全民造星4｜8人女團COLLAR成軍名單出爐 Marf知道芯駖入選超驚訝

《全民造星4》女團成軍名單揭曉！今天（12/1）在女團成立記招上，除了冠、亞、季軍Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）已穩佔女團3席位外，加埋人氣王Ivy So、WINKA、芯駖、So Ching及Candy，組成8人女團，團名叫COLLAR。全個ViuTV Facebook Live最高峰時有大約7.5萬人同時收看，超高人氣。有人歡喜有人愁，不少人都替Win Win及CK唔抵，而35歲的芯駖的入圍亦受到非議。