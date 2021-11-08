全民造星4｜1號 Ivy So憑親和力成熱搜！余潔滢、混血莎莎、子涓屢敗屢戰

今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中首20位參賽者，有余香凝細妹余潔滢，亦有《造星3》子涓，質素相當高。

文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖