全民造星4參賽者介紹

全民造星4｜1號 Ivy So憑親和力成熱搜！余潔滢、混血莎莎、子涓屢敗屢戰

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撰文：東方新地

今年ViuTV選秀節目《全民造星4》以「組女團」為目標，由海選開始已全城矚目，成功入圍的96強參賽者今日首度現身，一齊邊跳邊唱《前傳》，其中首20位參賽者，有余香凝細妹余潔滢，亦有《造星3》子涓，質素相當高。

文：東方新地｜圖：ViuTV FB圖片及影片截圖

ViuTV《全民造星4》頭10位參賽者（右起）Ivy、咖喱、Marf、穎蕎、莎莎、Hannah、Catrina、小砂、Carmina、潔滢。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV《全民造星4》頭10位參賽者（右起）Ivy、咖喱、Marf、穎蕎、莎莎、Hannah、Catrina、小砂、Carmina、潔滢。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV《全民造星4》第11至20位參賽者（右起）Dru、Sica、Ashi、Elka、Carina、子涓、阿蛋、蘇菲、筠兒、Karen。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV《全民造星4》第11至20位參賽者（右起）Dru、Sica、Ashi、Elka、Carina、子涓、阿蛋、蘇菲、筠兒、Karen。（圖片來源：ViuTV）

《全民造星4》96強現真身首20位參賽者逐個捉

全民造星4
（圖片來源：全民造星IV官方網站）

1）蘇雅琳（Ivy So）樣靚又有親和力、花姐唔睇好

年齡：20
職業：學生
IG：ivyysooo

今年20歲的Ivy愛Cosplay亦愛跳舞。（圖片來源：ViuTV）
今年20歲的Ivy愛Cosplay亦愛跳舞。（圖片來源：ViuTV）

14）鄭芷淇（Elka）第4集登場嚴重走音晉身60強

年齡：18
職業：學生
IG：10.09.c

Elka第4集登場，初次表演嚴重走音，因對手太弱而成功晉身60強，因歌唱欠人佳被撥入許廷鏗組別。

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
Elka早前亦參加過網上選秀真人騷節目《冤枉新秀訓練營》，曾被七師傅指貌似日本AV女優。（圖片來源：ViuTV）

5）坂部佩莎（莎莎）第1集登場

年齡：20
職業：學生
IG：lezona_b

日本妹莎莎在香港長大、外國留學，自言是個努力追夢的普通女仔。（圖片來源：ViuTV）
日本妹莎莎在香港長大、外國留學，自言是個努力追夢的普通女仔。（圖片來源：ViuTV）

相關文章：港日混血莎莎跳「十字步」入圍 曾是薛家燕旗下少女組合成員

2）黃雅慧（咖喱）

年齡：27
職業：醫生
IG：wnwkelly

咖喱的醫生職業令不少網友大叫好勁。（圖片來源：ViuTV）
咖喱的醫生職業令不少網友大叫好勁。（圖片來源：ViuTV）

3）邱彥筒（Marf）

年齡：19
職業：獸醫護士
IG：_marifemarife_

職業報稱係獸醫護士的Marf，亦有兼做Freelance Model和Dancer。（圖片來源：ViuTV）
職業報稱係獸醫護士的Marf，亦有兼做Freelance Model和Dancer。（圖片來源：ViuTV）

4）穎蕎（穎蕎）

年齡：24
職業：模特兒
IG：ziva.wingkiu

已經入行做Model的穎蕎英文名Ziva，鬼妹樣被指有點似何超儀。（圖片來源：ViuTV）
已經入行做Model的穎蕎英文名Ziva，鬼妹樣被指有點似何超儀。（圖片來源：ViuTV）

6）陳玉幸（Hannah）

年齡：23
職業：自由工作者
IG：hannchannn

今年自舞蹈學校畢業的Hannah，被指同MIRROR成員阿Jer撞樣。（圖片來源：ViuTV）
今年自舞蹈學校畢業的Hannah，被指同MIRROR成員阿Jer撞樣。（圖片來源：ViuTV）

7）梁式昕（Catrina）

年齡：27
職業：模特兒
IG：catrina_leung

Catrina原來是古天樂旗下「天下一將士」藝人，樣貌獲網民大讚在眾多參賽者中最靚。（圖片來源：ViuTV）
Catrina原來是古天樂旗下「天下一將士」藝人，樣貌獲網民大讚在眾多參賽者中最靚。（圖片來源：ViuTV）

8）陳玥伶（小砂）

年齡：29
職業：舞蹈員
IG：siusaaaa

小砂是專深舞蹈員也是舞蹈教練和編舞家，有豐富的演出經驗，曾為梁靜茹、C AllStar等演唱會舞者。（圖片來源：ViuTV）
小砂是專深舞蹈員也是舞蹈教練和編舞家，有豐富的演出經驗，曾為梁靜茹、C AllStar等演唱會舞者。（圖片來源：ViuTV）

9）羅洛家（Carmina）

年齡：26
職業：模特兒
IG：carminola

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
Carmina是著名指揮家葉詠詩及退休警務處高級助理處長羅夢熊的女兒。（圖片來源：ViuTV）

10）余潔滢（Zoe）

年齡：24
職業：模特兒／演員
IG：zoe_yuying

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
余潔滢是女星余香凝細妹，曾演出ViuTV劇集《男排女將》，不過她最受人關注的，卻是作為MIRROR成員Tiger緋聞女友的身份。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：全民造星IV官方網站截圖 ）
（圖片來源：全民造星IV官方網站截圖 ）

11）鍾君珩（Dru）

年齡：28
職業：醫學美容
IG：dru.chung

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
外貌中性的Dru，獲網友大讚又高又型，好期待她能夠跑出。（圖片來源：ViuTV）

12）何洛瑤（Sica）

年齡：21
職業：咖啡店侍應
IG：j.sicasi

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
Sica在網上有不少粉絲，匿稱她為「卡死」，大讚她「好pure好true」，更紛紛留言「卡死世一」。（圖片來源：ViuTV）

13）曾善婷（Ashi）

年齡：27
職業：紋身師
IG：bikkuri.ashi

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
Ashi是獨立樂隊「小紅帽」的主音Ashley，但她只填報了紋身師的職業，網友笑指她可以接拍劇集《太平紋身店》第二季。（圖片來源：ViuTV）

15）李晞彤（Carina）

年齡：19
職業：學生
IG：carinalxt

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
仍在讀書的Carina有樣有身材，在IG亦不時經常大晒著小背心和熱褲的靚相。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：全民造星IV官方網站截圖 ）
（圖片來源：全民造星IV官方網站截圖 ）

16）夏子涓（子涓）

年齡：26
職業：歌手
IG：ha_x912x

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
曾是女團Bingo成員的子涓屢敗屢戰，繼去年《造星3》落敗後，今次再度挑戰《造星4》。（圖片來源：ViuTV）

17）黃詠霖（阿蛋）

年齡：19
職業：學生
IG：011011_egg

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
19歲阿蛋獲網友大讚又靚又有氣質，是個清純美少女。（圖片來源：ViuTV）

18）陳莉詩（蘇菲）

職業：網店店主
年齡：26
IG：sophiee1116

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
蘇菲獲讚表演《前傳》時跳得又唱得，有機會成為大熱參賽者。（圖片來源：ViuTV）

19）黃筠兒（筠兒）

年齡：27
職業：藝人
IG：wchloew

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
筠兒（Chloe）本名黃均宜，自細學舞，去年出道成為新人跳唱歌手，及拍過網劇《快樂520》。（圖片來源：ViuTV）

20）余嘉熙（Karen）

年齡：20
職業：學生
IG：karen.yeeeee

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
還是學生的Karen有自己寫歌並放上YouTube，其YouTube頻道吸引了過千個訂閱者。（圖片來源：ViuTV）

仲有其他參賽者：

參賽者21-40號 有亞姐冠軍 女版黃宗澤 同姜濤緋聞女友？

參賽者41-60號 有歐陽巧瑩細妹 翻版Regen

參賽者61-80號 有電臀舞女神 前大台童星 《造星3》方方

參賽者81-96號 有193細妹《超級巨聲》趙展彤 仲有《造星3》阿Bee同Christine

即睇《全民造星4》記者會：

《全民造星4》FAQ

Q： 《全民造星4》今屆賽制如何？

A： 《全民造星4》比賽由11月1日展開，第一輪前哨戰，由96人晉級至60強，參賽者採取「二人一組」淘汰制，先作1分30秒的表演，並透過抽籤決定出場次序；每位獲選晉級的女生，將分別隸屬導師梁祖堯或許廷鏗組別，30人一組。

Q： 《全民造星4》評判是誰？

首輪評判是鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」

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