全民造星4｜「孖八」Jackie竟然出局！ 女版Lokman Gao地板舞成功嚇窒全場
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
第一場倩彤對Vicky
第十一集首先上演的是「演技的對決」可識倩彤嘅「戲」有頭無尾，看得導師梁祖堯不是味兒。反而身穿婚紗上陣的Vicky，加上獻唱《若》感動全場，就連評判當奴都自覺被觸動，最後Vicky成功晉級。
第二組：88號Jackie 劉展翹係Youtube界紅人輸畀日系Sica
27歲的Jackie劉展翹參賽編號是「孖八」，樣子可愛兼有豐富幕前演出經驗，更盛傳是「內定冠軍」！Jackie在2014年出道，當時與游學修、何啟華、易健兒等參與網絡創作團體「學舌鳥 Mocking Jer」之幕前演出；2015年，21歲的Jackie加入「CapTV擷電視」，與游學修、許賢、蘇致豪、易健兒等擔任常駐幕前成員，其後再加入網絡創作團體「啱Channel」擔任常駐幕前成員，在Youtube界有一定觀眾緣，可惜首輸就輸畀21歲的日系少女⋯⋯
12號Sica 何洛瑤日系演出《心急人上》硬塞梁祖堯
日系風格的Sica與Jackie對決，得到兩盞燈令Jackie 跌入淘汰區！兩位導師都唔肯要，評判夾硬送畀梁祖堯！其實Sica的表現亦未見亮麗，唱歌技巧亦認真麻麻，最後係靠「夠自然」取勝！
第三組：43號 Tengie 區廷筠晉級派到許廷鏗組別
Tengie選唱193的《睡到三點》，連3爺經理人花姐都話「無諗過有人會用193嘅歌比賽」！事關此歌並不太適合用作比賽。不過，面對住有「女版Lockman」阿 Gao，即使導師們都在她身上看見[email protected]嘅影子，但最終仍然不敵Tengie，Tengie最後加入阿祖的隊伍。
38號Gao沈貞巧有「女版Lokman」之稱
第四場對決：鉦貽對鐵鐵
被旁白比喻為「最冇野發生表演」，最終鐵鐵三票全勝晉級加入阿祖的隊伍。
全民造星4第11集預告：源源不絕少女味？戲劇組又嚟料！入圍靠好笑？
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》今屆賽制如何？
A： 《全民造星4》比賽由11月1日展開，第一輪前哨戰，由96人晉級至60強，參賽者採取「二人一組」淘汰制，先作1分30秒的表演，並透過抽籤決定出場次序；每位獲選晉級的女生，將分別隸屬導師梁祖堯或許廷鏗組別，30人一組。
Q： 《全民造星4》評判是誰？
首輪評判是鄭融、當奴及朱栢康，其中朱柏康曾參演《金都》，首次擔綱電影男主角即獲得「第39屆香港電影金像獎最佳男主角」。不過第一輪三位評判被網民狠批「唔夠專業，更揶揄當奴朱栢康「呃Show錢！」