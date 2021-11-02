全民造星4｜上屆熱門子涓大熱入圍 兩位16歲選手令節目組要出家長信
繼昨晚莎莎擊敗阿Wing成為首位進入第二輪比賽之後，今晚（2/11）《全民造星4》繼續播出接下來嘅首輪一對一PK淘汰賽，一開始已經係上屆嘅子涓決戰今屆嘅前排C位陳祖！
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]
上屆熱門子涓VS今屆C位奇葩陳祖！
子涓有過上一屆的經驗，今年再參加時，即使未開始比賽已經被視為超班馬，導師阿祖更專登致電給上屆子涓的導節二汶，交待自己和許廷鏗一定會善待子涓。結果在子涓表演完畢之後，大獲全各位好評，花姐甚至盛讚她可以直接出道，就連評判之一鄭融都被子涓的表演打動，表示見到她能夠脫胎換骨而超感觸！至於今屆陳祖一直都非常觸目，而原因就係她的古怪外型以及偏可愛的唱歌風格。雖然最後陳祖的表演令所有評判都好開心，當奴更直接叫她將表演歌曲《做人一定要養貓》派台，但最後她仍然是敗給對手子涓，而許霆鏗亦直接將子涓招入團隊。
Kai妹Emi VS 舞蹈員Jolin
今屆「奇葩」原來認真唔少，除了陳祖之外，另一位朋Emi更自認要以「Kai」這股傻氣作為賣點，這份感染力連花姐都被打動，即使她唱歌跳舞都差，照樣畀佢入圍96強，不過評審就唔多接受啵⋯⋯
而跳舞叻嘅Jolin為節目帶嚟一個專業嘅表演，可惜不斷被批評「冇星味」，朱栢康更直指Jolin戴口罩的伴舞竟可搶去她的風頭。不過Jolin最後都勝出加入阿祖一隊。
燒賣VS阿妹，16歲的對決
燒賣是一位不理家長反對而堅持參賽的小妹妹，其正面積極亦為身邊的工作人員帶來歡樂和正能量，未表演已經有支持者！其表演亦非常有個性，令全場氣氛炒得熱哄，評判亦樂在其中。而另一位阿妹都係16歲，雖然她有樣有身型，身高170cm非常標青，可惜表演時似嚿木，而歌唱技巧亦未能立即說服到其它人，故此最後通燒賣勝出，加入阿祖的團隊。
另外正因為兩位參賽者年紀太輕，主持人強尼都不禁打趣謂：「今屆我哋製作組要出家長信」，用意去證明因為參加學比賽而向學校請假。
（圖片來源：《全民造星4》截圖）