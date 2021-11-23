全民造星4｜Dru 鍾君珩團體賽首個被淘汰 曾因中性晉級惹眾怒
文：東方新地 圖：ViuTV、參賽者IG、《全民造星4》截圖、[email protected]造星評議會截圖
11號鍾君珩（Dru）團體賽首個被淘汰
年齡：29
職業：醫學美容
IG：dru.chung
11月11日初次登場的11號鍾君珩Dru外貌中性，身高178cm，個人專長係「唱歌/ 吉他/ 籃球/ 駕駛小型飛機」，獲網友大讚又高又型，好期待她能夠跑出。
第二輪演出、女團對決片段
3妹加持！Dru成為集郵對象
1992年10月06日出生的Dru剛踏入29歲，自我介紹時表示「某程度上，我是一個非常堅持自己的決定及想法的人。」型格態度深得其他女團員傾慕，連193妹都分享合照以示支持：
「擊敗」YoYo順利入圍反被圍攻
學導師話齋，中性打扮嘅Dru的確在《造星4》內部幾受歡迎，可惜在核心的外圍卻完全相反。在第四集中，Dru以一首《刻在我心底的名字》靜態演唱，表現並不亮眼，花姐更狠評：「唔係唔得，係冇感覺」，而對手YoYo唱跳表演則賞心悅目。然而，評判最後決定因為「女團需要中性」為理由判她晉級級。反轉的賽果即時惹起網絡熱議，各大討論區充斥住對Dru的負評，「因為呢個身份，佢表演咩都入到」、「明顯YoYo技藝外型魅力都更優勝」、「咁將YoYo轉做中性打扮咪得囉」。
矛頭直指三位評判
其實在《全民造星4》開播以來，三位評判的表現都是最受觀眾質疑，加上今屆畸形的賽制，實在令不少較強的參賽者跌入復活區，較弱的反而矇混過關。而今次Dru擊敗YoYo一案，網民就將責任完全推在三位評判身上，認為「女團需要中性」絕對不是理由，應該選才藝了得的再加以「改造」，討論區的留言更頗為激進，粗口橫飛，例如「你老X三個評判，咩準則呀」、「評判打算做壞個節目」、「評判係咪盲咗」之類，更集體要求將評判換走！可惜首輪淘汰其實一早已錄影，已經不能再推倒重來了。
即睇部分精彩留言：
全民造星FAQ
Q： 《全民造星4》今屆賽制如何？
A： 《全民造星4》比賽由11月1日展開，第一輪前哨戰，由96人晉級至60強，參賽者採取「二人一組」淘汰制，先作1分30秒的表演，並透過抽籤決定出場次序；每位獲選晉級的女生，將分別隸屬導師梁祖堯或許廷鏗組別，30人一組。
Q： 《全民造星4》評判是誰？
首輪評判是鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」
Q： 《全民造星4》今屆女團經理人阿Wing是誰？
節目監製花姐經常在節目中搶晒風頭，但到今屆曾表示要「退下火線」，力捧新女團經理人Wing戴穎上位，被稱為「新花姐」。而其實這位「新花姐」來頭唔小，而且同MIRROR亦好有淵源！詳見：經理人阿Wing戴穎起底