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全民造星4｜Marf疑與「廣告界渣男」拍拖 網民踢爆男方約炮往事

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撰文：Tsz Kin Ethan Leung

ViuTV《全民造星4》決賽將於25日聖誕節當晚舉行，冠軍大熱門19歲的Marf（邱彥筒）忽然被爆出新戀情，疑與廣告男星盧思睿（Bryan）拍拖，並在網上引起熱議。咩年代？拍個拖當然無傷大雅，但網民就擔心Marf畀人呃，指她好揀唔揀，揀中個爛燈盞。

文：東方新地｜圖：[email protected]_marifemarife_、LIHKG截圖、[email protected]_lsy

《全民造星4》一開播，Marf已成風頭躉，很受觀眾喜愛。（圖片來源：IG@_marifemarife_）
《全民造星4》一開播，Marf已成風頭躉，很受觀眾喜愛。（圖片來源：[email protected]_marifemarife_）

Payme乞衣由來

昨晚（21日）在網上討論區就有網友以「Marf 邱彦筒同Payme乞衣拍拖」為題開Post，爆出Marf與盧思睿拍拖。至於為何稱盧思睿為「Payme乞衣」，事緣他在過往的農歷新年期間，曾於IG分享Payme QR Code，公然叫外界發利是給他，從此被網民以「Payme乞衣」稱呼。

盧思睿曾貼出Payme QR Code叫人畀利是，因而得到「Payme乞衣」稱號。（圖片來源：LIHKG截圖）
盧思睿曾貼出Payme QR Code叫人畀利是，因而得到「Payme乞衣」稱號。（圖片來源：LIHKG截圖）

Marf認愛盧思睿證據

關於Marf與盧思睿拍拖的證據，網民經過比對男女主角二人的IG細節，整合出一系截圖供參考，包括發現在Marf十一月下旬的帖文中有盧思睿留言：「Lob U。」並隨字附上老虎Emoji。老虎Emoji似乎是盧思睿用作代表女朋友的符號，因為網民指出盧思睿曾在IG限時動態暗示有新戀情：「幸運兒是你。」同樣附有老虎Emoji。幾乎同一時段，Marf的IG限時動態也說：「我的幸運。」當中又有與老虎Emoji神似的圖案出現，難免令人聯想到Marf與盧思睿正在隔空認愛。

不只如此，盧思睿曾為Marf畫過畫像，而Marf也有轉發分享，盧思睿更Post過與女友的合照，惟女友正面樣貌以老虎Emoji遮擋，雖然女友身份成迷，但那老虎Emoji一再出現，女友真身是Marf的猜想，愈來愈明朗。

盧思睿曾在Marf的Post留言：「Lob U。」（圖片來源：LIHKG截圖）
盧思睿曾在Marf的Post留言：「Lob U。」（圖片來源：LIHKG截圖）
盧思睿曾暗示有新戀情，附上老虎Emoji。（圖片來源：LIHKG截圖）
盧思睿曾暗示有新戀情，附上老虎Emoji。（圖片來源：LIHKG截圖）
Marf似是在回應盧思睿，隔空認愛，同樣附上神似老虎Emoji的圖案。（圖片來源：LIHKG截圖）
Marf似是在回應盧思睿，隔空認愛，同樣附上神似老虎Emoji的圖案。（圖片來源：LIHKG截圖）
Marf曾轉載盧思睿為她所畫的畫像。（圖片來源：IG@_marifemarife_）
Marf曾轉載盧思睿為她所畫的畫像。（圖片來源：[email protected]_marifemarife_）
盧思睿貼過與女友的合照，以老虎Emoji遮蔽女友外貌，外界質疑相中女子是Marf。（圖片來源：LIHKG截圖）
盧思睿貼過與女友的合照，以老虎Emoji遮蔽女友外貌，外界質疑相中女子是Marf。（圖片來源：LIHKG截圖）

疑似Marf男友渣男往事

其實幕前藝人拍拖已不是什麼禁忌，但是次Marf與盧思睿拍拖消息一出，即令不少網民直言對Marf失望，更揚言立即棄船轉軚，不欲再支持她，根本原因出自Marf男友盧思睿身上，因為網民都不約而同地指盧思睿是「食家」、渣男，直指他感情生活異常豐富：「溝過嘅女唔知有冇500個」、「出名食女食到癲」、「係咁IG DM女」、「佢出名當IG係交友約炮程式咁用」。甚至有人自稱是盧思睿就讀觀塘某專業教育學院的同校同學，在網上分享盧思睿以前在校內瘋狂撩女仔的往事。

網民不約而同地指責盧思睿的渣男情史。（圖片來源：LIHKG截圖）
網民不約而同地指責盧思睿的渣男情史。（圖片來源：LIHKG截圖）

Marf形象正面，Fans怕她被呃

Marf在《全民造星4》甫一開播已成為觀眾與網民的寵兒，不僅跳得又唱得，表演時散發的態度和氣場更有巨星風範，何況她私下又相當善良有愛心，喜歡小動物任職獸醫助護。假如如網民所言，Marf與盧思睿拍拖，而盧思睿又的確是個渣男，那麼網民的擔心絕對合理，深怕Marf遭受盧思睿所連累隨時GG。對此，有媒體向《全民造星4》女團經理人阿Wing戴穎查詢，她表示不回應私人事，並稱Marf當下正專心備戰決賽。

盧思睿雖為廣告男星，但認識他的觀眾不多。（圖片來源：IG@bryan_lsy）
盧思睿雖為廣告男星，但認識他的觀眾不多。（圖片來源：[email protected]_lsy）
盧思睿被網民力數曾有約炮行為。（圖片來源：IG@bryan_lsy）
盧思睿被網民力數曾有約炮行為。（圖片來源：[email protected]_lsy）

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