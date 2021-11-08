全民造星4｜1號 Ivy So憑親和力成熱搜！余潔滢、混血莎莎、子涓屢敗屢戰
文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖
《全民造星4》96強現真身首20位參賽者逐個捉
1）蘇雅琳（Ivy So）樣靚又有親和力、花姐唔睇好
年齡：20
職業：學生
IG：ivyysooo
14）鄭芷淇（Elka）第4集登場嚴重走音晉身60強
年齡：18
職業：學生
IG：10.09.c
Elka第4集登場，初次表演嚴重走音，因對手太弱而成功晉身60強，因歌唱欠人佳被撥入許廷鏗組別。
5）坂部佩莎（莎莎）第1集登場
年齡：20
職業：學生
IG：lezona_b
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2）黃雅慧（咖喱）
年齡：27
職業：醫生
IG：wnwkelly
3）邱彥筒（Marf）
年齡：19
職業：獸醫護士
IG：_marifemarife_
4）穎蕎（穎蕎）
年齡：24
職業：模特兒
IG：ziva.wingkiu
6）陳玉幸（Hannah）
年齡：23
職業：自由工作者
IG：hannchannn
7）梁式昕（Catrina）
年齡：27
職業：模特兒
IG：catrina_leung
8）陳玥伶（小砂）
年齡：29
職業：舞蹈員
IG：siusaaaa
9）羅洛家（Carmina）
年齡：26
職業：模特兒
IG：carminola
10）余潔滢（Zoe）
年齡：24
職業：模特兒／演員
IG：zoe_yuying
11）鍾君珩（Dru）
年齡：28
職業：醫學美容
IG：dru.chung
12）何洛瑤（Sica）
年齡：21
職業：咖啡店侍應
IG：j.sicasi
13）曾善婷（Ashi）
年齡：27
職業：紋身師
IG：bikkuri.ashi
15）李晞彤（Carina）
年齡：19
職業：學生
IG：carinalxt
16）夏子涓（子涓）
年齡：26
職業：歌手
IG：ha_x912x
17）黃詠霖（阿蛋）
年齡：19
職業：學生
IG：011011_egg
18）陳莉詩（蘇菲）
職業：網店店主
年齡：26
IG：sophiee1116
19）黃筠兒（筠兒）
年齡：27
職業：藝人
IG：wchloew
20）余嘉熙（Karen）
年齡：20
職業：學生
IG：karen.yeeeee
仲有其他參賽者：
參賽者21-40號 有亞姐冠軍 女版黃宗澤 同姜濤緋聞女友？
參賽者41-60號 有歐陽巧瑩細妹 翻版Regen
參賽者61-80號 有電臀舞女神 前大台童星 《造星3》方方
參賽者81-96號 有193細妹《超級巨聲》趙展彤 仲有《造星3》阿Bee同Christine
即睇《全民造星4》記者會：
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》今屆賽制如何？
A： 《全民造星4》比賽由11月1日展開，第一輪前哨戰，由96人晉級至60強，參賽者採取「二人一組」淘汰制，先作1分30秒的表演，並透過抽籤決定出場次序；每位獲選晉級的女生，將分別隸屬導師梁祖堯或許廷鏗組別，30人一組。
Q： 《全民造星4》評判是誰？
首輪評判是鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」