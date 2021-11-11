全民造星4｜「翻版炎明熹」阿Marf擊敗方方入圍 榛綦成第二位家燕門徒入圍

ViuTV皇牌節目《全民造星4》第九集，登場的分別有上屆20強選手方方、Dru、Marf、Jackie、榛綦以及YoYo。當中最受熱捧的當然是未表演就知有實力嘅方方，但到底預告片中花姐一句「寧願唔要MIRROR都要佢」，所指嘅「佢」到底係何方神聖？

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片