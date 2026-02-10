Lolly Talk成員孖坂部佩莎組170cm長腿女團 位位有樣有身材 網民力推出道

《全民造星4》遺珠組成的女團Lolly Talk雖然合約已於去年11月底完結，但成員們並未因此沉寂，反而意外催生出一個令網民瘋狂敲碗的「170cm長腿限定女團」！陳紀澄（Tania）、黃敏蕎（阿妹）聯同VIVA成員Carina及《造星4》60強止步的坂部佩莎四女合體拍攝性感熱舞影片，平均身高170cm的九頭身完美比例配上火辣舞姿，瞬間在網上洗版式引爆話題，網民紛紛留言推舉她們組成「期間限定女團」，更有人直言「呢d先叫女團」！