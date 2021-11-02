全民造星4｜上屆熱門子涓大熱入圍　兩位16歲選手令節目組要出家長信

繼昨晚莎莎擊敗阿Wing成為首位進入第二輪比賽之後，今晚（2/11）《全民造星4》繼續播出接下來嘅首輪一對一PK淘汰賽，一開始已經係上屆嘅子涓決戰今屆嘅前排C位陳祖！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]