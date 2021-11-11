全民造星4｜「翻版炎明熹」阿Marf擊敗方方入圍 榛綦成第二位家燕門徒入圍
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
第一場：11號中性Dru 對 87號甜美YoYo
外貌中性的Dru在芸芸參賽者中非常突出，加上是本身是「飛機師」，不少參賽者都被她迷倒，更直認她是「老公」。可惜在首輪比賽中，以一首《刻在我心底的名字》靜態演唱，花姐都不禁話：「唔係唔得，係冇感覺」。對比之下，她的對手YoYo即標榜甜美外型，而花姐的「寧願唔要MIRROR都要佢！」亦正正是87號YoYo，外樣甜美的她深受網民和花姐欣賞，唱跳表演亦賞心悅目。可惜最後評判選擇了阿Dru，阿祖主動將她招入團隊。
第二場：42號 作狀 2Ling 對 62號「家燕媽媽最後希望」榛綦
2Ling原本是一名舞蹈員，但今次首輪比賽她卻打算挑戰自我，挑戰天后容祖兒作品《未知》，可惜卻被花姐批評太過矯揉造作，儘管朱柏康和當奴對她評價不錯，但花姐卻直接表示「畀佢入，我會即刻喺呢度發脾氣」。而62號榛綦有「家燕媽媽最後希望」之稱，身型較嬌小的她以唱跳應戰首輪淘汰賽，其活力大獲評判讚賞，更笑言在她身上找到鄭融的影子，仲搞喊埋作為評判嘅鄭融！最後榛綦是繼首位入圍者莎莎之後，第二位「家燕學徒」晉級第二輪。
第三場：上屆20強 方方 對「翻版炎明熹」3號Marf（邱彥筒）
方方是《全民造星3》的20強選手，所以無論是花姐和導師都對她特別嚴格，海選時已經要求她跳完舞不休息地接唱歌，最後方方雖然被考起，但她依然有機會進入96強。而首輪表演，芳芳再次以唱跳應戰，阿祖大讚她唱功有很大進步。朱柏康：「你Sell你個Team係成功嘅，但係你自己嘅話，就遜色咗少少。」而3號Marf在海選已經深受兩位導師喜歡，唱歌冧掂許廷鏗，連演戲都獲阿祖認可！今次首輪比賽，阿Marf以一段超有喜感的舞蹈應戰，結果整段表演都帶動到現場的氣氛，加上古靈精怪的表情，無論評判和導師，其它參賽者都一齊歡呼！最後有「翻版炎明熹」之稱的Marf成功晉級，擊敗上季20強選手，進入許廷鏗隊伍。