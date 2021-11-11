14654654654

全民造星4｜「翻版炎明熹」阿Marf擊敗方方入圍 榛綦成第二位家燕門徒入圍

最新娛聞
撰文：東方新地

ViuTV皇牌節目《全民造星4》第九集，登場的分別有上屆20強選手方方、Dru、Marf、Jackie、榛綦以及YoYo。當中最受熱捧的當然是未表演就知有實力嘅方方，但到底預告片中花姐一句「寧願唔要MIRROR都要佢」，所指嘅「佢」到底係何方神聖？

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片

第一場：11號中性Dru 對 87號甜美YoYo

外貌中性的Dru在芸芸參賽者中非常突出，加上是本身是「飛機師」，不少參賽者都被她迷倒，更直認她是「老公」。可惜在首輪比賽中，以一首《刻在我心底的名字》靜態演唱，花姐都不禁話：「唔係唔得，係冇感覺」。對比之下，她的對手YoYo即標榜甜美外型，而花姐的「寧願唔要MIRROR都要佢！」亦正正是87號YoYo，外樣甜美的她深受網民和花姐欣賞，唱跳表演亦賞心悅目。可惜最後評判選擇了阿Dru，阿祖主動將她招入團隊。

全民造星4｜96強現真身 首20位參賽者 有余香凝細妹余潔滢 《造星3》子涓 新人歌手
外貌中性的Dru，獲網友大讚又高又型，好期待她能夠跑出。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
中性打扮令佢佔到優勢。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

 

Yoyo現年22歲，外型甜美。（圖片來源：yoyo_kot）
Yoyo現年22歲，外型甜美。（圖片來源：yoyo_kot）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
連花姐都讚好。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
可惜評判因為佢嘅才藝「可以被取代」而唔揀佢入圍。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

第二場：42號 作狀 2Ling 對 62號「家燕媽媽最後希望」榛綦

2Ling原本是一名舞蹈員，但今次首輪比賽她卻打算挑戰自我，挑戰天后容祖兒作品《未知》，可惜卻被花姐批評太過矯揉造作，儘管朱柏康和當奴對她評價不錯，但花姐卻直接表示「畀佢入，我會即刻喺呢度發脾氣」。而62號榛綦有「家燕媽媽最後希望」之稱，身型較嬌小的她以唱跳應戰首輪淘汰賽，其活力大獲評判讚賞，更笑言在她身上找到鄭融的影子，仲搞喊埋作為評判嘅鄭融！最後榛綦是繼首位入圍者莎莎之後，第二位「家燕學徒」晉級第二輪。

2Ling（圖片來源：IG@2lingling_ylw）
2Ling（圖片來源：[email protected]_ylw）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
唱功麻麻。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
唱功麻麻。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
18歲的榛綦。（圖片來源：ViuTV）
18歲的榛綦。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
榛綦好有活力。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
鄭融話見到初出道嘅自己，好大感觸。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
身形比較嬌小。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
身形比較嬌小。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

 

第三場：上屆20強 方方 對「翻版炎明熹」3號Marf（邱彥筒）

方方是《全民造星3》的20強選手，所以無論是花姐和導師都對她特別嚴格，海選時已經要求她跳完舞不休息地接唱歌，最後方方雖然被考起，但她依然有機會進入96強。而首輪表演，芳芳再次以唱跳應戰，阿祖大讚她唱功有很大進步。朱柏康：「你Sell你個Team係成功嘅，但係你自己嘅話，就遜色咗少少。」而3號Marf在海選已經深受兩位導師喜歡，唱歌冧掂許廷鏗，連演戲都獲阿祖認可！今次首輪比賽，阿Marf以一段超有喜感的舞蹈應戰，結果整段表演都帶動到現場的氣氛，加上古靈精怪的表情，無論評判和導師，其它參賽者都一齊歡呼！最後有「翻版炎明熹」之稱的Marf成功晉級，擊敗上季20強選手，進入許廷鏗隊伍。

上屆20強的方方。（圖片來源：ViuTV）
上屆20強的方方。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
方方的表現其實都好精彩。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
好有氣勢。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
3號Marf（邱彥筒）曾因齊蔭被指撞樣《聲夢傳奇辯》冠軍炎明熹。（圖片來源：ViuTV）
3號Marf（邱彥筒）曾因齊蔭被指撞樣《聲夢傳奇辯》冠軍炎明熹。（圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
表情令人好有感覺。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
表情令人好有感覺。（圖片來源：《全民造星4》截圖）
（圖片來源：《全民造星4》截圖）
表演完都喜極而泣。（圖片來源：《全民造星4》截圖）

 

明天預告：88號Jackie終於登場！

Jackie於2018年曾參與ViuTV選美真人秀節目《Good Night Show 廣告女皇》而為人所熟悉，同時也是KOL、YouTuber。（圖片來源：ViuTV）
Jackie於2018年曾參與ViuTV選美真人秀節目《Good Night Show 廣告女皇》而為人所熟悉，同時也是KOL、YouTuber。（圖片來源：ViuTV）
Jackie於2018年曾參與ViuTV選美真人秀節目《Good Night Show 廣告女皇》而為人所熟悉，同時也是KOL、YouTuber。（圖片來源：ViuTV）
Jackie於2018年曾參與ViuTV選美真人秀節目《Good Night Show 廣告女皇》而為人所熟悉，同時也是KOL、YouTuber。（圖片來源：ViuTV）

讀者留言

熱門文章

 