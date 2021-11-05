全民造星4｜歐陽巧瑩妹Bubu大熱倒灶 阿Sam上演史上最尷尬演出
繼昨晚DAY許軼以超班馬的姿態搶晒風頭之後，今晚（5/11）的《全民造星4》繼續上演餘下的時一對一PK首輪淘汰賽。在預告片中，新、舊花姐、導師以及三名判審都表現得相當激動，不負眾望，今日的最後一場上演一齣「最強對最強」，當中勝出的阿Sam更上演了「造星」史上最尷尬的一個表演。
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、連登討論區截圖
歐陽巧瑩妹妹Bubu大熱倒灶
有家姐歐陽巧瑩的加持，歐陽巧霖Bubu自宣布參加後一直受到傳媒關注，而她自己亦非常努力，由最初開的76KG減至64公斤應戰首輪PK賽。雖然幾有肉地的Bubu表現出自信。可以最後還是不敵出場唱類似主題樂園歌曲的阿MIC，大熱倒灶進入淘汰區。
「造星」史上最尷尬的表演
今日嘅最後一組由米線對阿Sam！一開始兩位導師對兩位都冇乜好感，尤其是「跳舞＋戲劇」的粉線，被喻為一副虛假的笑容加上反差極大的折骨舞步，整個表演古靈精怪。雖然米線嘅表演已經夠激，但估唔到令阿祖在導師方咆哮的是表演「戲劇」的阿Sam。阿Sam的「小姐誘心」，實際上是「恐怖女人讀白」，此番獨腳戲從未在「造星舞台」上出現過，而且經常望住鏡頭的阿Sam，表情做足但略嫌浮誇，場面尷尬非常。雖然最後評判還是判阿Sam勝出，但全場仍然是一臉茫然，打從心底被她的表演搞得滿頭問號。