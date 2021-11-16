全民造星4｜Ash對WINKA掀天籟之音對決 評審嚴重選擇困難症又復發

ViuTV皇牌節目《全民造星4》第12集有被稱為天籟之音的Ash，憑著自己甜美的聲線已經令導師以及女團經理人戴穎（Wing）留下深刻印象，就連花姐看過其表演後亦大呼：「我鍾意佢呀」。

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片