全民造星4｜Dru 鍾君珩團體賽首個被淘汰 曾因中性晉級惹眾怒

《全民造星4》女團選拔進入第二輪，最俊朗參賽者11號鍾君珩（Dru）在首輪對決被評判篩走！從事醫學美容的Dru鍾君珩在參賽期間深得其他女團員喜愛，成為集郵對象！

文：東方新地 圖：ViuTV、參賽者IG、《全民造星4》截圖、[email protected]造星評議會截圖