模特兒／演員
IG：zoe_yuying
11）鍾君珩（Dru）
年齡：28
職業：醫學美容
IG：dru.chung
12）何洛瑤（Sica）
年齡：21
職業：咖啡店侍應
IG：j.sicasi
13）曾善婷（Ashi）
年齡：27
職業：紋身師
IG：bikkuri.ashi
14）鄭芷淇（Elka）
年齡：18
職業：學生
IG：10.09.c
15）李晞彤（Carina）
年齡：19
職業：學生
IG：carinalxt
16）夏子涓（子涓）
年齡：26
職業：歌手
IG：ha_x912x
17）黃詠霖（阿蛋）
年齡：19
職業：學生
IG：011011_egg
18）陳莉詩（蘇菲）
職業：網店店主
年齡：26
IG：sophiee1116
19）黃筠兒（筠兒）
年齡：27
職業：藝人
IG：wchloew
20）余嘉熙（Karen）
年齡：20
職業：學生
IG：karen.yeeeee