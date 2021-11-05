全民造星4｜歐陽巧瑩妹Bubu大熱倒灶 阿Sam上演史上最尷尬演出

繼昨晚DAY許軼以超班馬的姿態搶晒風頭之後，今晚（5/11）的《全民造星4》繼續上演餘下的時一對一PK首輪淘汰賽。在預告片中，新、舊花姐、導師以及三名判審都表現得相當激動，不負眾望，今日的最後一場上演一齣「最強對最強」，當中勝出的阿Sam更上演了「造星」史上最尷尬的一個表演。

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、連登討論區截圖