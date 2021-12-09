全民造星4｜安希婷失準累Ika被淘汰 欣宜面前表演《七個小矮人》勁尷尬
ViuTV皇牌節目《全民造星4》來到第二十九集，今晚上演了A組唱家班及B組全體上陣小話劇的對決，力保「死亡名單」上的Ika和Karen。
文：東方新地｜圖：《全民造星4》截圖、TVB節目截圖
A組唱家班《剖白》-賣弄技巧勁作狀，安希婷被情感吞噬累全家
許廷鏗今次出齊A組的唱將，當中安希婷與穎蕎更冰䆁之前合作的不和，團隊合作性大大提升！然而，在比賽之前的驗收過程中，卻被花姐狠批作狀，純粹賣弄唱歌技巧零情緒！到真正表演時，花姐依然暗指她們有點各有各唱，有欠一體，最後安希婷的一句「有點可能」甚至眼濕濕有點被情緒影響表現，整體未如理想！結果黃修平和余迪偉都認同她被情感影響：「呢種真情影響了表現，你嗰part係跳咗出嚟」
B 組-暐翹和Ivy譜戀曲感動到欣宜爆喊-黃修平讚揚戲劇才華
今次B組決定參考上屆《全民造星3》的經典表演《我們》，上演一場同性的浪漫愛情《勞斯箂斯》。導師阿祖認為難度很高，事關上屆的顧定軒和Manson原本都是演員，惟今次模仿二人的暐翹和Ivy卻未有太多演戲技巧，阿祖在比賽前亦只表示她們「進步很多」。到正式表演時，暐翹的表現成功撇低排演時的尷尬情緒和眼神閃縮，亦成功感動到五位評判，欣宜仲睇到喊！而另一方面，著名電影導演黃修平更大讚B組的表演很有戲劇上的才華，更寄語花姐在日後的女團中多加入類似元素。
花姐一句說話，道出場對決的重心：
「呢兩個表演嘅分別就係，一個就係自己感動自己喊，人哋感受唔到，另一組就係我做咗嘢令人哋喊。」
最後評判五盞紅燈，一致宣布A組落敗，第一順位Ika被淘汰。
阿Day終於登場，A組在在欣宜面前上演《七個小矮人》，勾起「吳卓羲」回憶
A組在第三場比賽中決定為大家帶來一場小型音樂劇《七個小矮人》，平均年齡18.5歲的確青春無限，但最初她們都生怕會像之前的評語一般，感覺似中學生表演，所以她們都刻意向同組其它姐姐請教，最後終獲得平衡，令Ariel得以安心。到真正表演，六位成員均能展現出青春活力，余迪偉更高度讚揚她們能夠在短短數分鐘內帶來有質素的音樂劇很值得讚賞。不過有網民就表示，在欣宜面前上演一場類近「白雪公主」的表演，不其然想起多年前欣宜在台上親吻吳卓羲的經典畫面，略嫌有啲尷尬！