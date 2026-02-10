Lolly Talk成員孖坂部佩莎組170cm長腿女團 位位有樣有身材 網民力推出道
《全民造星4》遺珠組成的女團Lolly Talk雖然合約已於去年11月底完結，但成員們並未因此沉寂，反而意外催生出一個令網民瘋狂敲碗的「170cm長腿限定女團」！陳紀澄（Tania）、黃敏蕎（阿妹）聯同VIVA成員Carina及《造星4》60強止步的坂部佩莎四女合體拍攝性感熱舞影片，平均身高170cm的九頭身完美比例配上火辣舞姿，瞬間在網上洗版式引爆話題，網民紛紛留言推舉她們組成「期間限定女團」，更有人直言「呢d先叫女團」！
Tania孖坂部佩莎狂扭蛇腰索到爆！
事源於Tania與坂部佩莎上月的一條跳舞片，兩位170cm高妹狂扭纖幼「蛇腰」，表現合拍且相當吸睛。這條影片成功吸引了同樣擁有170cm身高的阿妹和Carina關注，兩人更即時在留言區自薦：「170cm ganggang i wanna join next time!!!!」未料一個留言竟火速促成四女神級合體，網民直呼「神奇化學反應」。
4女全黑熱褲上陣大曬逆天長腿
四位年齡介乎21至24歲的年輕女將，除了外貌青春甜美、個性可愛外，更擁有完美的九頭身比例。日前她們以全黑打扮上陣，齊齊穿上熱褲大曬招牌逆天長腿跳辣舞，相當吸睛。四人的舞蹈片段一出，立即在社交網引起轟動，不少網民留言激讚，更有眼利網民仔細分析四人的不同風格特色。
網民瘋狂推舉組限定女團各有定位
網民對四女的合體反應極為熱烈，更有人發文詳細分析她們的組合潛力：「平均腿長起碼42寸，啊妹 – 甜辣路線，Tania – 知性文青路線，Carina – 時尚運動路線，莎莎 – 日系搞笑路線，唔係講笑……做一年限定女團捧得過。」坂部佩莎亦有留意到這個貼文，並幽默回應：「日系搞笑幾有想法，我諗諗。」顯示她對這個提議頗有興趣。
網民一面倒讚好高質女團呼聲高漲
網民對這個「170cm長腿限定女團」的反應可謂一面倒讚好，留言區充滿支持聲音：「阿妹fit咗好多」、「呢d先叫女團，之前造星已經覺得妹同莎莎超靚又夠高」、「好似幾有睇頭，model group」、「高質女團！」
圖片來源：IG@hsiaksueudidi、ViuTV、IG@lezona_b、IG@carinalxt、IG@taniackc資料或影片來源：原文刊於新假期