全民造星4｜Ash對WINKA掀天籟之音對決 評審嚴重選擇困難症又復發
ViuTV皇牌節目《全民造星4》第12集有被稱為天籟之音的Ash，憑著自己甜美的聲線已經令導師以及女團經理人戴穎（Wing）留下深刻印象，就連花姐看過其表演後亦大呼：「我鍾意佢呀」。
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
81號 天籟之音Ash鍾卓穎
年僅23歲的Ash現職是一名護士，正在箍牙的俏護的她，獲網友大讚靚女之餘，更被指貌似「微辣」的Tina。Ash在海選時已經令導師和評審留下深刻印象，阿祖大讚對方一開聲唱歌就如同天使一樣，有著天籟之音，坦言被其歌聲感動到說不出話來﹔而Wing則被她的歌聲感動到眼濕濕，亦笑指對方有點像Angelababy（楊穎）。作為新生嬰兒深切治療部的護士Ash，指參賽原因與工作需面對的生離死別有關：「有啲BB照顧咗好耐，但係可能到佢兩歲嘅時候就要離開世界。個刻就知道唔係每個人都可以活到我呢個歲數。如果仲要為咗自己嘅膽量而去放棄一啲可以嘗試嘅嘢，將來一定會後悔。」
全場被Ash的歌聲融化
一眾評判看完Ash表演後，亦被她的歌聲融化。Ash即席演唱了一小段王灝兒（JW）的《矛盾一生》，被當奴大讚飽享耳福。而節目主持強尼亦罕有地私心指十分喜歡聽Ash唱歌。另一邊廂，因Ash的對手是歌手陳泳伽（WINKA）。
Ash與WINKA勢均力敵！
而今次Ash的對26號WINKA陳泳伽同樣都是唱得之人，同樣是23歲的WINKA早於2018年已加入樂壇是人氣Busker兼唱作歌手，今年相繼推出了歌曲《Cupid-19》及《無名》。論外形WINKA與Ash各有特色，加上兩者實力相若令三位評判又再次陷入兩難局面。
76號Winkie羅詠琪
專場是跳繩的羅詠琪現時22歲，原來在2014年參加過《第十屆世界跳繩青年錦標賽(香港)》，仲成功攞到多個團體項目冠軍，現時作為教練的她身材更操得勁Fit，一身健康膚色非常搶鏡。