全民造星4｜有片！海選參賽者繼續畸呢 首輪淘汰賽已經要「1對1PK」超殘忍
ViuTV選秀節目《全民造星4》於今晚（11月1日）晚上9時30分正式開播。一如以往慣㤡，第一集先播出海選花絮，亦與過往一樣，不少海選出局者都非常出位，當中向評判出示個人超性感寫真的黃榕更加搶晒風頭！
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片、[email protected]
即睇海選精華，黃榕寫真睇到梁祖堯、許廷鏗勁尷尬
「新花姐」阿Wing係正能量代表
話到明係海選，上面嘅參賽者都已經被淘汰！但並不代表入到圍嘅都一定係「實力」與「外型」兼備。海選入圍，按照「全民造星」傳統，這一班接近100名的參賽者都要準備一首節目主題曲並參演MV拍攝，當中不少參賽者竟然失場、遲到等等劣態百出。慶幸當中不乏熱心的選手，惟有一部份參賽者的舞姿卻強差人意。對比起以往花姐的作風，「新花姐」阿Wing比較溫柔，她並沒有當場訓斥參賽者，反而出言安慰給予支持，令不少參賽者當場流淚。
首輪淘汰超殘忍：一對一PK
對比起過往的揀兵模式，今屆《全民造星4》將緊張氣氛直接推至高峰，首輪已經是一對一的PK即時淘汰賽，三名評判分別是DJ當奴、朱栢康以及鄭融，由他們三人去票決定對戰勝負，勝出者即由兩位導師鬥快撳燈揀入隊，若兩位導師皆不按燈，則由評判決定勝方的去向，而敗方則安排至淘汰區。首輪淘汰會選出勝出的48人，另外兩位導師再於淘汰區挑選12名敗方復活，合共60人進入第二輪。
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網友評論精選：
。全民造星頭幾集最好睇永遠都係導師
。仲諗住佢第一集會解釋吓點解今次唔係99個添。今次大家講嘢都比較就住，好掛住造星一嗰個好mean嘅旁白君
。睇完沙沙好搞笑😁😁😓😓搞笑女板滑稽193
。女版error預咗個位俾佢