全民造星4｜「孖八」Jackie竟然出局！ 女版Lokman Gao地板舞成功嚇窒全場

ViuTV皇牌節目《全民造星4》第11集，將會有觀眾期待已久的「孖8｣Jackie 劉展翹！Jackie除了是一名知名的KOL之外，之前亦曾參加過《廣告女皇》，可以話係ViuTV嘅常客！而且最近她又加入了知名YouTube頻道「試當真」，人氣再度急升！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片