全民造星4｜Marf疑與「廣告界渣男」拍拖 網民踢爆男方約炮往事

ViuTV《全民造星4》決賽將於25日聖誕節當晚舉行，冠軍大熱門19歲的Marf（邱彥筒）忽然被爆出新戀情，疑與廣告男星盧思睿（Bryan）拍拖，並在網上引起熱議。咩年代？拍個拖當然無傷大雅，但網民就擔心Marf畀人呃，指她好揀唔揀，揀中個爛燈盞。