全民造星4｜Ash證實離婚 被爆蒲精欺凌同學往事
文：東方新地｜圖：[email protected]___、[email protected]
星途明亮
Ash只23歲便已是人妻身份，但無損她受歡迎的程度，畢竟外在條件是客觀的，靚樣擺在眼前，人見人愛，連第一輪比賽個人表演時，甫一出場簡單開口唱了兩句，花姐已坦言：「我鍾意佢！」梁祖堯都讚：「佢係箍牙都靚嗰啲。」
除了樣靚，Ash更因護士職業加分，早前在節目喊晒口分享新生嬰兒深切治療部傷心事，成功感動觀眾，即使早早被《造星4》淘汰，但正面人氣與形象已確立，瞬時獲得不少幕前工作機會，像為品牌賣廣告、為MC（張天賦）擔任MV女主角等等，作品面世後無一不被再三稱讚漂亮、再三強調Ash值得入女團，直指其已婚身分根本不影響她星途。
離婚消息
不過，近日有網民發現疑似Ash的台灣人丈夫，他在個人IG打出長篇深情感言，當中直言：「一起在香港結婚生活，最後，一起在香港簽字離婚。」且字裡行間流露的都是不捨與傷痛。
另一邊廂，有人到Ash IG留言說：「做咩離婚都唔通知聲。」Ash對此沒有否認，更直接畀like。離婚一事在網上瘋傳後，Ash與上述前夫的合照一張張被公開，Ash隨後亦在IG限時動態表示：「無可奈何地要結束呢段關係，我哋和平達成共識，分開係由衷地想對方往後成為更好的人。」看來大約2020年下旬才結婚的她，確是回復單身了。
Ash雙面人
對於Ash回復單身，有網民指因而看出她是雙面人，直言她12月15日才公開塑造婚姻美滿假象，表示自己很幸運「有先生一直鼓勵同支持」，但12月28日已經暗示離婚了。又有網民猜測Ash離婚原因，不外乎想在娛圈混下去，怕婚姻生活影響星途，而前夫則成人之美咁話。
傳聞以前喜愛夜蒲、欺凌同學
無獨有偶，網上陸續有自稱是Ash舊同學的人現身，直斥Ash雙面，指她在幕前塑造純品純情形象，明明以前「個人好寸，拍過好多次拖，好Open，會蒲、露波、去蘭桂芳、跳鋼管舞」，與《造星4》造出來的Ash是兩回事。又有人跳出來訴說以前在學校被Ash欺凌，指Ash會「寸啲女仔A0(未拍過拖）、是處女，唔埋堆就搞小圈子，總之細個被佢蝦過，呢個陰影一世都磨滅唔到。」對於舊同學指控，Ash曾在IG限時動態回應：「我細個係講嘢直接、橫衝直撞會得罪人……但我發誓從來冇要去欺凌人。」
Ash之後更表示受欺凌的是自己，並言：「份人係點呃唔到。放大我嘅過去，加上一啲冇發生過嘅事，會令你開心就繼續……有好多識我或唔識我嘅人保護我支持我，唔講咁多，以後唱多啲歌報答你哋。」