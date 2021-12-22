全民造星4｜Marf疑與「廣告界渣男」拍拖 網民踢爆男方約炮往事
文：東方新地｜圖：[email protected]_marifemarife_、LIHKG截圖、[email protected]_lsy
Payme乞衣由來
昨晚（21日）在網上討論區就有網友以「Marf 邱彦筒同Payme乞衣拍拖」為題開Post，爆出Marf與盧思睿拍拖。至於為何稱盧思睿為「Payme乞衣」，事緣他在過往的農歷新年期間，曾於IG分享Payme QR Code，公然叫外界發利是給他，從此被網民以「Payme乞衣」稱呼。
Marf認愛盧思睿證據
關於Marf與盧思睿拍拖的證據，網民經過比對男女主角二人的IG細節，整合出一系截圖供參考，包括發現在Marf十一月下旬的帖文中有盧思睿留言：「Lob U。」並隨字附上老虎Emoji。老虎Emoji似乎是盧思睿用作代表女朋友的符號，因為網民指出盧思睿曾在IG限時動態暗示有新戀情：「幸運兒是你。」同樣附有老虎Emoji。幾乎同一時段，Marf的IG限時動態也說：「我的幸運。」當中又有與老虎Emoji神似的圖案出現，難免令人聯想到Marf與盧思睿正在隔空認愛。
不只如此，盧思睿曾為Marf畫過畫像，而Marf也有轉發分享，盧思睿更Post過與女友的合照，惟女友正面樣貌以老虎Emoji遮擋，雖然女友身份成迷，但那老虎Emoji一再出現，女友真身是Marf的猜想，愈來愈明朗。
疑似Marf男友渣男往事
其實幕前藝人拍拖已不是什麼禁忌，但是次Marf與盧思睿拍拖消息一出，即令不少網民直言對Marf失望，更揚言立即棄船轉軚，不欲再支持她，根本原因出自Marf男友盧思睿身上，因為網民都不約而同地指盧思睿是「食家」、渣男，直指他感情生活異常豐富：「溝過嘅女唔知有冇500個」、「出名食女食到癲」、「係咁IG DM女」、「佢出名當IG係交友約炮程式咁用」。甚至有人自稱是盧思睿就讀觀塘某專業教育學院的同校同學，在網上分享盧思睿以前在校內瘋狂撩女仔的往事。
Marf形象正面，Fans怕她被呃
Marf在《全民造星4》甫一開播已成為觀眾與網民的寵兒，不僅跳得又唱得，表演時散發的態度和氣場更有巨星風範，何況她私下又相當善良有愛心，喜歡小動物任職獸醫助護。假如如網民所言，Marf與盧思睿拍拖，而盧思睿又的確是個渣男，那麼網民的擔心絕對合理，深怕Marf遭受盧思睿所連累隨時GG。對此，有媒體向《全民造星4》女團經理人阿Wing戴穎查詢，她表示不回應私人事，並稱Marf當下正專心備戰決賽。