全民造星4｜大熱門19歲Marf決賽失準！ 網上投票冠軍穩入女團？
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]、《全民造星4》截圖、參賽者IG圖片
個人表演環節失準
網上投票走勢居首的Marf上台跳唱原作歌，坦白講有點失準，跳舞力度稍嫌不足，歌唱有走音甩拍情況。至於她表演想表達的是「吸引力法則」，指很多人無私幫她，而她便把得到的再傳出去，幫助其他人。
一直以來的冠軍人選
《全民造星4》3號參賽者Marf邱彥筒由初賽擊敗上屆20強選手方方開始已經被視為大熱人馬，無論唱功、舞技、甚至演技都是所有參賽者當中的上游份子，節目播出後，Marf的IG Followers亦最初的幾千短時間突破7萬。但其實她並沒有接受過正規的唱歌和演戲訓練，跳舞亦僅4年前才開始。
姜濤都係佢粉絲？
在Marf參加《全民造星4》之前其曾與MIRROR人氣王姜濤一齊拍攝過廣告，及後對方亦有追蹤自己的IG。在節目播出初期，Marf因為表現突出而曾經傳出過她是「姜濤都係佢粉絲」的參賽者，但事實上Marf與姜濤合作的廣告早於去今年5月已經播出。
為家人朋友放膽追夢
Marf在第一輪淘汰賽雖然表演非常成功，就連花姐都點名大讚，但在她表演完畢之後，她卻突然感觸落淚。其實Marf之所以突然激動，原因是她不希望辜負身邊支持自己的人，而她亦是得到家人和朋友的鼓勵，才有勇氣放膽追夢，她曾向傳媒表示想趁自己「1字頭」去挑戰自己，「Nothing To Lose」，最後成功晉身40強。
重溫她第一輪淘汰賽的表現：
重溫她第二輪淘汰賽的表現：
海選演技三度KO梁祖堯
在海選時，Marf曾被梁祖堯即興考驗演技，他們二人扮演一對拍拖5年的情侶，Marf要令梁祖堯為自己的出軌認錯，而她即席設計的對白既貼地又刁鑽，竟然令梁祖堯接不下去三度KO，最後只能尷尬地向Marf笑說：「Thank You！」
聽完Meghan似注射強心針
Marf早前接受傳媒訪問時透露，自己從小就喜歡韓國女子組合2NE1，亦曾跳過Cover，至15歲才正式學跳舞。至於唱歌方面，她表示自己受到美國歌手Meghan Trainor很多啟發，而且聽完Meghan的歌也像注了強心針一樣，所以無意中亦模仿了對方較Vintage的唱腔和風格。
《全民造星4》FAQ
Q： 《全民造星4》總決賽何時舉行？
A： 《全民造星4》第四輪30強淘汰由12月8日展開，經兩輪淘汰後將剩20位參賽者，總決賽將在12月25日舉行，由最初96人晉級至最後20強，即看名單更新⋯⋯
Q： 《全民造星4》最強參賽者Marf有何勝算？
《全民造星4》大熱門19歲Marf的IG Followers由最初幾千人一躍到現時超過8萬，因為髮型關係曾經有「翻版炎明熹」之稱，但出場之後跳唱演技都有令人深刻印象，她的原名是⋯⋯詳見全民造星4｜大熱門19歲Marf穩入女團 曾與姜濤拍廣告 為家人朋友放膽一博